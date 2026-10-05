Макрон не смог найти время на климатический саммит в Турции

Tекст: Игорь Иножарский

Климатический саммит COP31, который пройдет в Анталье, намечен на 11–12 ноября и совпадает с церемониями в память о завершении Первой мировой войны и форумом «Париж ради мира», из-за чего участие президента Франции Эммануэля Макрона во встрече лидеров оказалось под вопросом, сообщили два советника Елисейского дворца изданию Politico.

По данным собеседников издания, обсуждается вариант краткой поездки Макрона в Турцию 12 ноября, что позволило бы ему лишь ненадолго появиться на саммите. «Если повезет, он уже решил, что поедет», – сказал один из советников, подчеркнув, что окончательного решения нет. Ранее, вместо участия в подготовительной встрече по COP31 на Фиджи, проходящей с понедельника по четверг, Макрон поручил представить Францию министру экологического перехода Моник Барбю.

Издание отмечает, что осторожность Макрона в отношении COP31 контрастирует с его первым сроком, когда французский лидер позиционировал себя наследником Парижского соглашения и произнес ставшую знаменитой речь «Make our planet great again» в ответ на решение Дональда Трампа вывести США из договора. В прошлом году он подтвердил участие в климатическом саммите лишь за несколько дней до его начала и пробыл в Белене всего несколько часов, сделав короткую остановку между визитами в Бразилию и Мексику, тогда как новый премьер Британии Энди Бернхем объявил о своем участии в COP31 уже в первой парламентской речи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава РАН заявил о рекордных темпах потепления климата России. В четверг климатические изменения лишили Дальний Восток больше половины улова рыбы. В 2024 году на климатическом саммите ООН страны согласовали ежегодное финансирование бедных государств для борьбы с последствиями изменения климата.