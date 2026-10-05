Burger King закрыла два заведения во Владивостоке после скандального видео

Tекст: Антон Антонов

В соцсетях появились видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлена кухня ресторана Burger King на улице Семеновской в центре Владивостока: на одном ролике сотрудник берет со стола средство контрацепции рядом с бургерами и демонстрирует его, на другом – работник пинает футбольный мяч, передает РИА «Новости».

«Burger King ознакомился с видео, снятым на кухне ресторана сети на улице Семеновской во Владивостоке. То, что происходит на записи, неприемлемо и напрямую противоречит стандартам безопасности, гигиены и качества, обязательным для всех ресторанов сети», – говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что ресторан на улице Семеновской работает по франшизе, и после инцидента Burger King прекратил поставки продукции в оба ресторана этого партнера – на Семеновской и на улице Светланской, франчайзи отключили от корпоративных систем и лишили права продавать под брендом Burger King.

Компания заявила, что перевела ситуацию в правовое поле, чтобы привлечь партнера к ответственности и окончательно прекратить его работу под брендом. Компания возобновлять сотрудничество не намерена, подчеркнув, что франчайзи обязан соблюдать единые стандарты безопасности гостей. За нарушение компания приносит извинения посетителям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Калининграде оштрафовал на 40 тыс. рублей владельца местного кафе, в блюдах которого, в том числе в строганине из пеламиды, была обнаружена кишечная палочка, говорится в материалах.

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