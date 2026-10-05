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    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию
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    Эксперт раскритиковал заявление Штайнмайера об угрозах для Германии
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    Северный мост в Киеве поврежден после взрыва
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    США отказались поддержать наступление саудитов на хуситов
    5 октября 2026, 01:26 • Новости дня

    Израиль запретил въезд лидеру британской Партии зеленых Полански

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Израиля запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански после того, как его партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму, пишет Times of Israel.

    «Министр иностранных дел Гидеон Саар объявляет, что лидеру британской Партии зеленых Заку Полански запрещен въезд в Израиль после того, как партия приняла резолюцию, приравнивающую сионизм к расизму», – пишет Times of Israel.

    В публикации также отмечается, что партия проголосовала в поддержку создания палестинского государства вместо Израиля. При этом уточняется, что сам Полански в голосовании участия не принимал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

    4 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу

    Israel National News: Власти ОАЭ проверят экипаж Flydubai на причастность к попытке теракта

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов расширили расследование попытки теракта на рейсе Flydubai, проверяя возможную помощь подозреваемому со стороны членов экипажа.

    Власти ОАЭ выясняют, действовал ли второй пилот Хаммам аль-Хаммами, подозреваемый в попытке теракта на рейсе Flydubai, в одиночку или получал помощь от кого-либо из членов экипажа, сообщает Israel National News.

    На борту находились капитан Смит Маччар, второй пилот аль-Хаммами и шесть других членов экипажа, включая бортпроводников. Власти ОАЭ рассматривают вероятность того, что кто-то из них помогал террористу.

    Службы безопасности Израиля пока предпочитают сосредоточиться на самом втором пилоте, оставив проверку остальных членов экипажа коллегам из ОАЭ. В рамках расследования изучаются показания пассажира Янива Хаюна.

    «Там стоял член экипажа в белой рубашке. Он стоял у кабины, держась за ручку двери – и я не знаю, пытался ли он держать дверь закрытой или открыть ее», – рассказал Хаюн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai. В среду глава Минобороны Израиля охарактеризовал инцидент с самолетом как теракт. В тот же день власти Израиля официально признали резню на рейсе FlyDubai террористическим актом.

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    4 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    Израиль объявил о подготовке к внезапной войне

    Глава Генштаба Израиля заявил о подготовке к внезапной войне

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израиль продолжит наносить упреждающие удары по возникающим угрозам и планирует расширить возможности вооруженных сил, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир.

    Замир выступил на конференции высокопоставленных командиров ЦАХАЛ на базе Глилот, посвященной завершению расследования провалов 7 октября 2023 года, пишет Israel National News. Он подчеркнул, что военные должны готовиться к возможной внезапной войне и укреплять способность противостоять угрозам на нескольких фронтах.

    «Мы строим стратегию ЦАХАЛ с готовностью к внезапной войне, включая упреждающее предотвращение серьезных угроз по мере их развития... Кто бы ни угрожал причинить нам вред и ни наращивал возможности для этого – мы будем действовать заранее и нанесем им решающий удар», – заявил Замир.

    Он отметил, что Израилю необходима более крупная армия, способная реагировать на одновременные угрозы из-за небольших размеров страны и отсутствия стратегической глубины. По его словам, 2027 год будет посвящен расследованию войны в целом, включая анализ отдельных театров боевых действий.

    В ходе конференции Замир вручил почетную грамоту прапорщику В. из Подразделения 8200, который до 7 октября предупреждал о подготовке ХАМАС к масштабной внезапной атаке. Глава Генштаба призвал поощрять независимое мышление в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации участников нападения 7 октября. В марте ЦАХАЛ объявил об убийстве командира разведки ХАМАС в Хан-Юнисе. В прошлом году глава Генштаба Израиля заявил о готовности к длительной кампании.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион

    Следствие: Второй пилот Flydubai планировал таран аэропорта Бен-Гурион

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр транспорта Израиля Мири Регев заявила, что при проверке списка экипажа рейса Flydubai никто не был отмечен как угроза, хотя второй пилот, по версии следствия, готовил попытку теракта при посадке в аэропорту Бен-Гурион.

    Из допроса второго пилота рейса Flydubai Хамама аль-Хаммами следует, что он намеревался захватить самолет по пути из Дубая в Израиль и в момент захода на посадку направить его в терминал аэропорта Бен-Гурион, чтобы вызвать массовые жертвы. Захват он начал над Иорданией, чтобы полет выглядел обычным рейсом, но план был сорван, когда капитану Смиту Маччхару удалось открыть дверь кабины и пассажиры вернули контроль над самолетом, сообщает Israel National News.

    По данным израильского телеканала Channel 13, аль-Хаммами рассказал следователям, что выбрал именно эту авиакомпанию из-за рейсов в Тель-Авив. «Я искал и проверял, какие авиакомпании летают в Тель-Авив, и поэтому выбрал Flydubai. Я попытался устроиться во все эти компании. Я спланировал атаку до того, как меня наняли», – цитирует его телеканал.

    В расследовании участвуют сотрудники Моссада, авиационные эксперты, а также представители саудовских и оманских спецслужб и как минимум двое американских разведчиков, пишет Ynet со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ОАЭ. Тот утверждает, что аль-Хаммами рассматривал и вариант тарана высотного здания в Израиле по примеру атак 11 сентября, в том числе башен комплекса «Азриэли» в Тель-Авиве, и ранее был уволен из Oman Air за экстремистские взгляды, после чего жил в Марокко, посещал Сирию и затем устроился в Flydubai.

    Власти ОАЭ сообщили, что перед вылетом передали Израилю данные о пассажирах и членах экипажа рейса Flydubai, включая имена и гражданство, но ни один человек в списке не был отмечен как подозрительный, передает PBS. Служба общей безопасности Израиля ISA заявила, что проверка зарубежных пассажирских списков относится к компетенции Минтранса, тогда как Мири Регев настаивает, что ее ведомство не получало перечня на этот рейс и что за безопасность в авиации отвечают спецслужбы; расследование, в котором участвуют сразу несколько стран, продолжается и должно установить, как копилоту удалось попасть в экипаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия пассажира и пилота рейса Flydubai предотвратили новый теракт по типу 11 сентября. В среду израильский телеканал сообщил, что самолетом Flydubai управляли пилоты из Омана и ОАЭ. Власти Израиля признали резню на борту этого рейса терактом.

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    4 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    США отказались поддержать прямое наступление сил Йемена и Саудовской Аравии на хуситов

    Axios: США отказались от прямого участия в наступлении на хуситов

    Tекст: Игорь Иножарский

    США не планируют прямого участия в военной операции правительственных сил Йемена и Саудовской Аравии против хуситов, которая нацелена на восстановление контроля над Баб-эль-Мандебским проливом.

    Йеменские и саудовские войска начали контрнаступление на позиции хуситов с целью отвоевать территорию, захваченную повстанцами. Одной из ключевых задач является возврат контроля над Баб-эль-Мандебским проливом, играющим важную роль в глобальной торговле, пишет Axios.

    «Мы исчерпали все возможности для деэскалации ситуации с ополченцами-хуситами», – заявил глава президентского совета Йемена Рашад аль-Алими.

    Несмотря на просьбы Саудовской Аравии, США в данный момент воздерживаются от прямого участия в боевых действиях. Американские военные лишь предоставляют разведданные и оказывают поддержку в целеуказании.

    Контрнаступление планировалось несколько недель. Саудовская военная авиация обеспечивает поддержку с воздуха, нанося удары по объектам хуситов. Целью операции названо освобождение столицы Йемена Саны.

    На выходных хуситы продолжили ракетные обстрелы саудовских целей, включая объекты нефтяной компании Aramco. В четверг министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бен Салман провел переговоры с американским коллегой Питом Хегсетом, вновь запросив авиаудары США по хуситам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Йемена объявили о начале военной операции против хуситов. В тот же день хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

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    4 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Несколько взрывов произошло рядом с танкером у берегов Йемена
    Несколько взрывов произошло рядом с танкером у берегов Йемена
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    К югу от города Моха в Йемене танкер, вероятно, подвергся обстрелу, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    «UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к югу от Мохи. Представитель компании, ответственный за безопасность судна, сообщил, что экипаж танкера наблюдал несколько взрывов в непосредственной близости от судна», – говорится в уведомлении координационного центра.

    По имеющейся информации, экипаж судна не пострадал, случаев экологического ущерба не зафиксировано. Название танкера и порт его приписки в UKMTO не уточнили, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы Йемена начали наступление на хуситов.

    США отказались поддержать прямое наступление сил Йемена и Саудовской Аравии на хуситов.

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    4 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму

    Партия зеленых Англии и Уэльса официально признала сионизм формой расизма

    Зеленая партия Британии приравняла сионизм к расизму
    @ Jonathan Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Партия зеленых Англии и Уэльса на ежегодной конференции приняла политическую резолюцию, определяющую сионизм как расистскую идеологию, и призвала создать единое палестинское государство.

    Участники конференции большинством голосов одобрили документ под названием «Сионизм – это расизм» (1022 голоса против 813). Новая политика партии также требует заменить Израиль единым палестинским государством «с равными правами для всех», пишет Israel National News.

    Министерство иностранных дел Израиля резко отреагировало на это решение. В ведомстве подчеркнули, что партия перестала функционировать как политическая сила и превратилась в «организацию, поддерживающую террор».

    Израильские дипломаты также отметили, что британские политики официально приняли зеленую идеологическую платформу движения ХАМАС, которая призывает к уничтожению Государства Израиль путем вооруженной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию первой исламской республикой с ядерным оружием. В прошлом году Лондон поставил ультиматум Израилю с требованием признания Палестины. В начале прошлого года йеменские хуситы пообещали скорый ответ на совместную атаку Британии, США и Израиля.

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    4 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Появились подробности гибели британского военного на Украине

    Independent: Британский военный погиб при взрыве на испытаниях украинского оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Капрал Джордж Хули из Великобритании погиб на Украине в июне прошлого года после взрыва на испытаниях нового украинского оружия, сообщает Independent.

    Неизвестные ранее детали смерти Джорджа Хули опубликовал Independent. О смерти капрала британское министерство обороны сообщило 9 декабря 2025 года, уточнив, что он погиб вдали от линии фронта, сообщают СМИ.

    28-летний капрал был смертельно ранен 12 июня 2025 года. Он получил множественные травмы после того, как на испытаниях нового украинского оружия, где присутствовал военный, произошел взрыв.

    Командир британца рассказал, что услышал громкий звук и увидел вспышку. Хули получил множественные осколочные ранения и умер в киевском госпитале. Расследование смерти было закрытым по просьбе семьи. Смерть капрала стала первым официальным признанием присутствия на Украине британских десантников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные ликвидировали в зоне спецоперации на Украине кадрового британского военного. В январе Лондон сообщил о росте числа британских военных на украинской территории. В 2025 году Великобритания признала присутствие своих военных на Украине.

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    4 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Израильский писатель высмеял реакцию Запада на инцидент с рейсом Flydubai

    Israel National News: Писатель высмеял реакцию ЕС на ЧП с рейсом Flydubai

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильский терапевт и писатель Дэниел Уинстон опубликовал сатирическую статью, в которой высмеял возможную реакцию Евросоюза и международных организаций на действия пассажиров, обезвредивших вооруженного пилота на рейсе Flydubai.

    Израильский автор Дэниел Уинстон написал сатирическую колонку, посвященную реакции международного сообщества на инцидент с рейсом авиакомпании Flydubai, пишет Israel National News. В своем материале он иронизирует над предвзятым отношением западных структур к израильтянам.

    По сюжету статьи, Евросоюз выпускает заявление с осуждением пассажиров за «незаконную оккупацию кабины пилотов, которая им не принадлежит». Автор фантазирует, что европейские чиновники призвали бы к переговорам и предложили «двухкресельное решение», оставив контроль над штурвалом за нападавшим вторым пилотом.

    Также Уинстон высмеял ООН, которая в его тексте созывает экстренное заседание и принимает резолюцию с осуждением «израильской практики выживания». Досталось и западным СМИ, которые, по мнению автора, старались бы оправдать человека с ножом, одновременно осуждая обезвредившего его израильтянина за службу в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу выяснилось, что напавший на командира пилот Flydubai подвергся влиянию радикалов. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о предотвращении пассажирами самолета нового 11 сентября. В среду израильские власти официально признали резню на рейсе террористическим актом.

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    4 октября 2026, 04:58 • Новости дня
    Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд

    Telegraph: Британия заподозрила Иран в теракте на авиабазе

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Британии заподозрили Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд и рассматривают возможность введения новых санкций, пишет The Telegraph.

    Британское правительство считает, что Иран сыграл свою роль в инциденте на базе ВВС Фэрфорд, которую также используют американские войска для нанесения ударов по Ирану, передает источник The Telegraph.

    Министр обороны Уэс Стритинг выступил с этим заявлением в конце недели, в течение которой полиция арестовала, а затем отпустила под залог 25-летнего гражданина Британии и Ирана в связи с предполагаемым террористическим заговором.

    Заговор, по версии следствия, был направлен против авиабазы RAF Fairford. Кроме того, обвинения в подготовке террористического акта против еврейской общины в Манчестере предъявили двум иранским мигрантам, прибывшим на небольших лодках.

    «После того, как мы изучим данные, мы очень тщательно рассмотрим, какой может быть соответствующий и соразмерный ответ», – заявил министр.

    Он добавил, что расследование продолжается, проверяется ряд версий, но ситуация крайне серьезная.

    Хотя министр отказался вдаваться в подробности возможных ответных мер, правительство может рассмотреть вопрос о введении дополнительных санкций против Тегерана. В том числе ограничения могут коснуться любых лиц, непосредственно связанных с инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном, 
    который выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии. Тегеран отверг причастность к инциденту на военном объекте. 

    Министерство обороны Британии ранее подтверждало использование местной инфраструктуры для проведения специальных оборонительных операций против Ирана.

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    4 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Неизвестные застрелили мужчину на похоронной церемонии в Лондоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В лондонском районе Ист-Эктон сорокалетний мужчина получил смертельные огнестрельные ранения прямо во время похорон, на которых присутствовали до пятидесяти человек, включая детей.

    Инцидент случился в пятницу, передает РИА «Новости». Местные жители услышали звуки выстрелов и оперативно вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия медики попытались спасти раненого 40-летнего мужчину, однако он скончался от полученных травм.

    «Мы соболезнуем родным и близким человека, чья жизнь оборвалась в результате бессмысленного акта насилия. Там, где произошел инцидент, проходила похоронная церемония с большим количеством участников, однако то, что должно было стать поводом для единения в память о погибшем, обернулось горем», – заявил старший инспектор Брайан Хоуи.

    Представители Скотленд-Ярда уточнили, что на траурном мероприятии находились до 50 человек, среди которых были дети. Правоохранительные органы пока не провели задержаний и продолжают поиск возможных свидетелей преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженное нападение в лондонском районе Бромли привело к госпитализации четырех человек.

    Автомобиль въехал в группу пешеходов на западе британской столицы.

    Полиция Солт-Лейк-Сити сообщила о двух погибших в результате стрельбы возле похоронной процессии.

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    4 октября 2026, 11:47 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о готовности помочь урегулировать конфликт хуситов и Эр-Рияда

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана выразили готовность оказать содействие в урегулировании обострившегося конфликта между хуситами и Саудовской Аравией, опираясь на ранее выработанную дорожную карту.

    Исламская республика выражает желание оказать помощь в урегулировании разногласий между хуситами и Саудовской Аравией, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул готовность страны способствовать мирному процессу.

    «Мы заявили о готовности оказать любое содействие, которое можем, по продвижению этого процесса», – отметил Багаи в ходе брифинга. По его словам, основой для разрешения кризиса может стать дорожная карта, выработанная несколько лет назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы подтвердили атаку на объекты компании Saudi Aramco в Эр-Рияде.

    На нефтяном предприятии в столице Саудовской Аравии произошел сильный пожар.

    Представители арабской коалиции назвали ложью заявления повстанцев об этом ударе.

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    4 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заявления йеменских хуситов об атаке на объекты нефтяной компании Aramco в столице Саудовской Аравии являются вводящими в заблуждение, заявил представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.

    Утверждения йеменских хуситов о нанесении удара по объектам саудовской нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции генерал-майор Турки аль-Малики, передает Al Jazeera.

    По его словам, хуситы «пытаются отвлечь внимание от масштабов потерь и растущего недовольства населения». Он подчеркнул, что потери, которые несет группировка в противостоянии с йеменскими вооруженными силами, заставляют ее искать «иллюзорные победы».

    Ранее военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка провела «военную операцию с использованием баллистических ракет и беспилотников» против объектов Aramco в Эр-Рияде. По его утверждению, удары были «точными и прямыми», в результате чего на объекте вспыхнули пожары.

    Коалиция также сообщила, что ранним утром в воскресенье провела 97 «операций по точечному поражению» позиций хуситов, используя боевую авиацию, беспилотники и артиллерию. Представитель йеменских правительственных сил полковник Маджед Абдулла аль-Назили заявил, что в результате атак были ликвидированы по меньшей мере 260 бойцов хуситов и уничтожены 44 единицы военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде. В пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов. В тот же день саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

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    4 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    ОПЕК и союзники решили сохранить объемы добычи нефти

    WSJ: ОПЕК и союзники сохранят объемы добычи нефти из-за рисков на Ближнем Востоке

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ключевые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на прежнем уровне в ноябре на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    Организация стран-экспортеров нефти и союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на текущем уровне в ноябре, пишет WSJ.

    Решение связано с повышенными рисками в сфере безопасности на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что региональный экспорт сырой нефти вернулся примерно к довоенному уровню.

    Соглашение было достигнуто на фоне сохраняющейся угрозы дальнейшей эскалации и возможных нападений на суда. Крупные производители ближневосточного региона смогли увеличить поставки нефти, но физические рынки по-прежнему указывают на серьезный дефицит сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СМИ узнали о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В прошлом месяце семь стран ОПЕК+ сохранили максимальный уровень добычи нефти на октябрь. Они стали увеличивать добычу нефти.

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    4 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Власти Йемена объявили о начале военной операции против хуситов

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции против хуситов для возвращения контроля над утраченными территориями.

    Вооруженные силы международно признанного правительства Йемена начали военную операцию по возвращению остающихся вне контроля властей территорий страны, передает РИА «Новости». Глава руководящего президентского совета Рашад аль-Алими пояснил, что силовые структуры перешли к «этапу освобождения» после исчерпания возможностей для деэскалации.

    «Исходя из нашей конституционной ответственности по защите суверенитета республики и ее граждан, на основании решений Совета национальной обороны и после завершения необходимых процедур и мер я объявляю сегодня о начале военных операций по возвращению оставшихся территорий республики», – заявил аль-Алими в обращении к йеменскому народу.

    Официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что они отбили попытку продвижения правительственных войск на востоке провинции Эль-Джауф. В ходе боев была уничтожена техника противника, десятки военнослужащих погибли или получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении ударов по объектам компании Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    МИД Ирана выразил готовность помочь в урегулировании конфликта.

    Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.


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    4 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном

    Глава Пентагона отверг планы затягивать конфликт с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об отсутствии у американской администрации планов неоправданно затягивать военную операцию против Ирана.

    По словам Хегсета, Соединенные Штаты не намерены продолжать кампанию дольше необходимого срока. «Он не будет без необходимости продолжать эту операцию. Он понимает, в чем заключается задача. И мы завершим ее выполнение, когда нам скажут», – заявил министр, говоря о решениях президента Дональда Трампа, передает «Интерфакс».

    Хегсет отметил, что Вашингтон предоставил Тегерану возможности для урегулирования за столом переговоров. Главной целью операции он назвал недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Министр признал попытки иранской стороны восстановить военную инфраструктуру, добавив, что нанесенный экономике и оборонному комплексу ущерб продолжит ограничивать потенциал страны.

    Блокаду Ормузского пролива глава Пентагона назвал ключевым элементом кампании давления. По его словам, американские силы полностью контролируют пролив, а флот и авиация Ирана серьезно подорваны. США планируют поддерживать ограничения столько, сколько потребуется для сужения возможностей Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В четверг Трамп отверг предложение Ирана об открытии пролива.

    В среду глава МИД Ирана получил ответ США по этой проблеме.

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