Иностранцы заинтересовались работой российских дронов Supercam в жару

Иностранные заказчики проявили интерес к работе дронов Supercam в жару

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская сообщила об этом по итогам выставки, передает ТАСС. Она отметила, что российскую экспозицию посетили делегации Министерства обороны Азербайджана, а также представители силовых структур Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

«Российскую экспозицию, где были представлены БПЛА марки Supercam в трех моделях: Supercam S350 двойного назначения и его «военизированная версия» S350ME <…>, а также новейший скоростной разведывательный БПЛА Supercam S180, посетили делегации Министерства обороны Азербайджана, представители силовых структур Казахстана, Узбекистана, Беларуси, а также руководители энергетических компаний Азербайджана», – рассказала Згировская.

По ее словам, особое внимание гостей привлекли решения для работы в условиях радиоэлектронного противодействия и возможности адаптации комплексов под специфические задачи. Згировская также добавила, что заказчики все чаще рассматривают покупку беспилотников как элемент комплексного предложения, включающего сервисное обслуживание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд зарубежных стран заинтересовался покупкой новейшего российского беспилотника-разведчика Supercam S180. Потенциальные иностранные заказчики захотели локализовать производство комплексов Supercam S350 на своих территориях. Совместное использование этих двух аппаратов позволяет решать весь спектр задач воздушной разведки в зоне спецоперации.