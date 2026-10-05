В Израиле 289 детей назвали в честь героя, погибшего во время трагедии 7 октября

Tекст: Игорь Иножарский

После обострения конфликта сотни израильских семей решили назвать новорожденных в честь Анера Шапиро – молодого человека, который раз за разом выбрасывал залетавшие в бомбоубежище гранаты, пожертвовав жизнью ради спасения укрывавшихся там людей, пишет Israel National News.

По данным Ассоциации Анера Шапиро, число получающих это имя детей резко возросло. До 7 октября в Израиле в среднем лишь около 11 новорожденных в год называли Анерами, однако с начала боевых действий показатель увеличился более чем в десять раз.

«Узнать, что все больше родителей решают назвать своего ребенка Анером, – это чувство, которое трудно передать словами», – рассказали родители героя Шира и Моше Шапиро в интервью изданию Yediot Ahronot.

По их словам, каждый такой ребенок несет в себе частицу мужества, любви и готовности защищать других даже в самые тяжелые моменты. Родители подчеркнули, что звучащее в домах и детских садах по всей стране имя сына дает им ощущение продолжающей жить памяти, что стало сильнейшей формой увековечения его подвига.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг получение от Египта предупреждений об атаке ХАМАС. В августе Армия обороны Израиля ликвидировала участников нападения 7 октября. Военные уничтожили удерживавшего заложников в секторе Газа командира палестинского движения.