  • Новость часаКремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    Российские войска освободили запорожскую Самойловку
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии
    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна
    Политолог предсказал победителя второго тура выборов президента Бразилии
    5 октября 2026, 07:19 • Новости дня

    Иностранцы заинтересовались работой российских дронов Supercam в жару

    Иностранные заказчики проявили интерес к работе дронов Supercam в жару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посетители Международной выставки оборонной промышленности ADEX 2026 в Баку интересовались работой российских беспилотников Supercam S350 и S180 в условиях жаркого климата, заявила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

    Официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская сообщила об этом по итогам выставки, передает ТАСС. Она отметила, что российскую экспозицию посетили делегации Министерства обороны Азербайджана, а также представители силовых структур Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

    «Российскую экспозицию, где были представлены БПЛА марки Supercam в трех моделях: Supercam S350 двойного назначения и его «военизированная версия» S350ME <…>, а также новейший скоростной разведывательный БПЛА Supercam S180, посетили делегации Министерства обороны Азербайджана, представители силовых структур Казахстана, Узбекистана, Беларуси, а также руководители энергетических компаний Азербайджана», – рассказала Згировская.

    По ее словам, особое внимание гостей привлекли решения для работы в условиях радиоэлектронного противодействия и возможности адаптации комплексов под специфические задачи. Згировская также добавила, что заказчики все чаще рассматривают покупку беспилотников как элемент комплексного предложения, включающего сервисное обслуживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд зарубежных стран заинтересовался покупкой новейшего российского беспилотника-разведчика Supercam S180. Потенциальные иностранные заказчики захотели локализовать производство комплексов Supercam S350 на своих территориях. Совместное использование этих двух аппаратов позволяет решать весь спектр задач воздушной разведки в зоне спецоперации.

    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты
    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    Комментарии (4)
    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    @ Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

    Комментарии (13844)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты
    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

    Комментарии (11)
    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    Комментарии (3)
    4 октября 2026, 05:38 • Новости дня
    Эксперт: Потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал возникновение серьезного дефицита горючего для нужд украинской армии из-за невозможности использовать инфраструктуру Измаильского порта.

    Он напомнил, что Измаильский порт – это советское наследие, там много портовой инфраструктуры, которая предназначена для разгрузки-погрузки всех видов грузов, в том числе и топлива.

    «Естественно, с лишением такой возможности на Украине образуется топливный кризис, который сейчас уже наблюдается в ряде регионов, а также усугубляет положение для украинских боевиков», – пояснил он ТАСС.

    Марочко добавил, что регулярные удары российских войск по нефтеперерабатывающим заводам, складам и заправкам делают дизель крайне дефицитным товаром на Украине.

    По его словам, полное обескровливание ВСУ лишит того способности оказывать сопротивление.

    «Удары по Измаильскому порту – это очень существенный урон для украинских боевиков, поскольку это ключевой хаб портовой инфраструктуры в Одесской области, где принимались в больших объемах всевозможные грузы, в том числе и военные», – добавил он.

    Марочко подчеркнул, что Украина лишилась всего своего экспорта, потому что более 80% всего того, что продавала Украина, шло именно через Одессу, и львиная доля – через Измаил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области на юге Украины получили повреждения объекты портовой инфраструктуры. В конце сентября ВС России нанесли групповой удар по портам в Одессе и Измаиле, а в начале октября поразили железнодорожный мост в Киеве.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»

    Минобороны: Танки «Армата» и комплекс «Заря» применили на учениях «Центр-2026»

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» и нового лазерного комплекса «Заря» в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны.

    В ходе учений бомбардировщики Ту-22М3 нанесли поражение кораблям условного противника над Каспийским морем, истребительное прикрытие обеспечивали самолеты Су-35С. Продолжительность полета составила около четырех часов, передает РИА «Новости».

    Бронегруппы из танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» использовали тактику танковой карусели для ударов по позициям противника. Машины были оснащены комплексом активной защиты «Арена», который позволяет перехватывать дроны на подлете. Прикрытие танков осуществляла боевая машина «Спиридон» и зенитный комплекс «Деривация-ПВО».

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты
    6 комментариев

    Также на учениях был применен новый лазерный комплекс «Заря», который уничтожил средние и тяжелые беспилотники на дальности до шести километров.

    Всего в маневрах на полигоне в Челябинской области задействовано более 6 тыс. военнослужащих, в том числе представители государств КСОР ОДКБ, более 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». Он также назвал главную цель учений.

    Комментарии (6)
    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

    Комментарии (3)
    2 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил президенту Владимиру Путину о выработке в войсках тактики применения роботизированных платформ.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где понаблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026», сообщает РИА «Новости».

    «Уже выработана целая тактика применения этих роботизированных платформ», – сказал Мордвичев Путину.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты
    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации на этих маневрах.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства об участии в них 60 стран.

    Комментарии (4)
    2 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские десантники в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» впервые десантировали наземные робототехнические комплексы, сообщило Министерство обороны.

    Сброс производился с самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации с высоты 600 метров. Всего десантировали три комплекса: «Омич-2», «Богомол-7В» и «Курьер» с боевым модулем на парашютной платформе П-7. Они предназначены для огневой поддержки, доставки боеприпасов, эвакуации раненых и подрыва дорожной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Операторы, которые приземлились заранее, взяли роботов на управление и выполнили учебно-боевую задачу в тылу условного противника. «На данном этапе мы проводили огневую поддержку штурмовых групп, ведя огонь из 7,62-мм пулемета по условному противнику, что способствовало продвижению наших штурмовых групп», – рассказал оператор робота «Курьер». Он добавил, что аппарату требуется три-пять минут после приземления, чтобы начать работу.

    В маневрах на полигоне Чебаркульский участвуют более 6 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц техники, включая 50 роботизированных систем.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





    Результаты
    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин сообщил об использовании на маневрах опыта специальной военной операции.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии в учениях «Центр-2026» представителей 60 государств.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность учений для планов военного строительства России.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

    Комментарии (10)
    3 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии

    Глава Чечни Рамзан Кадыров получил погоны генерала армии и краповый берет

    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии
    @ grozny_inform

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет на церемонии в Грозном.

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии, а также краповый берет за заслуги в развитии подразделений спецназа, сообщает ТАСС.

    «Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», – заявил Золотов в ходе выступления.

    Он также отметил, что в знак признательности заслуг в развитии подразделений спецназначения и войск национальной гвардии было принято решение о вручении Кадырову крапового берета – важнейшего символа войск правопорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову. Ранее Росгвардия впервые приняла на вооружение танковые и противотанковые пушки. А до этого Золотов проверил подразделения Росгвардии в Курской области.

    Комментарии (4)
    3 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм»

    На учениях «Центр-2026» раскрыли возможности безэкипажного танка

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе командно-штабных учений «Центр-2026» были продемонстрированы особенности безэкипажных танков и боевых машин поддержки (БМПТ) тяжелого роботизированного комплекса «Штурм».

    Штурмовой безэкипажный танк оснащен совершенной системой наблюдения, включающей установленный на крыше «грибок» с камерами. Эта система позволяет экипажу в машине управления получать панорамную картину местности, пишет «Российская газета».

    Также в кадрах из боевого отделения танка показана специальная «капсула» с автоматом заряжания, которая обеспечивает более высокий уровень защиты боекомплекта.

    Впервые был представлен необитаемый вариант боевой машины поддержки «Спиридон». Машина оснащена спаренными 30-мм пушками и мощным бульдозерным отвалом для преодоления инженерных заграждений. В будущем управление комплексом «Штурм» может осуществляться с помощью систем искусственного интеллекта и спутниковой группировки «Рассвет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенту Владимиру Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72.

    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Военные задействовали их на учениях ОДКБ «Эшелон-2026».

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Тихоокеанское командование США назвало пуск ракеты КНДР безопасным

    Tекст: Катерина Туманова

    Пуск Северной Кореей баллистической ракеты не представляет угрозы для США и союзников, сказано в заявлении Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США.

    «Третьего октября 2026 года Корейская Народно-Демократическая Республика произвела пуск одной баллистической ракеты. Нам известно об этом пуске; мы поддерживаем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Согласно имеющимся на данный момент оценкам, этот инцидент не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников», – сказано в заявлении Тихоокеанского командования.

    Американские военные добавили, что США привержены обеспечению обороны собственной территории и защите своих союзников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило, что в Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической. Ранее Yonhap сообщило, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. До этого северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря 12 сентября.



    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Объявлены нобелевские лауреаты в области медицины
    В России повысили приоритет железнодорожных перевозок зерна
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    Премьер Испании назначил внеочередные всеобщие выборы
    Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива
    Google сообщила об ограничении доступа к нейросетям без платной подписки
    Российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей