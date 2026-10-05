Tекст: Ольга Иванова

Почти 10 лет правления Эмманюэля Макрона сделали Францию самым слабым экономическим звеном Европы. Политик пришел к власти в 2017 году с обещаниями совершить революцию, однако политика высоких государственных расходов не изменилась, а движение президента после его ухода в 2027 году может сойти на нет, пишет Bloomberg.

«Через 10 лет политических просчетов и мировых катаклизмов государственные расходы стали его излюбленным решением, общественное недовольство растет, рост снижается, госдолг увеличивается, а инвесторы избавляются от французских активов на фоне суматохи на мировом рынке гособлигаций, что сделало Францию самым слабым экономическим звеном еврозоны», – отмечает автор статьи Уильям Хоробин.

Ключевыми факторами падения влияния президента стали массовые протесты «Желтых жилетов» из-за попытки реформировать налоги на топливо в 2018 году, резкий рост госрасходов на фоне пандемии и энергетического кризиса, обошедшийся казне примерно в 262 млрд евро, а также решение провести досрочные выборы в 2024 году. После этих событий финансовое положение страны и политический капитал главы государства так и не восстановились, отмечает ТАСС.

Последним шансом сохранить наследие Макрона станет принятие в парламенте бюджета на следующий год. При этом любые реформы рискуют оказаться свернутыми, если к власти придут лидирующие в опросах оппозиционеры Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон. Хаотичное окончание десятилетия разрушает идею сделать страну локомотивом модернизированной Европы на фоне конфликта на Украине и трудностей балансирования между США и Китаем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России.

В августе он легализовал эвтаназию во Франции.