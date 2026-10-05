Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США

Tекст: Игорь Иножарский

Британский рок-музыкант Фил Коллинз в интервью шоу Piers Morgan Uncensored заявил, что крайне низкого мнения о президенте США Дональде Трампе, раскритиковав его манеру поведения и сравнив с предыдущими главами Белого дома, за несколько недель до включения в Зал славы рок-н-ролла как сольного исполнителя, сообщает Fox News Digital. «Вся его манера отталкивает. Даже когда он говорит, что ничего не сделал. Я думаю, что президенты исторически были красноречивыми и элегантными… ты чувствуешь, что, даже если не согласен с ними, все равно их уважаешь. Но когда такой человек, как Трамп, настолько мерзок, в итоге начинаешь испытывать к нему неприязнь», – сказал Коллинз.

Высказывания Коллинза прозвучали на фоне широкой дискуссии о том, как музыканты используют свою популярность для критики Трампа и США в целом: некоторые эксперты по связям с общественностью в беседе с Fox News Digital ранее предупреждали, что артисты рискуют потерять часть аудитории, когда переходят от нападок на конкретных политиков к отрицательным высказываниям об американском обществе.

Говоря о творческих планах, Коллинз рассказал, что сохранил для будущей песни о США провокационную строчку и собирается в какой-то момент развить ее в полноценный текст. По его словам, у него «есть песня, которая ждет, чтобы ее написали», с рабочим названием «Толстые люди с оружием», и он просто записал эту фразу, чтобы не забыть.

Музыкант также выразил опасения, что Трамп может попытаться остаться у власти дольше двух сроков, хотя сам при этом назвал себя «неполитическим человеком». Он отметил, что его не удивит попытка Трампа «переписать правило о двух сроках», тогда как сам Трамп еще в августе заявил журналистам, что с удовольствием баллотировался бы вновь, но «закон очень строг» и Двадцать вторая поправка к Конституции США запрещает избираться президентом более двух раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в США предложили собрать российских и украинских музыкантов для совместного выступления.