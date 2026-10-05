Корабли Северного флота отработали уничтожение вражеской подлодки

Корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота успешно провели комплекс артиллерийских и зенитных стрельб в рамках плановых учений, передает Минобороны.
Экипажи отрабатывали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. В маневрах также принимали участие подлодки и противолодочная авиация Северного флота.
Помимо этого, моряки отработали задачи по противовоздушной обороне. В состав корабельной поисково-ударной группы вошли большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков».
Как писала газета ВЗГЛЯД, большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработали поиск субмарин в Баренцевом море.
Экипаж корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» уничтожил условную подводную лодку в Японском море.
Ранее арктическая группировка Северного флота с участием «Вице-адмирала Кулакова» совершила переход через Берингов пролив.