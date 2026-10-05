  • Новость часаКремль: Украина заплатит за расширение атак на экономику России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бразильские выборы скажутся на Китае и БРИКС
    Эксперт назвал главные итоги визита Мерца в Киев
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    Фил Коллинз задумал песню «Толстые люди с оружием» о США
    Российские войска освободили запорожскую Самойловку
    МИД Украины пожаловался на удары по мостам в Киеве
    США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии
    Украине предрекли финансовую катастрофу из-за проблем с экспортом зерна
    Политолог предсказал победителя второго тура выборов президента Бразилии
    5 октября 2026, 07:13 • Новости дня

    Сотрудники ЕК пожаловались на проблемы с прохождением службы в армейском резерве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники Еврокомиссии сталкиваются с трудностями, когда пытаются совмещать работу со службой в резерве армии, сообщает газета Rapporteur.

    Сотрудники Европейской комиссии испытывают серьезные сложности при попытках совместить основную деятельность со службой в армейском резерве, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны хотят нарастить число своих резервистов, но для сотрудников Европейской комиссии, которые хотели бы откликнуться на этот призыв, это может обернуться изнурительной полосой препятствий», – отмечает издание Rapporteur.

    Аналитик по правовым вопросам Сара рассказала журналистам, что также состоит в Парижской пожарной бригаде французской армии. Правила Евросоюза предполагают отпуск для прохождения военной службы, но получить его женщина не может.

    Другая служащая ведомства, Джули, пояснила, что комиссия отказывает в отпуске резервистам, не призванным официально. При этом представитель Европейской комиссии отверг подобные обвинения, уточнив, что правила для персонала действуют независимо от обязательности службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многие сотрудники Еврокомиссии сталкиваются с травлей на рабочем месте. Власти европейских государств запустили масштабные рекламные кампании для привлечения молодежи на военную службу. Немецкие резервисты из-за нехватки оснащения воруют вооружение у регулярных войск.

    3 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду

    Iltalehti: Встреча Стубба и Санду в Хельсинки обернулась нелепыми объятиями

    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду
    @ Mikko Stig/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президента Финляндии Александра Стубба и президента Молдавии Майи Санду в Хельсинки обернулась конфузом, Стубб споткнулся на ковровой дорожке и попытался обнять коллегу, которая не ответила тем же.

    Встреча лидеров Финляндии и Молдавии Александра Стубба и Майя Санду обернулась конфузом с нелепыми объятиями, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

    «Санду вышла из машины, и президенты пожали друг другу руки. При этом Стубб слегка споткнулся на красной ковровой дорожке, расстеленной перед президентским дворцом. После этого Стубб обнял Санду, которая не обняла его в ответ», – отмечает Iltalehti.

    По словам финского эксперта по этикету Мирвы Саукколы, поступок Стубба выглядел странно, но грубым нарушением этикета не является. Она пояснила, что при первой встрече не стоит спешить с объятиями, а уместность жеста зависит от близости отношений, которую посторонним определить сложно.

    Санду прибыла в Хельсинки в пятницу с государственным визитом. Стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис и внутриполитические проблемы Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.

    А ранее во вторник почти половина парламента Молдавии поддержала импичмент Санду. В тот же день оппозиция Молдавии инициировала отстранение ее от должности.

    Комментарии (13)
    5 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским

    Politico: Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Украиной о членстве в ЕС

    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался омрачен разногласиями с Владимиром Зеленским по вопросу перспектив вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    «Визит был омрачен массированными атаками России на Киев, а также напряженностью вокруг перспектив членства Украины в ЕС», – пишет Politico.

    Как отмечает издание, между Мерцем и Зеленским есть разногласия из-за стремления Киева максимально быстро присоединиться к Евросоюзу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц в ходе визита в Киев пообещал продолжить поставки оружия на Украину.

    Германия предоставила Киеву новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро.

    Немецкий канцлер также заявил о несогласии с мнением жителей своей страны по поводу необходимости поддержки украинской стороны.

    Ранее Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.

    В апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

    Комментарии (5)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Reuters: Послы ЕС созвали экстренную встречу по ситуации на рынке дизеля

    Tекст: Вера Басилая

    Послы стран Европейского союза проведут в пятницу экстренную встречу для обсуждения ситуации на рынке дизельного топлива в связи с ультиматумом США, пишет агентство Reuters.

    Экстренная встреча послов ЕС состоится во второй половине дня пятницы, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Обсуждение пройдет на фоне требований Соединенных Штатов срочно вывести на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива из резервов, чтобы способствовать снижению мировых цен.

    Вашингтон угрожает полностью прекратить поставки дизеля в Европу, если его требования не будут выполнены, чтобы снизить цены на собственном внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    СМИ сообщили о подготовке Евросоюзом ответа на требование Вашингтона по запасам дизеля.

    Британия и ЕС не договорились о совместных мерах против дизельного кризиса.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере

    Миллер: Страны ЕС продолжают ставить газовые антирекорды перед зимой

    Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европейского союза накануне осенне-зимнего периода продолжают ставить исторические антирекорды в сфере обеспечения газом, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    «Страны Европейского союза продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона», – заявил Миллер, сообщается в Telegram-канале компании.

    В Газпроме отметили, что запасы газа в Инчукалнском подземном хранилище (ПХГ), единственном в Прибалтике, находятся на минимальном уровне. По данным Gas Infrastructure Europe, к 1 октября оно заполнено лишь на 49%, что является историческим минимумом для этой даты. Нетто-закачка газа в третьем квартале стала наименьшей за всю историю наблюдений.

    В целом по Европе уровень запасов в ПХГ перед отопительным сезоном также остается ниже прошлых минимумов. На 1 октября хранилища ЕС заполнены на 72%, а объем активного газа в них на 11,3 млрд куб. м меньше показателя прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что члены ЕАЭС покупают газ в пять раз дешевле стран Евросоюза.

    В тот же день отмечалось, что Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

    В четверг заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    Комментарии (2)
    3 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил о катастрофических проблемах в экономике ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН констатировал ежедневное ухудшение экономического положения в странах Европейского союза.

    Экономика стран Европы сталкивается со все большими трудностями без видимых перспектив улучшения ситуации. Об этом рассказал РИА «Новости» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

    «Сегодня экономическая ситуация в Европейском союзе ухудшается день ото дня, и просвета этому не видно. Первые ласточки – это те, которые самыми последними заскочили в этот эшелон Европейского союза: страны Балтии, восточные государства», – отметил министр.

    По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, проблемы в этих странах нарастают с катастрофической скоростью. Трудности затрагивают демографические, социальные вопросы и экономическое развитие в целом.

    Сейчас кризис постепенно добирается и до ведущих стран объединения, таких как Франция и Германия, добавил глава МИД Белоруссии. Среди основных вызовов Рыженков перечислил миграционный кризис, безработицу, серьезный рост преступности в городах и замедление экономических программ.

    Ранее в пятницу Великобритания и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Париже прошла демонстрация против помощи Украине

    Несколько сотен человек вышли на протест в Париже против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Парижа состоялась демонстрация против помощи Украине и за выход Франции из Евросоюза и НАТО.

    Акция прошла на площади Пале-Рояль по инициативе лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который планирует баллотироваться в президенты, передает РИА «Новости».

    Протестующие вышли с плакатами, призывающими отказаться от отправки французов на Украину и требующими отставки президента Эммануэля Макрона, а также выхода страны из ЕС.

    «Нужно выйти из Европейского союза, нужно выйти из НАТО, нужно прекратить финансировать войну на Украине, а также ее вооружение», – заявил Филиппо.

    Он подчеркнул, что средства, выделяемые Киеву, следует направить на снижение налогов на бензин, так как «все больше французов уже не живут, а выживают». Акция носила мирный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября тысячи полицейских вышли на улицы Парижа с требованием повысить оклады.

    Ранее фермеры на тракторах заблокировали центр Парижа из-за сделки с МЕРСОКУР.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    FT: Брюссель отклонил запрос Киева на дополнительную поддержку в этом году

    FT: Брюссель потребовал от Киева реформ за финподдержку

    Tекст: Катерина Туманова

    Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав от Киева провести обещанные реформы, прежде чем он получит дальнейшее финансирование от ЕС, узнала FT.

    Этим летом Киев заявил о дополнительных военных потребностях на сумму 27 млрд долларов и обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь покрыть этот дефицит, предоставив дополнительные транши из кредита ЕС в размере 90 млрд евро, согласованного в конце 2025 года, пишет Financial Times (FT).

    Этот кредит должен был покрыть большую часть финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, предусматривая выделение до 45 млрд евро в год при условии выполнения определенных условий по реформам.

    Однако в этом году было выделено только 15,7 млрд евро, отчасти из-за задержек с выполнением требований по реформам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно требуется дополнительное финансирование, в том числе для увеличения производства беспилотников и перехватчиков.

    Однако Брюссель отклонил просьбу о приоритетном финансировании в 2027 году и вместо этого потребовал от Киева выполнить условия, которые позволили бы выделить около 34 млрд евро в качестве поддержки со стороны ЕС в этом году.

    В совместном заявлении, опубликованном в четверг, Украина и Европейская комиссия сообщили, что «определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год», а также подтвердили шаги, необходимые для их своевременного выделения.

    Реформы, которые должна провести Украина, чтобы получить эти средства, включают отмену освобождения от НДС для небольших посылок и введение новых правил налогообложения для цифровых платформ, узнала газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. При этом Германия потребовала от Украины денег за оружие, а депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Участники митинга в Париже разорвали флаг Евросоюза

    Демонстранты в Париже разорвали флаг Евросоюза на акции против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже участники акции протеста против членства Франции в Евросоюзе и политики властей разорвали флаг ЕС.

    В центре Парижа на площади Пале-Рояль сотни людей вышли на акцию против членства Франции в Евросоюзе, в ходе которой разорвали флаг объединения, передает ТАСС.

    Инициатором манифестации выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Именно ЕС продолжает финансировать коррупционный украинский режим», – подчеркнул политик.

    Участники митинга развернули плакаты с требованиями к президенту Эмманюэлю Макрону остановить финансовую поддержку Киева. Собравшиеся скандировали лозунги против поставок оружия и самолетов, отказывались участвовать в чужом конфликте и призывали Владимира Зеленского вернуть деньги.

    Российские власти ранее неоднократно отмечали, что накачивание украинской армии вооружениями не повлияет на решимость Москвы и не изменит ход спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже прошла демонстрация против помощи Украине.

    В августе лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо возмутился подсветкой Эйфелевой башни в цвета флага Украины.

    В июле он обвинил власти Франции в спонсировании Киева.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    Депутаты Европарламента предложили передать ЕК замороженные активы России

    Депутаты ЕП предложили передать Еврокомиссии замороженные активы России

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Европарламента выступили с инициативой передать замороженные активы России на сумму более 200 млрд евро под контроль Еврокомиссии для последующей передачи Украине, сообщило издание Les Echos.

    Издание Les Echos пишет, что письмо с предложением подписали 122 евродепутата. В статье отмечается: «Перед лицом острой ситуации на Украине дискуссия о российских активах вновь выходит на первый план».

    Депутаты предлагают перевести средства из депозитария Euroclear в механизм, контролируемый напрямую Еврокомиссией, передают «Вести».

    Проект предполагает распределение юридических и финансовых рисков между всеми странами ЕС. Евросоюз обязуется возмещать потери и издержки государствам или депозитариям в случае ответных мер со стороны Москвы.

    В публикации также подчеркивается, что Бельгия, где находится основная часть замороженных активов, сохраняет сдержанную позицию по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин обвинил Европу в грубом изъятии активов российских компаний.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Брюссель понимает все последствия попытки изъятия активов России.

    Летом Euroclear решил подать иск в Бельгии против решения суда России.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Премьер Албании назвал ложью обещания Брюсселя принять Украину в ЕС

    Премьер Албании Рама обвинил Брюссель во лжи об обещаниях Украине членства в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Албании Эди Рама обвинил Брюссель во лжи относительно перспектив вступления Украины в Европейский союз.

    «Посмотрите на Украину. То, что ей обещают – это ложь. По обычному пути вступления, с соблюдением всех критериев, ее никогда не примут. Об этом знают все», – заявил Рама в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».

    Албанский премьер выразил мнение, что более реалистичным вариантом было бы приглашение Киева за стол переговоров и предоставление Украине полноценного членства по итогам процесса, ориентированного на результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Еврокомиссия исключила вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    В четверг Евросоюз отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро.

    До этого в Евросоюзе сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 01:47 • Новости дня
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    Мерц заявил о желании ускорить процесс вступления Украины в ЕС
    @ Tobias Koch/German Federal Government/dpa/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил о намерении добиваться ускорения вступления Украины в Евросоюз.

    «Мы хотим ускорить вступление Украины в Европейский союз. Мы стремимся придать этому процессу темп и работаем над этим в Брюсселе», – сказал Мерц на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

    Мерц сообщил, что на встрече с Зеленским обсуждались европейские перспективы Украины и его инициатива об ассоциированном членстве страны в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    В понедельник издание Politico сообщило о разногласиях между Мерцем и Киевом по вопросу членства Украины в ЕС.

    Ранее Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз и отверг инициативу канцлера Германии по ассоциированному членству.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Лукашенко призвал Армению подумать о рынках сбыта коньяка

    Лукашенко усомнился в способности Армении продавать коньяк в Евросоюзе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению перед вступлением в Евросоюз оценить, сможет ли она продавать там свою продукцию.

    «Если ты решил идти в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он отметил, что Армении следует убедиться, купит ли Франция ее коньяк, учитывая, что в Европе есть своя продукция. Белорусский лидер подчеркнул, что не стоит спешить в этом вопросе.

    Заявление прозвучало на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Ранее МИД назвал интерес Евросоюза к Армении показным.

    В августе Кремль напомнил стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.

    В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил Лукашенко на вопрос, кому нужна Армения.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Экс-депутат Росликов заявил о победе сторонников жестких санкций в Латвии

    Бывший депутат Сейма Латвии Росликов заявил о победе сторонников агрессии

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший депутат Сейма Латвии Алексей Росликов на фоне предварительных результатов парламентских выборов заявил, что в стране одержали верх политики жестких санкций и агрессии против соседей.

    На парламентских выборах в Латвии победили политические силы, выступающие за жесткие антироссийские меры, считает бывший депутат национального парламента Алексей Росликов.

    «Политики жестких санкций и агрессии против соседей одержали верх! Это факт, и его нужно признать», – написал он в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Он указал на исторически низкую явку граждан с момента восстановления независимости государства. По его мнению, проголосовать пришли только те избиратели, которых устраивает актуальный курс страны. Росликов призвал принять результаты выборов и молиться за будущее Латвии.

     Всего в голосовании приняли участие 14 партий, претендующих на 100 мест в Сейме, явка составила 51,22%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на парламентских выборах в Латвии победила партия премьер-министра Андриса Кулбергса. Выступающая за нормализацию отношений с Россией политическая сила стала по итогам голосования третьей. В субботу явка избирателей на выборах в латвийский Сейм составила 50,59%.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Партия за нормализацию отношений с Россией стала третьей на выборах в Латвии

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей», выступающая за нормализацию отношений с Россией и Белоруссией, занимает третье место по предварительным итогам обработки бюллетеней на выборах в сейм Латвии.

    Партия «Суверенная власть»/«Объединение младолатышей» набрала 11,73% голосов на выборах в сейм Латвии, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

    На первом месте находится партия «Объединенный список» премьер-министра Андриса Кулбергса, набирающая 35,44% голосов. Второе место занимает «Латвия на первом месте», выступающая за традиционные ценности, с 13,1% голосов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в парламент проходят националистическое «Национальное объединение» (8,8%), в котором состоит глава МВД Янис Домбрава, ориентированная на либеральную молодежь партия «Прогрессивные» (7,8%) и «Новое единство» (6,32%). Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

    Выборы в сейм Латвии состоялись 3 октября. По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 797 тыс. избирателей, что составляет 51,22% от общего числа имеющих право голоса. В выборах участвовали 14 партий, претендующих на 100 депутатских мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России. В этот же день на парламентских выборах победила партия Кулбергса. В субботу явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.

    Комментарии (0)
    Главное
    Объявлены нобелевские лауреаты в области медицины
    В России повысили приоритет железнодорожных перевозок зерна
    Стало известно о разногласиях Мерца с Зеленским
    Премьер Испании назначил внеочередные всеобщие выборы
    Армия Йемена отбила у хуситов район близ Баб-эль-Мандебского пролива
    Google сообщила об ограничении доступа к нейросетям без платной подписки
    Российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей