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    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    Эксперт раскритиковал заявление Штайнмайера об угрозах для Германии
    ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца
    Северный мост в Киеве поврежден после взрыва
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    5 октября 2026, 05:29 • Новости дня

    Глава ФБР Патель собрался жениться на певице Уилкинс на 18 лет младше себя

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ФБР Кэш Патель и американская кантри-певица Алексис Уилкинс, которая на 18 лет младше Пателя, объявили о планах вступить в брак.

    Уилкинс в соцсети X сопроводила фотографию, на которой она демонстрирует безымянный палец с кольцом, подписью: «Сходили (оформить брак) в рамках закона». Чиновник ответил на публикацию эмодзи в виде сердца и обручального кольца.

    Сама пара не уточнила, каков сейчас их правовой статус. Американские СМИ сочли данные сообщения объявлением о помолвке, передает РИА «Новости».

    По открытым данным, Патель и Уилкинс начали встречаться в январе 2023 года. Алексис Уилкинс родилась в Бостоне в 1998 году, в детстве снималась в сериалах, а перед выборами 2024 года записывала песни в поддержку республиканцев. Патель родился в 1980 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патель был утвержден в должности директора ФБР в 2025 году.

    Весной Патель в иске обвинил Atlantic в клевете об алкоголизме.

    4 октября 2026, 09:04 • Новости дня
    Названа цель визита Мерца в Киев

    Мерц в Киеве намерен объявить о передаче ВСУ тысяч дронов-перехватчиков

    Названа цель визита Мерца в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен во время своего визита в Киев объявить о передаче украинской стороне тысяч дронов-перехватчиков и производстве дальнобойного оружия, сообщает dpa.

    Мерц во время визита в Киев намерен объявить о передаче Украине тысяч дронов-перехватчиков. На эти цели власти Германии планируют выделить 1 млрд евро из бюджетных средств, сообщает dpa со ссылкой на правительственные источники. Еще 350 млн евро пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, передает ТАСС.

     «Украине предстоят решающие недели», – отметил Мерц на своей странице в соцсети X.

    Канцлера ФРГ сопровождают в поездке представители деловых кругов.

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений украинским властям ведут лишь к затягиванию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. В субботу рейтинг партии Мерца упал до исторического минимума. В пятницу Мерца и Марка Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира.

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    4 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Военный эксперт Кнутов: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наиболее приемлемым ответом Москвы на расширение немецкой поддержки ВСУ является достижение полной логистической изоляции Украины. Задача России – лишить Киев возможности получать оружие и боеприпасы с украино-германских производств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    «Кроме производства БПЛА для ВСУ в Германии, речь на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского будет идти о выпуске ракеты FP9. Разработка компании FirePoint, вероятно, обретет немецкую систему наведения. Кроме того, стороны планируют усовершенствовать двигатель для увеличения дальности действия в 1 тыс. км. Что касается топлива, то его, возможно, будут производить в Дании», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В целом это довольно серьезный пакет помощи, указывающий на еще большее втягивание Германии в украинский кризис. В этой ситуации у Москвы есть два сценария реагирования. Первый – атаковать немецкие объекты ВПК, работающие в интересах ВСУ. Это, скажем так, максимально прямое воздействие на ситуацию. Однако оно грозит широкомасштабным конфликтом России и НАТО», – предупредил собеседник.

    Вторым и наиболее приемлемым в данной ситуации вариантом собеседник назвал полную логистическую изоляцию Украины. «Вопрос отрезания противника от Черного моря пока можно считать условно решенным. Теперь необходимо лишить украинскую сторону транспортного сообщения с Польшей и Румынией. Собственно, для этого российские силы поражают мосты в Киеве и точечно бьют по магистралям, связывающим украинскую столицу со Львовом, Харьковом и Одессой», – продолжил Кнутов.

    Спикер также обратил внимание на изменение тактики Москвы в плане приостановки атак по Киеву во время визитов иностранных делегаций. «Россия прекратила воздерживаться от ударов по украинской столице на период пребывания в городе высоких «гостей». Думаю, это было сделано целенаправленно, чтобы более доходчиво показать им реальную опасность их планов по милитаризации Украины и вовлечения своих стран в конфликт», – полагает эксперт.

    «Вероятно, именно поэтому визит Мерца держался в тайне. Российские силы теоретически могли ударить по локомотиву, везущему состав с немецкой делегацией. Думаю, на этом визит Мерца закончился бы – канцлер как можно быстрее возвратился бы в Берлин. При этом не уверен, что в Германии общество безусловно осудило бы произошедшее, учитывая растущее недовольство поддержкой Украины в убыток тратам на внутренние нужды», – резюмировал Кнутов.

    В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters.

    По словам представителей немецкого правительства, Мерц объявит о пакете мер, который включает выделение 1 млрд евро военной помощи и 350 млн евро на ремонт объектов энергетического сектора. Ожидается также, что в ходе визита будет заключено соглашение о совместном производстве различных видов БПЛА.

    По словам Мерца, визит призван подтвердить, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Киев. Ожидается также, что канцлер будет настаивать на том, чтобы украинское правительство добилось прогресса в проведении реформ, запрошенных партнерами по ЕС, в том числе в борьбе с коррупцией.

    Несколько дней назад Владимир Зеленский после телефонного разговора с Мерцем заявил, что Украина в ближайшее время завершит сделку с Германией по производству БПЛА, ракет и соответствующего программного обеспечения. Ожидается, что ключевым направлением станет ускоренное производство противотанковых беспилотников, которые уже успешно протестировала немецкая оборонно-технологическая компания Quantum.

    Ранее стороны объявили о создании Quantum WIY Industries – совместного предприятия по производству беспилотника-перехватчика Strila и сопутствующих технологий ПВО. Соглашение также предусматривает совместную разработку и выпуск оружия с дальностью действия более 1 тыс. км, которое Украина сможет использовать для нанесения ударов вглубь территории России.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Гросси объяснил отказ МАГАТЭ называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС

    Гендиректор МАГАТЭ Гросси объяснил отказ называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, что агентство не называет виновных в атаках на Запорожскую АЭС ради сохранения беспристрастности.

    «Для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность», – заявил Гросси, отвечая на вопрос о призывах России публично называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что требования назвать ответственных исходят не только от Москвы, но и от западных стран.

    Гросси признал, что позиция агентства может вызывать недовольство, но подчеркнул, что МАГАТЭ намерено сосредоточиться на своей технической миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на Запорожскую АЭС.

    В пятницу МАГАТЭ заявило о сохранении рисков для станции до прекращения огня на Украине.

    Гросси назвал атаки на Запорожскую АЭС и ее персонал неприемлемыми.

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    4 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского

    Минобороны: Удары по объектам на Украине будут усилены после угроз Зеленского

    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре будут усилены после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ, сообщило Министерство обороны.

    В Минобороны России услышали заявление Владимира Зеленского, что в ответ на удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение для атак по России, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Российские военные напомнили, что массированные атаки наносятся именно в ответ на действия Киева. В их числе названы попытки сорвать голосование на выборах в Госдуму целенаправленными ударами беспилотников по избирательным комиссиям, жертвами которых стали шесть мирных жителей, и попытки организовать массированный налет более 1600 дронов на гражданские объекты в Москве 19-20 сентября.

    Кроме того, киевские власти с помощью беспилотников пытались сорвать проведение международного экономического форума в Петербурге в июне 2026 года. Также минувшей ночью был нанесен террористический удар по жилым кварталам Белгорода, где нет военных объектов, в результате чего есть погибшие и раненые, повреждены многоквартирные дома и личные автомобили, добавили в министерстве.

    «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуре в Киеве и в других областях Украины будут усилены», – сообщило Минобороны России.

    Это станет ответом на угрозы Владимира Зеленского атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

    В ведомстве подчеркнули, что украинцам следует винить в происходящем исключительно главу киевского режима, который несет за это полную личную и политическую ответственность.

    В субботу Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

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    4 октября 2026, 13:44 • Новости дня
    Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины в Москве

    Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи приступили к допросу мужчины, который подозревается в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве.

    «В настоящее время подозреваемый находится на допросе», – заявил собеседник РИА «Новости». Он добавил, что правоохранители также допрашивают женщину, которая находилась в машине с задержанным.

    Из судебных материалов следует, что с подозреваемого Теймураза Гогиашвили таможня пыталась взыскать 1 млн рублей за ввоз в Россию автомобиля Mercedes-Benz без уплаты пошлины в 2014 году. Суд отказал в иске из-за несоблюдения порядка взыскания.

    Ранее в квартире на Жулебинском бульваре нашли фрагменты тела женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери.

    В тот же день в Воронежской области был задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве.

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    4 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Северный мост в Киеве поврежден после взрыва

    Мэр Киева Кличко сообщил о повреждении дорожного полотна на Северном мосту

    Северный мост в Киеве поврежден после взрыва
    @ Maksym Kozlenko/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве в результате взрыва повреждено дорожное полотно Северного моста, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

    «Взрыв на дорожном полотне Северного моста», – заявил Кличко в своем Telegram-канале.

    Издание «Реальный Киев» опубликовало видео большой воронки в дорожном полотне, передает ТАСС.

    Ранее были нанесены новые удары по Северному и Южному мостам в Киеве, начался пожар, движение перекрыто.

    Также в Киеве прогремел взрыв на фоне сигнала воздушной тревоги.

    Власти Киева со следующей недели приступят к строительству резервных переправ через Днепр из-за повреждения мостов, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.

    В субботу перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов назвали катастрофой.

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    4 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о риске космической войны в случае попыток блокировки спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе «киевского придурка».

    «Блокировка российской спутниковой группировки «Рассвет» по просьбе киевского придурка означает только ее уничтожение. А оно приведет к полноценной космической войне», – написал политик в своем Telegram-канале.

    Политик выразил надежду, что американская сторона осознает возможные последствия. По его словам, в таком случае низкоорбитальные спутники Starlink могут быть уничтожены, так как космическое пространство требует взаимной вежливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    На прошлой неделе компания «Бюро 1440» приступила к разработке нового поколения спутников для «Рассвета».

    В июле данная компания вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов связи.

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    4 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Российские войска поразили мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
    Российские войска поразили мост в Киеве и два сухогруза в Черном море
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли удары по стратегически важному мосту в Киеве и двум судам с военными грузами в Черном море.

    Российские войска продолжают активные действия против украинской инфраструктуры и судов, используемых военными, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

    Днем 4 октября беспилотники нанесли удар по Северному автотранспортному мосту в Киеве. Эта переправа через Днепр играла важную роль в переброске войск и военной логистике.

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря были поражены два сухогруза. Эти суда направлялись в порт Одессы с грузом военного имущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский беспилотник повредил опору Северного моста в Киеве.

    Восточнее Одессы дроны поразили сухогруз с военным имуществом.

    Двумя днями ранее военные атаковали автомобильный и железнодорожный мост через Днепр.

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    4 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Группировка «Север» сжала кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

    Российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения российской группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований Вооруженных сил Украины на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщило Министерство обороны.

    Подразделения российской группировки «Север» сжимают кольцо окружения подразделений Вооруженных сил Украины на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Минобороны.

    Внутри кольца идут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Николаевка, Лобановка и Резниково, а также продолжается ликвидация окруженных сил противника в районах Рубленого, Нефедовки, Купино и Черного. За сутки потери украинской стороны в окружении превысили 35 человек, уничтожен пункт управления дронами.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию.

    При расширении внешней зоны контроля бои идут вблизи Приколотного и Аннополья. Огневое поражение наносится ВСУ в Бережном, Подсреднем, Курганном и Малом Бурлуке.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка и Студенки в Харьковской области, Райгородок, Карповка, Крестище и Волчий Яр в Донецкой народной республике.

    Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

    Кроме того, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Семеновка, Николаевка, Дружковка, Василевская Пустошь, Красный Молочар, Краматорск и Высокоивановка в ДНР.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Святогоровка, Роганское, Калинино, Белозерское, Марьевка, Новофедоровка и Веровка в Донецкой народной республике, Чугуево, Новопавловка и Ивановка в Днепропетровской области.

    В населенном пункте Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в северной и центральной частях города. Подразделения морской пехоты завершили зачистку жилой застройки в восточных районах города и продолжили наступление в его северной части. В течение суток освобождено 53 здания, уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Катериновка, Орестополь, Шевченко, Ивановка и Диброва в Днепропетровской области, Васиновка, Дубовый Гай, Общее и Никольское в Запорожской области. Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. Военные нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Камышеваха, Димитров и Запасное в Запорожской области.

    С начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 674 самолета, 284 вертолета, 252 053 беспилотника, 672 ЗРК, 31 121 танк и другие боевые бронированные машины.

    Ранее Минобороны пообещало, что удары по военным объектам и объектам ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре будут усилены после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского бить по российским НПЗ.

    Минобороны сообщило об уничтожении 1222 украинских дронов за сутки.

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    4 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал заявление Штайнмайера об угрозах для Германии

    Политолог Ткаченко: Штайнмайер перекладывает на АдГ собственные ошибки

    Эксперт раскритиковал заявление Штайнмайера об угрозах для Германии
    @ Sina Schuldt/dpa-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер пытается переложить на другие партии собственные ошибки в экономике и миграционной политике. Его аналогии современной Германии с Веймарской республикой совершенно некорректны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Штайнмайер заявил об угрозе для ФРГ со стороны «экстремистских политических сил».

    «Основных причин падения Веймерской республики было две. Первая – Великая депрессия. Страна не смогла преодолеть мировой экономический кризис. Вторая причина политическая. В государстве было создано огромное количество малых политических партий, которые не могли между собой договориться, принимать законы, утверждать бюджеты. В итоге законодательная ветвь власти в Германии попросту не работала», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    В связи с этим, заметил спикер, немецкая политическая система дрейфовала сначала к авторитаризму, а затем – к тоталитаризму и нацизму. «Избиратели, видя неэффективность политической системы, стали выбирать, что называется, «сильную руку», – детализировал собеседник.

    По его словам, сейчас две крупнейшие исторические партии Германии – Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – находятся в острейшем кризисе. «Лидеры этих политических сил пытаются сваливать на других игроков ответственность за отсутствие авторитета у избирателей, за ошибочную экономическую и миграционную политику», – подчеркнул аналитик.

    «Заявления Шнайнмайера говорят, что у него нет никакого нового курса и идей, которые могли бы дать положительную перспективу. Ни одна из крупных политических сил в Германии не видит вариантов реформирования экономики или путей выхода страны из опосредованного участия в военном конфликте против России», – продолжил политолог.

    Эксперт также подверг сомнению намеки Штайнмайера на то, что ФРГ может повторить судьбу Веймарской республики из-за деятельности «экстремистских политических сил», имея в виду партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «Один из лидеров партии Алис Вайдель и консервативная часть АдГ, которая сейчас определяет политику и в Бундестаге, и на выборах в землях, не ищет врагов, в том числе в лице России, а также выступает за выгодное для Германии экономическое сотрудничество», – отметил спикер.

    «АдГ пытается предложить положительную повестку. А инициативы, касающиеся ограничения миграции и проектов, связанных с зеленой энергетикой, – это рутинный политический процесс, в котором точно нет никакого радикализма», – подчеркнул Ткаченко. Политолог добавил: на фоне всего происходящего часть немецкого общества подходит к определенной черте недоверия риторике, которой придерживается Штайнмайер.

    Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что Германия рискует вернуться к расколу, существовавшему в Веймарской республике до Второй мировой войны, из-за потока дезинформации, распространяемой «антидемократическими экстремистами». Об этом политик заявил в ходе мероприятий, посвященных годовщине воссоединения Германии, передает Reuters.

    В речи не было явных упоминаний какой-либо партии, но Штайнмайер осудил «невыносимую политическую демагогию экстремистских сил», которые, по его словам, угрожают свободе и демократии и ставят под сомнение единство страны.

    Штайнмайер признал, что многие в Восточной и Западной Германии не доверяют политической системе. По его словам, около трети избирателей «своими решениями на выборах демонстрируют, что они отворачиваются от ключевых фундаментальных прав республики».

    Выборы в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, где консервативные христианские демократы канцлера Фридриха Мерца потерпели самое сокрушительное поражение в своей истории, потрясли правящую коалицию.

    Стоит отметить, что рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%, тогда как поддержка АдГ достигла рекордных 30%. Об этом пишет Bild со ссылкой на опрос института INSA.

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    4 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Нанесены новые удары по Северному и Южному мостам в Киеве

    После новых ударов по Северному мосту в Киеве начался пожар

    Нанесены новые удары по Северному и Южному мостам в Киеве
    @ AlexanderVovck/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве нанесены новые удары по Северному и Южному мостам, начался пожар, движение перекрыто, сообщили военкоры.

    Украинские СМИ отмечают, что из-за новых ударов ситуация набирает еще более острый оборот, сообщает «ОперацияZ: Военкоры Русской весны».

    Военный эксперт Борис Рожин пишет, что также прилетело по Южному мосту.

    «На этот раз прилетело не по вантовой конструкции», – сообщил Рожин.

    Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел взрыв на фоне сигнала воздушной тревоги.

    Власти Киева со следующей недели приступят к строительству резервных переправ через Днепр из-за повреждения мостов, сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.

    В субботу перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов назвали катастрофой.

    В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве.

    Ранее за два дня российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору.

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    4 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу

    Israel National News: Власти ОАЭ проверят экипаж Flydubai на причастность к попытке теракта

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов расширили расследование попытки теракта на рейсе Flydubai, проверяя возможную помощь подозреваемому со стороны членов экипажа.

    Власти ОАЭ выясняют, действовал ли второй пилот Хаммам аль-Хаммами, подозреваемый в попытке теракта на рейсе Flydubai, в одиночку или получал помощь от кого-либо из членов экипажа, сообщает Israel National News.

    На борту находились капитан Смит Маччар, второй пилот аль-Хаммами и шесть других членов экипажа, включая бортпроводников. Власти ОАЭ рассматривают вероятность того, что кто-то из них помогал террористу.

    Службы безопасности Израиля пока предпочитают сосредоточиться на самом втором пилоте, оставив проверку остальных членов экипажа коллегам из ОАЭ. В рамках расследования изучаются показания пассажира Янива Хаюна.

    «Там стоял член экипажа в белой рубашке. Он стоял у кабины, держась за ручку двери – и я не знаю, пытался ли он держать дверь закрытой или открыть ее», – рассказал Хаюн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai. В среду глава Минобороны Израиля охарактеризовал инцидент с самолетом как теракт. В тот же день власти Израиля официально признали резню на рейсе FlyDubai террористическим актом.

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    4 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Грузия припомнила Евросоюзу поддержку беспорядков в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Брюссель не только не осудил, но и поддержал радикалов, штурмовавших президентский дворец в Тбилиси 4 октября 2025 года в день местных выборов в Грузии, заявил в воскресенье председатель парламента Шалва Папуашвили. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Призываем Брюссель осудить насильственное нападение на президентский дворец и отказаться от поддержки в будущем радикальных групп – как политической, так и финансовой», – написал он в социальных сетях.

    По словам главы высшего законодательного органа Грузии, «наказание отбывают организаторы штурма и его участники, большая часть которых признала свои преступные действия».

    Шалва Папуашвили напомнил, что незадолго до попытки новой революции в Грузии пресс-спикер ЕС «напрямую поддержала» сторонников насильственной смены власти в Грузии.

    «Это было крайне безответственное заявление, это был стимулировавший радикалов политический сигнал», – напомнил он.

    Председатель парламента также отметил, что регулярно перед событиями 4 октября 2025 года иностранные политики и дипломаты собирались у экс-президента Саломе Зурабишвили, таким образом происходила «легитимация альтернативного центра».

    «До сих пор Брюссель не осудил штурм президентского дворца в Тбилиси и не отмежевался от насильников», – подчеркнул он.

    По его словам, «главным уроком прошлогодних событий стало следующее – судьбу Грузии определяет ее народ, выборами и не штурмом».

    Правоохранительные органы Грузии, вступив в противостояние с радикалами, предотвратили захват дворца, задержали десятки штурмовиков, в том числе организаторов попытки переворота.

    Десять организаторов попытки свержения власти в Грузии в день местных выборов 4 октября 2025 года, в том числе известный оперный певец Паата Бурчуладзе, приговорены в мае этого года Тбилгорсудом к заключению на срок от двух до семи лет.

    В частности, на семь лет лишения свободы осуждены Бурчуладзе, экс-генпрокурор Муртаз Зоделава, бывший замначальника Генштаба Лаша Беридзе, а также оппозиционные политики Паата Манджгаладзе и Ираклий Надирадзе.

    Они на митинге в Тбилиси призвали устроить революцию и свергнуть конституционный строй, а затем направили сторонников захватить президентский дворец, где радикальные активисты были встречены спецназом. Осужденные не признают себя виновными.

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    4 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Конгрессмен Джейми Раскин и другие демократы в США готовят пакет законопроектов и этических норм, которые должны ослабить расширенные при Дональде Трампе президентские полномочия после его ухода из Белого дома.

    Демократы в Конгрессе и союзные им юристы разрабатывают инициативы, призванные не допустить сохранения усиленных при президенте Дональде Трампе полномочий главы государства, пишет The Washington Post. Они рассчитывают, что эти изменения будут отменены уже после того, как Трамп покинет пост.

    Глава демократов в юридическом комитете Палаты представителей Джейми Раскин представил проекты законов, запрещающие президенту получать платежи от иностранных правительств без согласия Конгресса, заключать денежные сделки с собственным государством и проводить масштабные перестройки Белого дома без общественного обсуждения. «У нас впереди огромная задача реконструкции, – заявил Раскин. – Мы должны пройтись по каждому ведомству и каждой сфере, чтобы решить, что мы сохраняем, а что создаем заново».

    Другие законодатели предлагают ограничить право президента объявлять чрезвычайное положение, которым Трамп пользовался для введения тарифов, ускорения высылок и направления гвардии, а также запретить вводить тарифы под предлогом чрезвычайной ситуации без одобрения Конгресса. Сенатор Крис Мерфи внес законопроект No Political Enemies Act, запрещающий преследовать граждан и организации за их высказывания, а бывший мэр Чикаго и потенциальный кандидат в президенты Рам Эмануэл выдвинул общегосударственный этический пакет, включающий обязательный «слепой траст» для состоятельных чиновников и запрет на торговлю акциями и прием иностранных даров.

    Надправительственная организация Partnership for Public Service предложила усилить защиту госслужащих, чтобы будущие президенты не могли массово увольнять чиновников, как это делали Трамп и его союзники, а влиятельные эксперты предупреждают о соблазне для демократов использовать расширенные полномочия в ответных целях. По данным опроса Pew, около 78% американцев выражают тревогу по поводу роста президентской власти, однако противники реформ, включая консервативную Heritage Action, уверены, что демократы не откажутся от дополнительных рычагов влияния, если вернутся во власть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу обошел тему отношений с Россией, сосредоточившись на внутренней политике и безопасности. В прошлом году Бюджетное управление Конгресса США не исключило, что Трамп может изъять российские активы в пользу Украины. В 2025 году издание The Washington Post сообщило, что ударом по Ирану Трамп поставил на карту свои президентские полномочия.

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    4 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    В гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы в Москве, был задержан в компании неизвестной женщины, которая также проверяется на причастность к преступлению, в гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери, сообщили в Следственном комитете.

    Подозреваемый задержан в Воронежской области и доставлен в Москву, где следователи приступят к его допросу. «Вместе с подозреваемым находилась женщина 1986 года рождения. Она также проверяется на причастность к совершению преступления», – заявили в Следственном комитете в Max.

    Следователи восстановили маршрут передвижения мужчины с помощью камер видеонаблюдения. При осмотре гаража подозреваемого в Новой Москве было найдено тело дочери убитой, а также схрон с оружием.

    Ранее в квартире на Жулебинском бульваре были обнаружены фрагменты человеческого тела, принадлежащие женщине, скрытые следы бурого вещества и еще один схрон с оружием и боеприпасами. По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Воронежской области задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве.

    Напомним, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела, после чего стало известно, что ведутся поиски сожителя убитой женщины.

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