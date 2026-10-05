Соратница назвала экономическую программу Бернема безумием

Tекст: Игорь Иножарский

Хелен Уэйтли заявила в Бирмингеме, что в выступлении премьер-министра Энди Бернема на партийной конференции на прошлой неделе прозвучала «абсолютно безумная» экономическая повестка. По словам теневого министра, на конференции Консервативной партии на этой неделе будет представлен «совершенно иной взгляд на страну», пишет Politico.

«Я вижу, как Энди Бернем говорит: если мы просто будем сильнее надеяться, все будет хорошо, давайте добьемся роста, больше облагая налогами и больше тратя, с большей долей госсобственности и регулирования. Для меня, как консерватора, это абсолютно безумно», – заявила Уэйтли, добавив, что так «экономику делают хуже и людей беднее». Она обвинила Бернема в неверном понимании политики и экономики.

Уэйтли подчеркнула, что лидер тори Кеми Бэденок «абсолютно однозначно» поддерживает сохранение тройной гарантии роста гос­пенсий как консервативной политики, несмотря на предложения Бернема использовать её для реформы системы соцобслуживания. Она указала, что, по её мнению, решать проблемы следует за счёт вывода на рынок труда части 7 млн трудоспособных граждан, получающих пособия по безработице, а не за счёт «похода за деньгами пенсионеров».

Политик пообещала ужесточить критерии доступа к пособиям по болезни, назвав текущую систему оценок, которые часто проводятся по телефону и по анкетам без очного осмотра, «очень порочной». Уэйтли отвергла сравнения с мерами администрации Дональда Трампа по сокращению программ продовольственной помощи, заявив, что речь идёт только о тех, кто «может и должен работать», а не об инвалидах.

Уайтли также прокомментировала уход бывшего единомышленника, экс-претендента на лидерство в партии Роберта Дженрика, в партию Reform UK Найджела Фараджа. Она сказала, что не чувствует его отсутствия, отметив, что считала Дженрика другом, но больше так не воспринимает «из-за того, как он себя повёл, и потому что он лгал и вводил людей в заблуждение».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники антикоррупционного органа ЕС обвинили его руководителя в преследовании разоблачителей. Власти Британии в тот же день заявили о стремлении вернуть страну в ЕС на фоне экономических трудностей после Брекзита. В прошлом году лидер Консервативной партии Британии Кеми Бэденок призвала ограничить ношение паранджи в публичных местах.