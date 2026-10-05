Биржевая цена газа в Европе выросла до 875 долларов за тысячу кубометров

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF открыли торги на отметке 888,7 доллара. Однако к 8:50 мск показатель составил 875 долларов.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 869,6 доллара за тысячу кубометров.

По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров.

Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%. Этот показатель оставался на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме.

В пятницу Еврокомиссия сообщила о резком росте цен на газ и дизель. В тот же день биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 850 долларов.