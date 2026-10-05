Политолог предсказал победителя второго тура выборов президента Бразилии

Политолог Хейфец: При любом победителе выборов Бразилия сохранит прекрасные отношения с Россией

Tекст: Олег Исайченко

«Явка на президентских выборах в Бразилии снизилась примерно на полпроцента по сравнению с 2022 годом. Для понимания масштаба: 21% населения уклоняются от выборов – это порядка 33 млн избирателей», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

По его мнению, голосование шло не столько за политику левых или правых, сколько конкретно за или против Лулы да Силвы и Флавио Болсонару. Подтверждением тому служат итоги парламентских выборов. «Болсонаристы очень сильно поднялись в голосах. Главными «пострадавшими» оказалась та часть центристов, которую поддержал действующий президент», – уточнил собеседник.

Как указал аналитик, уровень неодобрения как Лулы, так и Болсонару-младшего достигает примерно половины электората. При этом антирейтинг Лулы оказался выше – это наглядно демонстрирует, что ключевым фактором голосования стало отношение именно к его фигуре. Причина этому – оценка избирателями экономической политики.

«Правительство Лулы проводило хорошую социальную политику и смогло сократить безработицу. Но одновременно вырос неформальный сектор занятости, и это беспокоит многих. Также растет индекс неуверенности домохозяйств: жители страны не уверены, что смогут вовремя купить новый холодильник или обновить машину, что бьет по руководству страны», – пояснил Хейфец.

«Кроме того, в Бразилии наблюдается дефицит бюджета, а власти не дают внятных объяснений, как собираются с ним справляться», – добавил эксперт. По его оценкам, все это играло на руку Флавио Болсонару – даже при сохраняющемся негативном отношении многих бразильцев к нему и его клану.

«Вместе с тем сенатор гораздо четче, чем Лула, обозначил свои планы по борьбе с организованной преступностью. Не думаю, что у него получится их реализовать, но в глазах избирателей его позиция выглядит убедительнее. И наконец, за последние четыре года в Бразилии заметно выросло число сторонников евангелистских церквей, а они в основном голосуют за Болсонару», – обозначил причины аналитик.

Что касается заявлений о вмешательстве в выборы, Хейфец отметил отсутствие технического воздействия на системы электронного голосования. «Считается, что вводимые Дональдом Трампом тарифы играли на руку Болсонару-младшему. Но это мнение спорное: все-таки дефицит бюджета создавался слишком активной социальной политикой правительства Лулы, а не действиями президента США», – рассуждает политолог.

Он напомнил, что американский лидер не скрывал симпатий к клану Болсонару и антипатий к Луле. «Но это было известно задолго до выборов. Руководству южноамериканской страны нужно было принимать меры по стабилизации экономики, а не пенять на то, что Трамп нехороший. Поэтому, повторю, бразильцы голосовали не за или против многополярности, использования доллара, сотрудничества с Вашингтоном или БРИКС. Они голосовали за экономику и за чувство собственной безопасности. Кто из кандидатов сможет ко второму туру лучше это артикулировать, тот и одержит верх», – подчеркнул собеседник.

Аналитик прогнозирует победу Болсонару-младшему, но в то же время считает высокими шансы действующего президента. «Если Лула полностью перестроит свою кампанию, четко сформулирует адресные программы для разных групп избирателей – в том числе для молодежи и пожилых – и сумеет внятно пояснить, что и как будет делать с экономикой, тогда, возможно, он сможет побороться за голоса тех, кто не пришел голосовать в первом туре, испортил бюллетень, проголосовал против всех или за кандидата-аутсайдера», – детализировал спикер.

Говоря о развитии отношений между Москвой и Бразилиа, эксперт напомнил, что у России складывались прекрасные отношения и с Болсонару-старшим, и с Лулой. «Бразилия закупает минеральные удобрения за рубежом – 26% из них приходится на поставки из России. Эти закупки сохранятся вне зависимости от того, кто станет президентом страны», – считает эксперт.

Хейфец объясняет: удобрения критически важны для бразильского агробизнеса. «Если какой-либо президент попытается свернуть закупки и тем самым нанести удар по агросектору, он столкнется с жестким сопротивлением собственных элит – его попросту не поддержат. Поэтому в этом плане поводов для опасений я не вижу», – детализировал он.

Что касается БРИКС, то Болсонару-старший говорил, что выйдет из организации, но в итоге не сделал этого, напомнил политолог. «Тем не менее бывший глава государства снизил акцент на политической составляющей объединения, сосредоточившись на вопросах экономики и безопасности. Полагаю, Флавио Болсонару будет придерживаться схожей линии. И дело тут не в отношении к БРИКС, а в том, что главный торговый партнер Бразилии – Китай», – заключил собеседник.

В воскресенье в Бразилии прошли всеобщие выборы, на которых граждане страны избирали вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов. Главной интригой кампании стала борьба за президентское кресло. Всего баллотировались 13 кандидатов, но фаворитами гонки стали Флавио Болсонару, который представляет Либеральную партию и приходится сыном бывшему президенту Жаиру Болсонару, а также действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва (баллотируется от Партии трудящихся).

По данным Высшего избирательного суда страны (TSE), после подсчета 99,99% бюллетеней Болсонару набрал 47,03% голосов, а Лула да Силва – 45,16%. Явка на всеобщих выборах превысила 78,93%. Поскольку ни один кандидат не получил больше 50%, в стране 25 октября пройдет второй тур голосования. Выступая перед сторонниками в Бразилиа, сенатор заявил, что избиратели продемонстрировали запрос на перемены. Он также объявил о приближении конца «эры Партии трудящихся».

В свою очередь Лула признался, что рассчитывал победить уже в первом туре. Он назвал результат «уроком демократии» и призвал своих сторонников объединиться. «Второй тур – наш шанс показать истинную картину сегодняшней Бразилии – и той Бразилии, которую мы хотим видеть. С завтрашнего дня мы начинаем новую кампанию», – сообщил президент.

Политика Лулы предполагает опору на Глобальный Юг, отстаивает многополярность и большую независимость от США. Болсонару-младший – наоборот, сторонник сближения с Вашингтоном. Он считается поклонником Дональда Трампа. Глава Белого дома называл Флавио «умным молодым человеком, который очень любит свою страну».

Примечательно, что в день голосования глава федеральной полиции Андрей Родригес заявил о начале предварительной проверки возможного вмешательства США в выборы в Бразилии. По его словам, ведомство получило соответствующее обращение Генеральной адвокатуры Союза. «Это текущее расследование, предварительная процедура. Официальный приказ о возбуждении уголовного дела пока не публиковался, но процесс уже запущен», – приводит слова Родригеса ТАСС.