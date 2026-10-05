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    5 октября 2026, 04:11 • Новости дня

    Институт Рахманинова в Париже оказался в кризисе из-за политики Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Консерватория Сергея Рахманинова (институт Рахманинова) в Париже оказалась в финансовом кризисе из-за антироссийской политики французских властей, сообщил директор института Арно Фрилле.

    Фрилле сообщил, что институт Рахманинова лишился поддержки как с французской, так и с российской стороны на фоне кампании по «отмене» русской культуры на Западе, передало РИА «Новости».

    «Ситуация очень сложная, ведь по идее мы должны были бы получать государственную поддержку – как и все остальные культурные и творческие организации. Но мы ее не получаем. Что касается прямой поддержки из России, то финансовые и банковские ограничения делают ее технически невозможной», – рассказал он, добавив, что запрос на субсидирование от минкульта Франции был отклонен без объяснения причин.

    По словам директора, в ведомстве, где преобладают силы с левыми политическими взглядами, существуют сильные антироссийские настроения, а французские и международные компании, а также часть российских меценатов во Франции отказываются от открытого сотрудничества из политических и якобы «этических» соображений, хотя сам институт не является российской структурой.

    Фрилле отметил, что потенциальные благотворители ссылаются на решения комитетов по этике и заявляют о невозможности выделения средств, что, по его словам, является проявлением предвзятого отношения к русской культуре.

    «В нынешних условиях открытое проявление нашей «русской ДНК» по-прежнему вызывает опасения», – сообщил он.

    Русская консерватория имени Сергея Рахманинова, ныне известная как институт Рахманинова, была основана в 1923 году преподавателями Императорских консерваторий России, эмигрировавшими после революции 1917 года. Среди основателей были Александр Глазунов, Федор Шаляпин и Александр Гречанинов, а Сергей Рахманинов стал первым почетным президентом и главным меценатом учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу банки Франции попытались заблокировать счета института Рахманинова.

    Финансовые организации Франции отказывают гражданам России в обслуживании по негласным правилам.

    4 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Финансист назвала необлагаемую налогом сумму дохода по вкладам

    Необлагаемый налогом доход по вкладам составит 160 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер необлагаемой НДФЛ суммы дохода по банковским вкладам граждан в текущем году составит 160 тыс. рублей, сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

    Она отметила, что налог взимается не с общей суммы депозита, а только с части дохода, превышающей установленный порог, передает РИА «Новости».

    Этот лимит рассчитывается путем умножения 1 млн рублей на максимальную ключевую ставку Центробанка, действовавшую на первое число каждого месяца в течение года. В сентябре регулятор сохранил ставку на уровне 14% годовых.

    «То есть первые 160 тыс. рублей процентного дохода за 2026 год должны быть освобождены от НДФЛ», – пояснила эксперт.

    Рокотянская уточнила: если ЦБ не повысит ставку выше 16% до 1 декабря, необлагаемая сумма останется неизменной.

    Стандартная ставка налога на доходы по вкладам равна 13%. Однако при превышении общего дохода со всех депозитов отметки в 2,4 млн рублей налог с суммы превышения будет рассчитываться по повышенной ставке 15%.

    Уплатить налог за 2026 год следует до 1 декабря следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин сообщил о новом налоговом вычете на долгосрочные сбережения. В России решили усилить налоговый контроль над владельцами недвижимости.

    ФНС напомнила о праве на налоговый вычет за благотворительность.

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    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    2 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Сотрудники Минфина впервые получили зарплаты в цифровых рублях

    Минфин России впервые выплатил зарплаты сотрудникам в цифровых рублях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд сотрудников Министерства финансов России по собственному желанию впервые получили заработную плату в цифровых рублях.

    Сотрудники Министерства финансов России, изъявившие такое желание, 1 октября получили заработную плату в цифровых рублях, пишет РИА «Новости». «1 октября 2026 года ряд сотрудников Минфина России впервые получили заработную плату в цифровых рублях. Для перечисления бюджетных платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России», – заявили в министерстве.

    В ведомстве подчеркнули, что возможность перевода зарплаты в цифровые рубли доступна для всех россиян и происходит исключительно по желанию человека. Широкое использование цифровой нацвалюты в стране началось с 1 сентября.

    Первые расчеты цифровыми рублями при расходах федерального бюджета Минфин и Федеральное казначейство провели в прошлом году. В рамках пилотного проекта были выплачены зарплаты и стипендии, а также проведены некоторые расчеты по госконтрактам на сумму почти 16 млн рублей. С января 2026 года расходы федерального бюджета в цифровых рублях не ограничены определенным перечнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе федеральный бюджет впервые пополнился налогами в цифровых рублях.

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о запуске цифрового рубля в десятках банков.

    Регулятор не зафиксировал случаев мошенничества с новой формой валюты.

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    3 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Париже прошла демонстрация против помощи Украине

    Несколько сотен человек вышли на протест в Париже против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Парижа состоялась демонстрация против помощи Украине и за выход Франции из Евросоюза и НАТО.

    Акция прошла на площади Пале-Рояль по инициативе лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который планирует баллотироваться в президенты, передает РИА «Новости».

    Протестующие вышли с плакатами, призывающими отказаться от отправки французов на Украину и требующими отставки президента Эммануэля Макрона, а также выхода страны из ЕС.

    «Нужно выйти из Европейского союза, нужно выйти из НАТО, нужно прекратить финансировать войну на Украине, а также ее вооружение», – заявил Филиппо.

    Он подчеркнул, что средства, выделяемые Киеву, следует направить на снижение налогов на бензин, так как «все больше французов уже не живут, а выживают». Акция носила мирный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября тысячи полицейских вышли на улицы Парижа с требованием повысить оклады.

    Ранее фермеры на тракторах заблокировали центр Парижа из-за сделки с МЕРСОКУР.

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    2 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    МИД Белоруссии призвал Францию освободить задержанных на протестах подростков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белоруссия призвала власти Франции незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, которых задержали в ходе массовых протестов старшеклассников, а также расследовать факты применения силы.

    Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с призывом к Парижу провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы против участников протестов, в особенности подростков. Ведомство призвало Францию перейти к цивилизованному диалогу с учащимися, родителями и профсоюзами, чтобы решить системные проблемы в образовании, сообщает ТАСС.

    В МИД республики отметили, что число задержанных на акциях протеста приближается к 3 тыс. человек, причем значительную часть составляют несовершеннолетние. Это свидетельствует о крайней степени накала в обществе. В ведомстве подчеркнули, что французские власти вместо диалога прибегают к массовым произвольным арестам, что усиливает радикализацию протестов.

    Кроме того, в министерстве заявили, что Франция направляет средства не на социальную сферу и образование, а на финансирование сомнительных правозащитных структур, радикальных образований и поддержку зарубежных конфликтов.

    В МИД Белоруссии с сожалением констатировали молчание западных правозащитников по поводу происходящего и выразили солидарность с пострадавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Франции сообщили о хаосе по всей стране из-за протестов школьников.

    В четверг число задержанных на этих акциях достигло почти 2 тыс. человек. В этот же день сотни школьников попали в полицию в связи с участием в манифестациях.

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    2 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников

    С начала недели во Франции задержали более 5 тыс. школьников

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе протестов старшеклассников во Франции с начала недели задержаны более 5 тыс. человек, ущерб оценивается в десятки миллионов евро, заявили в МВД Франции.

    С понедельника во Франции полиция задержала свыше 5 тыс. человек на акциях протеста учеников старших школ, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес, передает РИА «Новости».

    «С понедельника было произведено более 5 тыс. задержаний», – заявил Нуньес. Он отметил, что в 85% случаев речь идет о несовершеннолетних. В пятницу были задержаны 1747 человек, накануне – 1954.

    Политик добавил, что акции затронули 735 школ, в 158 из которых зафиксированы беспорядки. Протесты направлены против нехватки учителей, перегруженного расписания и других проблем в образовании. Ущерб только в трех регионах составил около 33-38 млн евро.

    По оценке французского правительства, школьные протесты переросли в уличные беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на фоне протестов школьников во Франции полиция задержала почти 2 тыс. человек. Власти заявили о сотнях задержанных. Во вторник во время акций старшеклассников пострадали более десяти человек.

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    3 октября 2026, 07:18 • Новости дня
    FT: Орбана собрались обвинить в причастности к конфискации золота Украины

    FT: Орбана могут обвинить по делу украинских инкассаторов

    Tекст: Катерина Туманова

    Новое правительство Венгрии преследует экс-премьера Виктора Орбана, и в рамках операции «Очищающий огонь» расследуется его роль в конфискации украинских наличных средств и золота.

    В марте венгерская антитеррористическая полиция остановила транспорт с наличными и золотом украинского «Ощадбанка», направлявшийся из Вены в Киев. Силовики конфисковали ценности на сумму почти 70 млн евро и задержали семерых сотрудников банка на стоянке под Будапештом.

    «Штаб Орбана представил этот инцидент как доказательство того, что Киев якобы тайно переправлял средства оппозиции, – хотя на самом деле это был обычный перевод средств украинским государственным «Ощадбанком» из Вены в Киев, пишет The Financial Times.

    Этот шаг привел к негативным последствиям. Орбан проиграл выборы, а Будапешту пришлось вернуть деньги Киеву и освободить банковских служащих, которые пожаловались на жестокое обращение.

    Расследование в отношении сотрудников банка было прекращено. Теперь этот инцидент может стать поводом для первого уголовного дела против Виктора Орбана в рамках кампании нового правительства Петера Мадьяра «Операция Очищающий огонь».

    «Необходимы дальнейшие допросы. Материалы обвинения ясно показывают, что правительство Орбана было экономической и политической мафией», – заявил Мадьяр.

    Представитель партии «Фидес» опроверг причастность бывшего премьера к изъятию средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан в марте подписал указ об аресте изъятых у украинских инкассаторов золота и миллионов, что вызвало панику на Украине.

    Политик Хаваши завил, что Мадьяр может стать первым осужденным премьером за кражу телефона.

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    2 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива

    Макрон: Страны G7 согласовали выпуск на рынок 100 млн баррелей топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны «Большой семерки» (G7) приняли решение высвободить из стратегических резервов до 100 млн баррелей топлива с целью стабилизации ситуации с дизельным горючим, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Страны G7 согласовали выпуск на рынок до 100 млн баррелей горючего для стабилизации ситуации с дизтопливом, сообщил Макрон, пишет РИА «Новости». «Мы приняли решение в течение четырех месяцев совместно с нашими партнерами и под координацией Международного энергетического агентства выпустить из стратегических запасов до 100 млн баррелей», – заявил французский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля.

    Ранее Германия отказалась продавать горючее из резервов ЕС по требованию США.

    Франция предложила европейским партнерам вскрыть запасы нефти из-за американского давления.

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    3 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Французский армрестлер Итан Лови скончался на 20-м году жизни

    EVW Europe: Французский армрестлер Итан Лови ушел из жизни в возрасте 19 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский армрестлер Итан Лови скончался в возрасте 19 лет, причины смерти спортсмена остаются неизвестными, о его уходе из жизни сообщил промоушен EVW Europe.

    Французский армрестлер Итан Лови скончался на 20-м году жизни. Смерть молодого спортсмена подтвердили представители промоушена EVW Europe, пишет РИА «Новости».

    «Ты ушел из нашей жизни слишком рано. Мы будем хранить в памяти те воспоминания, которые мы с тобой разделили, как за столом, так и за пределами него. Наше глубочайшее соболезнование твоей семье, друзьям и всем, кто тебя любил», – говорится в сообщении организации в социальных сетях.

    Подробности и причины смерти 19-летнего армрестлера на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом основатель воронежской федерации армрестлинга погиб в зоне спецоперации на Украине. В прошлом году семья Яниса Тиммы обжаловала отказ в возбуждении уголовного дела о смерти спортсмена.

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    3 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    При столкновении поезда и трактора во Франции пострадали восемь человек

    Восемь человек пострадали во Франции при столкновении поезда и прицепа трактора

    На севере Франции произошло столкновение регионального поезда и сельскохозяйственной техники, в результате чего восемь человек получили травмы, сообщил министр транспорта Филипп Табаро.

    Инцидент произошел на железнодорожном переезде в регионе О-де-Франс, пишет РИА «Новости».

    По словам Табаро, один человек получил серьезные травмы, еще семь пострадали незначительно.

    «Авария с участием регионального поезда и сельскохозяйственной техники произошла вечером на железнодорожном переезде в О-де-Франс», – заявил министр.

    Состав сбил застрявший на путях прицеп трактора, сообщает телеканал TF1. Серьезно пострадал машинист поезда, но его жизни ничего не угрожает.

    Железнодорожное сообщение между коммунами Дюнкерк и Азбрук было приостановлено. Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила, что его восстановление ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае транзитные поезда в Калининград остановились из-за аварии в Литве.

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    3 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Участники митинга в Париже разорвали флаг Евросоюза

    Демонстранты в Париже разорвали флаг Евросоюза на акции против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже участники акции протеста против членства Франции в Евросоюзе и политики властей разорвали флаг ЕС.

    В центре Парижа на площади Пале-Рояль сотни людей вышли на акцию против членства Франции в Евросоюзе, в ходе которой разорвали флаг объединения, передает ТАСС.

    Инициатором манифестации выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Именно ЕС продолжает финансировать коррупционный украинский режим», – подчеркнул политик.

    Участники митинга развернули плакаты с требованиями к президенту Эмманюэлю Макрону остановить финансовую поддержку Киева. Собравшиеся скандировали лозунги против поставок оружия и самолетов, отказывались участвовать в чужом конфликте и призывали Владимира Зеленского вернуть деньги.

    Российские власти ранее неоднократно отмечали, что накачивание украинской армии вооружениями не повлияет на решимость Москвы и не изменит ход спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже прошла демонстрация против помощи Украине.

    В августе лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо возмутился подсветкой Эйфелевой башни в цвета флага Украины.

    В июле он обвинил власти Франции в спонсировании Киева.

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    2 октября 2026, 22:04 • Новости дня
    Протесты учеников во Франции затронули более 730 школ в пятницу

    Глава Минобра Франции Жеффре: Протесты школьников нарушили работу более 730 школ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа более 730 старших школ была нарушена во Франции из-за продолжающихся протестов учеников, заявил министр национального образования страны Эдуар Жеффре.

    «Сегодня днем работа 735 учреждений была так или иначе нарушена. Это почти на 30% меньше, чем вчера», – заявил Жеффре, передает РИА «Новости».

    Число случаев применения насилия по отношению к сотрудникам школ также снизилось. По словам министра, в пятницу пострадали три человека против 31 в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу школьники устроили хаос по всей Франции. В четверг на фоне протестов были задержаны почти 2 тыс. человек.

    Во вторник во время акций старшеклассников пострадали более десяти человек.

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    4 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    Француз открыл пельменную в Париже после поездок в Россию

    Французский ресторатор Барду открыл пельменную в Париже после поездок в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Владелец парижского ресторана Pelmeni Korner Оливье Барду рассказал, что открыл заведение под влиянием поездок в Россию и из-за высоких цен на пельмени во Франции.

    Во время рабочих поездок в Россию Барду полюбил русскую кухню, в особенности пельмени, передает РИА «Новости».

    «Моим главным разочарованием было то, что по возвращении во Францию я не мог найти пельмени – одно из моих любимых блюд – по доступной цене и в достаточном количестве. Во Франции в ресторане славянской кухни тарелка из 10 пельменей стоит около 15 евро… Тогда я решил, что лучший способ удовлетворить свой аппетит – готовить их самому», – рассказал ресторатор.

    По словам Барду, в 2017 году компанию, в которой он работал, купила российская фирма, и благодаря частым командировкам в Россию он познакомился с будущей женой.

    Отмечается, что в России стоимость порции пельменей в среднем составляет 500 рублей, причем в ней обычно больше десяти штук.

    Космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров.

    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше.

    Минпромторг сообщил о принятии ГОСТа на русскую кухню.

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    4 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Сотни школ во Франции отменили занятия из-за массовых протестов

    TF1: Во Франции более 400 школ отменили занятия из-за протестов учеников

    Tекст: Вера Басилая

    Более 400 французских школ не возобновят очные занятия в понедельник из-за продолжающихся по всей стране массовых протестов старшеклассников.

    Около 40% закрытых учебных заведений находятся в столичном регионе Иль-де-Франс, сообщил французский телеканал TF1, передает ТАСС.

    Акции протеста начались на прошлой неделе в Парижском регионе и охватили всю Францию. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.

    В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. За участие в беспорядках были задержаны почти 2 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. помещены под стражу.

    В пятницу МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.

    Протесты учеников затронули более 730 французских школ.

    Во вторник в ходе беспорядков пострадали более 10 человек.

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