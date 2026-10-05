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    5 октября 2026, 12:01 • Новости дня

    Лавров назвал неприемлемым размещение военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

    Москва выступила против появления военной инфраструктуры НАТО в Афганистане

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает категорически недопустимым появление военных баз и иной инфраструктуры Североатлантического альянса на территории Афганистана, а также в соседних с ним государствах.

    Руководитель российского внешнеполитического ведомства поднял вопрос безопасности в регионе на открытии заседания московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц, передает ТАСС.

    «Хотел бы вновь акцентировать категорическую неприемлемость размещения натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и соседних с ним государств под каким бы то ни было предлогом», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров провел встречу с главой МИД Афганистана.

    В субботу спецпредставитель президента Замир Кабулов назвал задачи московского формата по урегулированию ситуации в этой стране.

    В прошлом году Афганистан пообещал Москве не пускать американских военных на авиабазу Баграм.

    3 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»

    NZZ: Россию заподозрили в проникновении в дома депутатов парламента Финляндии

    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»
    @ Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщила о возможной причастности России к случаям незаконного проникновения в дома финских парламентариев.

     По данным газеты, финские власти допускают причастность России к инцидентам с проникновением в дома депутатов. Неизвестные злоумышленники оставляли после себя включенный свет, открытые двери и несмытую в туалете мочу. При этом признаки взлома и кражи отсутствуют.

    «Кто из нас не забывал запереть дверь, смыть воду в туалете или выключить свет? И все же несколько финских парламентариев убеждены: кто-то проник в их дома», – говорится в материале, озаглавленном «Кремль под подозрением».

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на вопрос о причастности Москвы заявил: «Это вполне возможно. Особенно в наше время, это вполне вероятно».

    Издание предполагает, что Россия якобы намерена «посеять хаос и повлиять на политику в Европе», а инциденты могут быть попыткой запугивания в преддверии парламентских выборов в следующем году.

    В четверг полиция Хельсинки начала расследование случаев незаконного проникновения в дома депутатов парламента, речь идет менее чем о 20 эпизодах. Спикер парламента Юсси Халла-ахо подтвердил, что депутаты жаловались на оставленные неизвестными следы присутствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Финляндии указал на стойкость россиян. В феврале 2026 года призывавший убивать российских военных финский депутат стал спикером парламента.

    Ранее руководитель делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что европейские страны убеждают своих граждан в мифической «российской угрозе» и необходимости подготовки к войне против России.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

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    3 октября 2026, 14:13 • Новости дня
    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Страны Прибалтики прекратили угрозы после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Прибалтики прислушались к предупреждению президента Владимира Путина о защите Калининграда и прекратили свои угрозы, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

    «Похоже, что это предупреждение как-то сработало, поскольку все ранее угрожавшие страны, Латвия, Литва и Эстония, они дали заднюю. Они решили замолкнуть и прекратить угрозы», – заявил Джонсон в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что Москва предостерегала НАТО от реализации угроз Калининградской области. По его словам, Россия готова была применить все силы и средства, однако ядерное оружие не называлось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения альянса у Калининградской области.

    Российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    3 октября 2026, 01:17 • Новости дня
    Спецпредставитель Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

    Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России Замир Кабулов сообщил, что участники московского формата обсудят урегулирование напряженных отношений между Афганистаном и Пакистаном.

    Участники предстоящего заседания московского формата консультаций по Афганистану планируют обсудить отношения между Кабулом и Исламабадом, передает ТАСС со ссылкой на Кабулова.

    По его словам, все темы встречи «условно все приоритетные». Дипломат подчеркнул, что главная цель московской площадки заключается в укреплении сотрудничества в регионе с опорой на Афганистан.

    По словам Кабулова, напряженные отношения между Пакистаном и Афганистаном привлекают внимание многих стран.

    «Все участники московского формата, они хотели бы, чтобы этот конфликт был потушен и установились нормальные отношения. Потому что все любят, это модное стало выражение, connectivity это называется – взаимосвязь региона» – отметил он.

    Кабулов подчеркнул, что отсутствие добрососедских отношений сделает разговоры о развитии региона бессмысленными.

    «Поэтому мы все заинтересованы, чтобы обе страны как-то нашли приемлемые развязки и между ними установились нормальные взаимоотношения. Это будет один из вопросов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан в феврале 2026 года объявил «открытую войну» Афганистану и обвинил талибов в поддержке терроризма и сотрудничестве с Индией.

    Миссия ООН по содействию Афганистану в июльском отчете зафиксировала почти 500 погибших и свыше 1,2 тыс. раненых мирных жителей страны в результате трансграничных ударов Пакистана с октября 2025 года.

    1 октября при авиаударах Пакистана по Афганистану погибли девять человек.

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    3 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО сел в Польше

    Летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО приземлился в Польше

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR, совершавший полет у границ Калининградской области, приземлился на территории Польши.

    Полет продлился примерно пять с половиной часов, после чего самолет совершил посадку в Польше. Самолет вылетел с польской военной базы около 10:55 мск. Находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, он несколько раз пролетал вдоль сухопутных границ Калининградской области, разворачиваясь над Балтийским морем. Примерно в 16:19 мск борт приземлился на территории Польши, передает РИА «Новости».

    Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В альянсе расширение инициатив называют сдерживанием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет-разведчик НАТО приблизился к границе Калининградской области.

    В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО вблизи региона.

    В тот же день помощник президента России Николай Патрушев пообещал альянсу быстрый ответ при атаке на Калининград.

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    3 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    В Литве подняли в воздух истребители НАТО из-за угрозы беспилотника

    LRT: Аэропорт Вильнюса временно закрыли из-за угрозы беспилотника

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Литвы временно закрыли воздушное пространство над местным аэропортом из-за возможного появления беспилотного летательного аппарата.

    Воздушное пространство Вильнюсского аэропорта временно закрыли из-за предполагаемого беспилотника, сообщает LRT.

    «По сообщению национального центра управления кризисами, в Вильнюсском уезде, в Укмерге, в субботу утром из-за угрозы беспилотника объявлен желтый сигнал воздушной опасности. Временно закрыто воздушное пространство Вильнюсского аэропорта», – говорится в публикации литовской телерадиокомпании.

    В воздух были подняты истребители НАТО, а жителям Литвы разослали уведомления о воздушной опасности. В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Литва начала внедрять украинскую систему обнаружения беспилотников.

    В прошлом месяце аэропорт Вильнюса закрывали из-за неустановленных беспилотников.

    Летом литовские власти усилили противовоздушную оборону столицы из-за угрозы дронов.

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    4 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Рогов назвал отказ Украины от нейтрального статуса роковой ошибкой

    Рогов: Отказ Украины от нейтрального статуса стал роковой ошибкой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил, что отказ Украины от нейтрального статуса привел страну к тотальной разрухе.

    «Отказ действующего в Киеве режима от нейтрального статуса и стремление включить Украину в НАТО было роковой ошибкой и сыграло с ней плохую шутку, которая привела страну к полному упадку и тотальной разрухе», – заявил Рогов РИА «Новости».

    Он напомнил, что в Декларации о государственном суверенитете Украина обязывалась быть постоянно нейтральным государством и не участвовать в военных блоках. Именно это положение было основой для признания независимости Украины в 1991 году, но теперь оно попрано властями во главе с Владимиром Зеленским, отметил Рогов.

    По его мнению, нейтральный статус Украины должен быть закреплен в конституции, чтобы избежать в будущем новых провокаций со стороны русофобских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине.

    В четверг президент Владимир Путин назвал сохранение нейтрального статуса Украины целью России.

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    4 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Президент Финляндии заявил об отсутствии угрозы нападения России

    Стубб: Финляндия не ожидает нападения со стороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб в интервью испанской газете El Mundo заявил, что Хельсинки не ожидает нападения со стороны России и не видит никаких свидетельств такой угрозы.

    «Ожидаем ли мы, что Россия нападет? Ответ – нет», – заявил Стубб, подчеркнув, что свидетельств этому нет, передает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

    По его словам, в Европе существует проблема с коммуникацией из-за того, что некоторые лидеры смешивают возможные сценарии с восприятием угрозы, действуя «алармистски».

    Он также напомнил, что у Финляндии самая длинная в ЕС граница с Россией. «Мы точно видим, что Россия собирается делать или нет. И конечно, мы сообщим, если заметим, что что-то меняется», – добавил Стубб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дмитрий Медведев назвал слова о российской угрозе предлогом для выколачивания денег.

    В пятницу посольство России в США сообщило, что Запад разгоняет миф об «угрозе вторжения».

    До этого Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

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    4 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Партия за нормализацию отношений с Россией стала третьей на выборах в Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей», выступающая за нормализацию отношений с Россией и Белоруссией, занимает третье место по предварительным итогам обработки бюллетеней на выборах в сейм Латвии.

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей» набрала 11,73% голосов на выборах в сейм Латвии, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

    На первом месте находится партия «Объединенный список» премьер-министра Андриса Кулбергса, набирающая 35,44% голосов. Второе место занимает «Латвия на первом месте», выступающая за традиционные ценности, с 13,1% голосов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в парламент проходят националистическое «Национальное объединение» (8,8%), в котором состоит глава МВД Янис Домбрава, ориентированная на либеральную молодежь партия «Прогрессивные» (7,8%) и «Новое единство» (6,32%). Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

    Выборы в сейм Латвии состоялись 3 октября. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 797 тыс. избирателей, что составляет 51,22% от общего числа имеющих право голоса. В выборах участвовали 14 партий, претендующих на 100 депутатских мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России. В этот же день на парламентских выборах победила партия Кулбергса. В субботу явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.

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    2 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик начал полет у границ России

    Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W пролетел у границ России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В воздушном пространстве Эстонии недалеко от российской границы был замечен британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint.

    Британский самолет разведки Boeing RC-135W Rivet Joint ведет патрулирование недалеко от границ с Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные порталов по отслеживанию авиации.

    Вылетев из Уоддингтона, самолет проследовал на северо-восток, пролетев над Балтийским морем недалеко от Калининграда, а затем проследовал через Литву, Латвию и Эстонию. Вблизи российской границы, примерно в 50 км, борт совершал хаотичные петли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет-разведчик НАТО приблизился к границе Калининградской области.

    Во вторник американский самолет-разведчик подлетел к границам того же региона.

    На прошлой неделе британский разведывательный Boeing заметили у границ Калининградской области.

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    5 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе

    Захарова высмеяла статью Financial Times о переброске войск Эстонии к границе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикации в западной прессе об активной переброске эстонских войск к российским границам.

    «В КП (газете «Комсомольская правда») есть последняя страница, где публикуют фотографии девушек и анекдоты. Такую же рубрику нужно завести Financial Times для подобных новостей», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Эстония начала строительство военных баз у российской границы, активно перебрасывает свои войска к российской границе в рамках программы активной обороны. Отмечалось, что военное командование республики строит новую базу в Нарве для размещения до тысячи солдат.

    Летом Таллин собрался строить в Нарве военный городок.

    Кабмин Эстонии утвердил выделение 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

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    5 октября 2026, 08:31 • Новости дня
    Эстония начала строительство военных баз у российской границы

    FT: Власти Эстонии перешли к стратегии активной обороны у российской границы

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Эстонии в рамках стратегии «активной обороны» перебрасывают элитные подразделения ближе к российской границе, сообщила Financial Times со ссылкой на чиновников.

    Эстония начала переброску элитных подразделений ближе к российской границе в рамках перехода к стратегии «активной обороны», пишет Financial Times.

    Военнослужащие покидают главную базу страны в городе Тапа и отправляются на новые позиции на востоке. В частности, подразделение командира первой эстонской бригады полковника Тармо Кундлы переведут в город Йыхви в 50 км от российской границы, где возводятся масштабные объекты для размещения личного состава, отмечает РИА «Новости».

    По данным издания, в Нарве также строится военная база, рассчитанная на тысячу солдат. Как пояснили в эстонском министерстве обороны, сейчас власти находятся в процессе изменения всего военного устройства страны.

    При этом руководители разведывательных и военных ведомств Эстонии признают, что не видят стремления России к полномасштабному конфликту с НАТО. Ранее телерадиокомпания ERR также сообщала о планах Таллина закупить ракеты большой дальности, которые могут запускаться с систем залпового огня HIMARS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Эстония подняла истребители НАТО из-за неопознанных дронов.

    Летом Британия развернула танки в Эстонии у российской границы.

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    5 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Афганистана

    Лавров начал переговоры с министром иностранных дел Афганистана Муттаки

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

    Встреча Лаврова и Муттаки проходит на полях восьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану, передает РИА «Новости».

    Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, беседа посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

    В МИД России отмечали, что на заседании приоритетное внимание будет уделено взаимодействию стран региона с Афганистаном в политической и экономической областях, а также укреплению сотрудничества в сфере противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов назвал задачи московского формата консультаций.

    Ранее Лавров назвал неприемлемым размещение военных баз третьих стран в Афганистане.

    Кабул до этого пообещал не пускать США на авиабазу Баграм.

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    5 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Госдеп США прекратил финансирование Американского университета Афганистана

    Khaama Press: Госдеп заблокировал транш вузу в Афганистане на 25 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный департамент США отказал Американскому университету Афганистана в транше на 25 млн долларов и решил полностью свернуть поддержку учебного заведения из-за проблем с отчетностью.

    Вашингтон заблокировал выделение гранта Американскому университету Афганистана на ближайшие два года. Госдепартамент планирует полностью прекратить финансирование учебного заведения к концу 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на афганское агентство Khaama Press.

    В американском ведомстве объяснили этот шаг неоднократным отсутствием надлежащей отчетности при расходовании миллионов долларов налогоплательщиков. При этом США по-прежнему намерены поддерживать образование для афганских женщин и девочек через дистанционные программы, однако теперь будут искать организации, способные эффективно ими управлять.

    «Американский университет Афганистана стал важнейшим образовательным ресурсом для целого поколения афганцев… прекращение поддержки со стороны США лишит студентов, особенно женщин, практически всех альтернатив», – заявил исполняющий обязанности президента университета Дэвид Эдвардс.

    По его словам, все аудиторские проверки с 2021 года прошли без серьезных замечаний, а прежние недостатки уже устранены. Из-за финансовых трудностей вузу уже пришлось сократить деятельность, уволить часть сотрудников и уменьшить набор.

    Сейчас в университете дистанционно обучаются около 980 студентов, почти три четверти из которых составляют женщины. Около 90% студентов проживают на территории Афганистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Дональд Трамп предложил урезать бюджет Госдепартамента США.

    Власти США заморозили финансирование Гарвардского университета из-за антисемитизма.

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    5 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Лавров: Россия направит новую партию гуманитарной помощи в Афганистан

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит осуществлять гуманитарные поставки в Афганистан, а также отметил успешность управления страной нынешним правительством.

    Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, очередная партия поступит в страну в ближайшие месяцы, передает ТАСС.

    «Россия со своей стороны будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки. Очередная партия этих поставок в ближайшие месяц-два должна поступить в Афганистан», – сказал министр на открытии заседания московского формата консультаций по Афганистану на уровне спецпредставителей и старших должностных лиц.

    Кроме того, глава ведомства оценил работу действующего в Кабуле руководства. По словам Лаврова, пришедшее к власти национальное правительство во главе с движением талибов поставило под контроль территорию страны и достаточно успешно ею управляет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров встретился с главой МИД Афганистана.

    В субботу спецпредставитель президента Замир Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану.

    Всемирная организация здравоохранения доставила в Афганистан крупную партию гуманитарной помощи.

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    5 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Глава МИД Афганистана Муттаки заявил об установлении мира в стране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Министерства иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил об установлении мира в государстве впервые за последние 50 лет.

    Мирное положение в государстве создает благоприятные условия для его превращения в ключевой транзитный узел мировой торговли, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел исламского эмирата Амир Хан Муттаки после завершения заседания московского формата консультаций по афганской проблематике.

    «В последнее время в Афганистане воцарился мир, прекратились боевые действия, и теперь Афганистан может превратиться в транзитный центр для мировой торговли, сотрудничества в экономической сфере, в осуществлении транснациональных, трансафганских экономических проектов», – подчеркнул дипломат. По его словам, подобного уровня стабильности в государстве не наблюдалось последние 50 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

    Российская сторона пообещала направить новую партию гуманитарной помощи в эту страну.

    Ранее Москва предложила создать особую экономическую зону в афганском порту Хайратон.

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