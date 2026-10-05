Иракские силовики задержали подозреваемых в осквернении флагов США в Багдаде

Tекст: Антон Антонов

На параде в честь впервые отмечаемого Дня суверенитета Ирака в Багдаде участники на автомобилях проехались по развёрнутым на дороге американским флагам, передает РИА «Новости».

Накануне аз-Зейди, являющийся также главнокомандующим вооруженными силами Ирака, распорядился провести расследование инцидента. «В соответствии с указаниями главнокомандующего компетентные органы задержали нескольких причастных к осквернению флага США в Багдаде в ходе парада в День суверенитета. Подчеркиваем, что все, чья вина будет доказана, будут привлечены к ответственности в соответствии с законами Ирака и дипломатическими традициями», – говорится в пресс-релизе канцелярии премьера.

В канцелярии подчеркнули, что уважение к символам дружественных стран и их дипмиссий является обязательным требованием конституции Ирака, а любые нарушения в этой сфере станут основанием для привлечения виновных к ответственности.

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