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    5 октября 2026, 03:59 • Новости дня

    Guardian: В школах Британии совершают тысячи преступлений сексуального характера

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция Англии и Уэльса в период с 2021 по 2025 год ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей до 12 лет на территории или вблизи школ, пишет Guardian.

    В расследовании Guardian отмечается, что каждый год в полицию поступают заявления о тысячах преступлений сексуального характера против детей в возрасте до 13 лет. В их числе почти 2 тыс. изнасилований и покушений на изнасилование, при этом более трети жертв в этих случаях – дети младше 13 лет.

    Всего в период с 2021 по 2025 год было зафиксировано не менее 8,5 тыс. подобных правонарушений в школах и их окрестностях. Большинство из них, как предполагается, совершаются сверстниками.

    Девочки становятся жертвами сексуального насилия чаще, чем мальчики: около двух третей зарегистрированных преступлений касались несовершеннолетних женского пола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы Британии выявили масштабную преступную сеть, участники которой совершали сексуальные преступления против партнеров и делились материалами на закрытом интернет-форуме.

    В середине июня власти Великобритании запустили национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними.

    3 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Шереметьево женщина, по предварительным данным, родила ребенка в уборной, после чего убила младенца и скончалась сама.

    Женщина родила ребенка в уборной аэропорта Шереметьево и задушила его, после чего скончалась от потери крови, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Ранее подмосковный главк СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел новорожденного мальчика и его матери в аэропорту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери.

    В четверг жительница Дагестана получила условный срок за убийство новорожденного.

    В мае дело оставившей новорожденную в Турции россиянки передали подмосковным следователям.

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    3 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Тела женщины и ребенка в Шереметьево нашла 11-летняя дочь погибшей

    Тела женщины и новорожденного в аэропорту Шереметьево нашла 11-летняя дочь

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В уборной аэропорта Шереметьево тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила 11-летняя дочь погибшей, сообщили в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, женщина прилетела в Москву из Антальи вместе с мужчиной и 11-летней дочерью. Именно девочка нашла тела матери и новорожденного ребенка в уборной, сообщает РИА «Новости».

    «Предварительно, тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила в уборной аэропорта ее 11-летняя дочь», – сказал источник агентства.

    Также сообщается, что женщина могла задушить новорожденного, а затем выбросить его в мусорное ведро. Позже она умерла от потери крови.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери. В тот же день сообщалось, что женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила его.

    В январе в суд передали дело о покушении на убийство ребенка в Шереметьево.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
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    3 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери

    СК завел дело после обнаружения тел младенца и матери в Шереметьево

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел новорожденного мальчика и его 30-летней матери в уборной аэропорта Шереметьево.

    Тела женщины и новорожденного были найдены в пятницу в помещении уборной в зоне прилета подмосковного аэропорта. В главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

    В рамках расследования будут установлены причины смерти, а также все обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допросы свидетелей. Также назначены судебные экспертизы.

    В правоохранительных органах уточнили, что инцидент произошел в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале таксист частично признал вину в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево.

    В январе напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину предложили отправить на принудительное лечение. Ранее в Подмосковье на мусорном предприятии также нашли тело младенца.

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    3 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину по подозрению в убийстве женщины и ребенка, сообщили в ГСУ СК по городу.

    Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в квартире в Петербурге задержан. Им оказался 21-летний молодой человек, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным следствия, утром в субботу в квартире дома на Наличной улице были найдены тела женщины и ребенка с множественными колото-резаными ранами.

    Следствие предварительно установило, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес жертвам удары ножом в ходе бытового конфликта. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины. В июне Следственный комитет сообщил, что обвиняемый в убийстве школьника в Петербурге пытался скрыть следы преступления.

    Ранее в Якутии двух девушек осудили за убийство женщины и ее сына.

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    3 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Годовалая девочка с бабушкой погибли при пожаре под Брянском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В городе Сельцо Брянской области жертвами ночного пожара в частном доме стали годовалая девочка и ее бабушка.

    В Брянской области в городе Сельцо произошел пожар в частном доме, унесший жизни девочки 2025 года рождения и ее бабушки.

    «Ночью в Сельцо произошел пожар в частном доме. На месте обнаружили погибшими девочку 2025 года рождения и ее бабушку», – заявили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Согласно сводке регионального ГУ МЧС, возгорание было зафиксировано во 2-м Ленинском переулке. Отмечается, что пожар уже ликвидирован, однако в результате происшествия есть пострадавшие. К тушению огня привлекались шесть единиц пожарной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Петербурге завели дело после гибели младенца на пожаре. Летом при пожаре в частном доме Батайска погибли двое детей. В мае при пожаре в частном доме в Выксе погибли двое детей и трое взрослых.

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    2 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Симоньян рассказала о десятилетнем герое, спасшем упавшего в яму ребенка

    Симоньян рассказала о десятилетнем герое – лауреате премии Кеосаяна

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетний мальчик из Чечни Якуб Альвиев стал лауреатом премии Тиграна Кеосаяна за спасение ребёнка из выгребной ямы уличного туалета, о чем сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Десятилетний Якуб Альвиев из Чечни удостоился премии Кеосаяна в размере 1 млн рублей за спасение полуторагодовалого мальчика из выгребной ямы. Он вытащил тонущего ребенка, до которого не могли добраться взрослые.

    «А Якуб сказал: «Я спасу». Мужчины держали его за ноги, а он вытащил малыша. Папы у Якуба не стало четыре года назад. Родные говорят, что он весь в него – всегда спешит на помощь. Вот такой мужчина. Десять лет. Премия Тиграна – для таких людей. Тех, кто рискует собой ради чужой жизни», – написала Симоньян в Max-канале.

    Премия Тиграна Кеосаяна вручается людям, рискующим собой ради спасения других жизней. Маргарита Симоньян учредила ее после подвига воспитательниц из Бугуруслана, защитивших подопечных от вооруженного мужчины. Размер выплаты составляет 1 млн рублей, а лауреатов выбирает лично основательница.

    Как писала газета  ВЗГЛЯД, Симоньян в марте наградила премией Кеосаяна бойца, удерживавшего позицию 68 дней. В июне Симоньян сообщала, что обезвредивший нападавшего в ТЦ краснодарец получит премию Кеосаяна.

    Спасший пенсионерку из пожара студент получил премию Кеосаяна.

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    3 октября 2026, 22:35 • Новости дня
    Шуваев сообщил о трех раненых ВСУ детях и взрослых в Белгородской области

    В Белгородской области дронами ВСУ ранены дети и взрослые

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером субботы ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать обстановку, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    «В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырёх лет и мальчик одиннадцати лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Состояние юноши оценивается как тяжёлое», – написал он в Max-канале.

    Шуваев добавил, что в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

    Кроме того, в результате детонаций БПЛА загорелись квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания. Также повреждены пять частных домов и два многоквартирных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу, 3 октября, человек погиб при атаке дронов в Белгородской области. Ребенок получил ранение при детонации беспилотника под Шебекино, а также мирный житель был ранен при атаке дрона на город.

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    2 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по финбезопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичные учащиеся продемонстрировали блестящие знания и выиграли престижные награды на финальном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске.

    Представители столичных школ успешно завершили выступление на престижных соревнованиях, передает РИА «Новости». «Юные москвичи стали победителями и призерами VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Состязание проходило с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. Награды получили шесть столичных школьников», – заявили в департаменте образования.

    В отборочном туре участвовали около 20 тыс. человек из России и зарубежья. Финал на базе Сибирского федерального университета собрал порядка 700 конкурсантов из более чем 40 стран, включая Китай, Бразилию, ОАЭ и Турцию. Всего в решающем этапе соревновались 25 москвичей.

    Победителями признаны Степан Зубарев и Дарья Антонова. Дипломы призеров достались Роману Сулимову, Даниле Чередниченко, Злате Лотник и Константину Крохе. Уточняется, что эти достижения предоставят ребятам существенные льготы при поступлении в ведущие российские вузы.

    В текущем году организаторы впервые провели отдельный конкурс командных проектов. Участники объединялись в группы для разработки эффективных решений по защите граждан от современных финансовых угроз.

    Сами задания олимпиады требовали от школьников глубоких знаний по математике, информатике, праву и обществознанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября московские учащиеся получили четыре награды на международной экологической олимпиаде.

    В августе российские школьники взяли две золотые медали на соревнованиях по информатике в Узбекистане.

    Весной юные москвичи завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию.

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    2 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии с участием грузовиков в Рязанской области

    МВД: В ДТП с участием грузовиков в Рязанской области погиб девятилетний ребенок

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Михайловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков, в результате погиб девятилетний ребенок, сообщило региональное УМВД.

    Авария произошла на 577-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, водитель Opel Zafira выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком FAW, после чего легковушку отбросило на попутный МАЗ, передает МВД области в Max.

    «В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Opel от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля с различными телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

    Прокуратура организовала процессуальную проверку обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу водитель и трехмесячный младенец погибли в ДТП в Татарстане.

    В августе девятилетний ребенок погиб в лобовом столкновении в Волгоградской области.

    В феврале авария на трассе в Рязанской области унесла жизни четырех человек.

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    3 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Мать и пятеро детей отравились угарным газом под Саратовом

    Tекст: Катерина Туманова

    В Саратовской области госпитализирована семья из шести человек после возможного нарушения в работе газового оборудования, следователи СК России по региону проводят проверку.

    Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года из дома на улице Гагарина в городе Балашове в медицинское учреждение была госпитализирована семья –  женщина и пятеро ее малолетних детей с признаками отравления угарным газом», – сообщили следователи в Telegram-канал СУ СК России по Саратовской области.

    Предварительно, причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования. Следователи осматривают место инцидента и проводят комплекс необходимых мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре школьник погиб от угарного газа в бане на Урале. В Свердловской области от вдыхания паров газа погиб 15-летний подросток. Прокуратура начала проверку после смерти девочки от паров газа в Екатеринбурге.


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    2 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Ребенок выжил после падения с десятого этажа в Китае

    В КНР трехлетний ребенок выжил при падении на навес магазина с десятого этажа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В китайском городе Гуйян трехлетний ребенок чудом избежал переломов и внутренних травм, случайно выпав из окна на десятом этаже прямо на навес фруктового магазина.

    В городе Гуйян провинции Гуйчжоу в Китае трехлетний мальчик случайно выпал с десятого этажа, но зацепился за навес находившегося внизу фруктового магазина. После инцидента у пострадавшего шла кровь изо рта и носа, однако он находился в сознании и улыбался прохожим, передает РИА «Новости» сообщение портала Sina.

    Мальчика оперативно доставили в местную больницу для обследования. Медики не обнаружили у ребенка переломов или серьезных внутренних травм.

    Удар привел к полному разрушению навеса торговой точки. При этом владелец магазина заявил, что не станет требовать от семьи мальчика компенсации за причиненный ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в ХМАО ребенок выжил после падения из окна девятого этажа.

    В Сочи весной ребенок выжил после падения с седьмого этажа.

    В прошлом году в Китае трехлетний малыш выжил после падения с 18-го этажа.

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    2 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Дело похитителя девятилетней девочки в Смоленске прекращено из-за его смерти

    Tекст: Антон Антонов

    В Смоленске прекратили уголовное преследование мужчины, обвинявшегося в похищении девятилетней девочки, в связи с его смертью, сообщили в силовых структурах региона.

    Девочка пошла выгуливать тойтерьера рано утром 24 февраля и не вернулась домой, после чего в городе развернули масштабные поиски. Вечером 26 февраля ее нашли в квартире одного из домов города, рядом с ней находился мужчина 1983 года рождения, позже задержали и его сожительницу.

    Обоих обвинили в похищении несовершеннолетней и отправили под арест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте обвиняемый в похищении девочки в Смоленске был найден мертвым в СИЗО.

    Он признал свою вину в похищении.

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    2 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах

    Минпросвещения: Оценка поведения в школах призвана защитить честь учителя

    Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение оценки поведения в школах направлено на укрепление воспитательной функции, формирование сознательной дисциплины учащихся и защиту достоинства учителя, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

    Оценка поведения в школах призвана сформировать дисциплину, уважительное отношение к традиционным ценностям, защитить честь учителя, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения.

    «Оценка поведения призвана укрепить воспитательную функцию школы, сформировать сознательную дисциплину учащихся и уважительное отношение к традиционным ценностям, защитить честь и достоинство учителя», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что оценка поведения появится в десяти школах каждого региона.

    Ранее Минпросвещения заявило о независимости допуска к экзаменам от оценки поведения.

    Родителям разрешили оспаривать оценки за поведение детей.

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    3 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    Младенец погиб при пожаре в частном доме под Иркутском

    СК возбудил дело после гибели годовалого ребенка при пожаре под Иркутском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ребенок 2025 года рождения скончался в результате пожара в Иркутской области, госпитализирован трехлетний мальчик, возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ по Иркутской области.

    Вечером 2 октября в деревне Тыреть-2 Заларинского района Иркутской области загорелся частный дом на Трактовой улице, передает РИА «Новости». В момент происшествия дети находились в помещении одни.

    «В результате пожара скончался ребенок 2025 года рождения, трехлетний мальчик госпитализирован. По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Уголовное дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным оценкам следователей, причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки. В настоящее время специалисты проводят необходимые следственные действия и назначили ряд экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 октября в Тамбовской области при возгорании в многоквартирном доме погибли двое малолетних мальчиков и пожилая женщина.

    Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели троих детей при пожаре в Башкирии.

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    4 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    Пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Две пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Две девочки девяти и 13 лет, об исчезновении которых в красноярском селе Чулым стало известно ранее, самостоятельно вернулись домой, сообщили в ГУ МВД по региону.

    Две девочки девяти и 13 лет, которые ранее пропали в селе Чулым Красноярского края, благополучно вернулись домой, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

    «Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой», – сообщили в ведомстве.

    Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины самовольного ухода детей. Ранее для поиска школьниц были созданы специальные группы из полицейских, спасателей и волонтеров, ориентировки передали наружным нарядам, а территорию вокруг их дома тщательно обследовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Красноярском крае пропали две девочки.

    В марте водолазы нашли тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка.

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