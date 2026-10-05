Обвиняемый в убийстве сожительницы с дочерью в Москве частично признал вину

Обвиняемому инкриминируется убийство двух лиц из корыстных побуждений, а также два эпизода незаконного оборота оружия и боеприпасов, говорится в сообщении Следственного комитета России в Мах.
Мужчина частично признал вину. С его участием проведена проверка показаний в гараже в Новой Москве и в квартире на Жулебинском бульваре.
Обвиняемый рассказал, что пытался скрыть следы преступления и замывал кровь. Следствие намерено добиться его заключения под стражу, продолжаются действия по установлению всех мотивов и обстоятельств случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что тела пролежали в квартире несколько дней.
Был назван возможный мотив убийства.
Следователи начали допрос подозреваемого.