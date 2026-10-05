Экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели

Экспорт ближневосточной нефти превысил довоенные объемы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала 28 февраля боевых действий США и Израиля против Ирана. Это произошло несмотря на участившиеся нападения на танкеры в Ормузском проливе, передает ТАСС.

Экспорт сырья из региона превысил довоенные показатели 24 сентября, а также в период с 27 по 29 сентября. По данным аналитической компании Kpler, значения достигли от 19,5 до 22,5 млн баррелей в сутки. При этом с марта 2025 года по февраль текущего года средний объем экспорта составлял 18 млн баррелей в сутки.

По состоянию на 1 октября семидневное скользящее среднее значение экспорта нефти составило 18,5 млн баррелей в сутки. Эти данные учитывают транзит через Ормузский пролив и Красное море, экспорт через терминалы, а также перевалку грузов с судна на судно в Оманском заливе. Общий объем экспорта нефти, нефтепродуктов, химикатов и жидких углеводородов за семь дней до 30 сентября составил в среднем 22,4 млн баррелей в сутки.

В сентябре также выросло количество партий сжиженного природного газа, перевезенных через Ормузский пролив. Этот показатель достиг максимума с февраля. Приведенные данные не включают суда, которые могли пересечь пролив с отключенными транспондерами во избежание обнаружения. До начала войны через пролив обычно проходили около 125 крупных коммерческих судов в день, перевозивших около 20% мировых ежедневных поставок сырой нефти и СПГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новая волна атак на суда в районе Ормузского пролива создала угрозу для восстановления экспорта нефти на Ближнем Востоке. Возвращение нефтяных танкеров в пролив не привело к ожидаемому снижению цен на сырье. Общий объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 17,5 млн баррелей в день.