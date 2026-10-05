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    5 октября 2026, 00:21 • Новости дня

    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что, несмотря на развитие технологий, решающей в школе остается личность педагога.

    «Дорогие друзья! Искренне поздравляю с праздником, Днём учителя, всех преподавателей, педагогов нашей страны, всех, кто отдаёт свои силы, энергию, знания образованию и воспитанию подрастающих поколений», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    «Учитель – гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям», – заявил Путин, добавив, что советы и поддержка педагогов помогают ученикам и во взрослой жизни.

    Глава государства напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне, что отражает высокое общественное признание миссии учителя и гарантирует поддержку и новые возможности для профессионального роста.

    Он отметил важность конкурсов профессионального мастерства, модернизации инфраструктуры при сохранении лучших традиций отечественной педагогической школы и особо подчеркнул, что какие бы новые технологии ни приходили в школы, неизменным остается главное – личность учителя, который учит мыслить и вдохновляет на добрые дела.

    Он заверил, что в России «продолжат обновлять, а значит, делать более комфортными и для учеников, и для преподавателей школы, колледжи, вузы – в целом всю инфраструктуру образования».

    «Очень важно, чтобы ребята, школьники, студенты вне зависимости от того, где они живут, чувствовали себя частью большой единой страны, с самого детства учились с уважением относиться к разнообразию культур и самобытных традиций нашего многонационального народа, понимали силу и значимость ценностей, которые объединяли его на протяжении веков», – сказал Путин, подчеркнув, что данная работа педагогов должна идти постоянно, и особенно сейчас, в Год единства народов России.

    Он указал, что общие ценности, общее видение будущего во все времена помогали стране определять свой собственный путь и уверенно идти вперёд.

    «Мы гордимся наследием, созданным предыдущими поколениями, гордимся свершениями наших современников и понимаем, что в основе любых успехов, побед и достижений – труд учителя, всё, что было заложено в детском и юношеском возрасте, в школьные годы и в студенческие годы», – сказал Путин.

    Он пожелал учителям и их близким здоровья и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кремль анонсировал встречу Путина с лучшими учителями России.

    На прошлой неделе Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

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    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    Комментарии (3)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    3 октября 2026, 14:13 • Новости дня
    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Страны Прибалтики прекратили угрозы после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Прибалтики прислушались к предупреждению президента Владимира Путина о защите Калининграда и прекратили свои угрозы, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

    «Похоже, что это предупреждение как-то сработало, поскольку все ранее угрожавшие страны, Латвия, Литва и Эстония, они дали заднюю. Они решили замолкнуть и прекратить угрозы», – заявил Джонсон в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что Москва предостерегала НАТО от реализации угроз Калининградской области. По его словам, Россия готова была применить все силы и средства, однако ядерное оружие не называлось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения альянса у Калининградской области.

    Российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

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    2 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин по итогам стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» в Челябинской области заявил, что общение военных из разных стран укрепляет доверие между государствами.

    Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026», после чего пообщался с военными атташе, передает РИА «Новости».

    «Самое главное заключается в том, что, когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые они представляют», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что для профессионалов важно общение и обмен знаниями, особенно теми, которые получены в условиях реальных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    На прошлой неделе контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для участия в учениях.

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    3 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    МИД Китая назвал условие стабильного развития отношений с Россией

    МИД КНР: Контакты Путина и Си Цзиньпина обеспечивают стабильность отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина обеспечивают стабильное развитие двусторонних отношений, заявил официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь.

    «Стратегическое руководство на уровне глав государств является важнейшей политической гарантией стабильного и долгосрочного развития китайско-российских отношений», – заявил Го Цзякунь, комментируя возможность двусторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, передает ТАСС.

    Китай приветствует участие президента Путина в неформальной встрече лидеров АТЭС, которая пройдет в Шэньчжэне, и готов работать с Россией для достижения плодотворных результатов «Года Китая» в рамках организации, отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин допустил возможность встречи с американским и китайским лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова также допустила встречу лидеров России и Китая на саммите АТЭС.

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    2 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский ознакомился с выставкой новейших образцов вооружения, включая беспилотные аппараты «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями.

    Глава государства осмотрел новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено беспилотным летательным аппаратам «Герань-4» и «Герань-5», оснащенным реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    Помимо ударных аппаратов, на выставочных стендах также были представлены современные дроны-перехватчики и передовые системы радиоэлектронной борьбы.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням».

    В прошлом месяце беспилотники уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ.

    Летом Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» с помощью этих аппаратов.

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    2 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Текслер доложил Путину о планах завершить метротрам в Челябинске в 2028 году

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что строительство метротрама в Челябинске планируется завершить в 2028 году.

    Текслер на встрече с Путиным сообщил, что в транспортной сфере регион продолжает флагманский проект – метротрам в Челябинске. Благодаря поддержке президента регион получил возможность использовать ранее созданную подземную инфраструктуру и связать ее с городской трамвайной сетью. В планах – закончить в 2028 году, передает ТАСС.

    Губернатор также отметил, что в Челябинской области обновляют общественный транспорт и смостоятельно на Южном Урале производят трамваи и троллейбусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    В августе Текслер анонсировал создание на Урале полного цикла производства промышленной робототехники.

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    2 октября 2026, 21:44 • Новости дня
    Текслер доложил Путину о развитии Челябинской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о развитии региона и стоящих перед ним задачах.

    Встреча состоялась во время рабочей поездки Путина в Челябинскую область, где президент наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский.

    «В ходе поездки состоялась наша рабочая встреча с президентом. Доложил о том, как развивается Челябинская область, какие задачи перед нами стоят», – написал Текслер в своем канале на платформе «Макс».

    Глава региона отметил, что в Челябинской области возводятся современные медицинские центры и межуниверситетский кампус «Южный Урал». Кроме того, улучшается транспортная доступность региона, открываются новые площадки для спорта и творчества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин встретился с главой Челябинской области Текслером.

    Президент посетил командно-штабные учения «Центр-2026».

    Летом Текслер сообщил о создании цикла промышленной робототехники на Урале.

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    3 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Большинство поляков не поверило в нападение России

    Wirtualna Polska: Более 58% поляков не поверили в нападение России

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство жителей Польши не верят в возможное нападение со стороны России в ближайшие годы, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

    По данным исследования, проведенного компанией United Surveys по заказу Wirtualna Polska, 58,2% респондентов выразили мнение, что боевых действий не случится. При этом 39,1% выбрали вариант «скорее нет», а 19,1% – «определенно нет». В материале издания подчеркивается, что результаты опроса демонстрируют относительное спокойствие в польском обществе, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы планов по ведению боевых действий с Европой. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший премьер-министр Польши отчитал главу правительства за запугивание народа российской угрозой.

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени с учетом украинского опыта для оптимизации управления и ускорения развертывания войск.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

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    2 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Песков рассказал об оценке Путиным учений «Центр-2026»

    Песков: Путин положительно оценил результаты учений «Центр-2026»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин положительно оценил результаты прошедших в Челябинской области учений «Центр-2026», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос об оценке учений со стороны главы государства, представитель Кремля заявил: «Положительно», передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026». Затем президент пообщался с иностранными военными атташе.

    Вместе с главой государства в пункте наблюдения находились министр обороны Андрей Белоусов, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и другие представители военного руководства. При этом начальника Генштаба Валерия Герасимова на учениях не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026». Президент заявил о применении на них опыта спецоперации.

    Там же Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе.

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    2 октября 2026, 05:44 • Новости дня
    Путин назвал огромной ошибкой убийство секретаря Совбеза Ирана Лариджани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани было огромной ошибкой.

    Российский лидер подчеркнул, что Лариджани был готов искать компромиссы, ориентируясь на интересы народа Ирана, передает ТАСС.

    «Поэтому это – помимо всяких правовых оценок – ошибка», – сказал президент.

    Путин также отметил, что такой человек был необходим для поисков решений, позволяющих добиться мира в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила о соболезнованиях Путина Ирану в связи с гибелью Лариджани. Иран в ответ на это убийство ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля. Тегеран признал терактом убийство секретаря Совбеза.

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    4 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Путин поздравил Космические войска с праздником

    Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Космических войск

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов с Днем Космических войск, отметив их выдающуюся роль в защите безопасности страны и поддержке специальной военной операции.

    Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с праздником, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

    «Поздравляю вас с праздником – Днем Космических войск... Сегодня личный состав и гражданский персонал Космических войск решают ответственные задачи по защите безопасности России, ведут большую работу по обеспечению систем связи и навигации, оперативно предоставляют необходимые информационные данные Вооруженным силам, подразделениям, участвующим в специальной военной операции», – заявил Путин.

    Президент подчеркнул важность дальнейшего наращивания возможностей орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры. Он также указал на необходимость разрабатывать передовые технологии для новейших образцов вооружений и проводить перспективные исследования.

    Владимир Путин добавил, что благодаря труду нескольких поколений ученых, конструкторов и инженеров страна получила надежный ракетно-космический щит, который выступает действенным инструментом поддержания глобального стратегического паритета.

    В Минобороны ранее сообщили, что в России создали глобальную систему контроля космоса.

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    2 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе после завершения этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» в Челябинской области.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом маневров «Центр-2026» и сопряженных с ними учений «Взаимодействие-2026». После этого президент пообщался с военными атташе разных стран, передает ТАСС.

    «Дорогие друзья, приятно вас видеть. Уверен, что ваша встреча, ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин назвал главную цель учений «Центр-2026». Президент заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных.

    Глава государства посетил командно-штабные учения в Челябинской области.

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    4 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Песков рассказал, как Путин попросил помощника принести ему документы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин попросил передать ему необходимые материалы во время открытого мероприятия.

    Глава государства вспомнил о документах, которые хотел обсудить с участниками закрытой части встречи, и поручил их принести, сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры были показаны в эфире «Вестей», передает РИА «Новости».

    «Президент вспомнил, наверное, о каком-то материале, о котором он хотел поговорить с участниками мероприятия уже за закрытыми дверями. И ему принесли эти материалы», – сообщил Песков.

    «Он попросил в данном случае (первого заместителя администрации президента Алексея) Громова. Громов сказал сотруднику безопасности. И тот в это самое ухо сказал, что нужно помощнику подойти», – пояснил Песков схему передачи поручения.

    Необходимую папку президенту принесли менее чем за минуту после просьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков рассказал об оценке Путиным учений «Центр-2026».

    В начале месяца президент проверил громкую связь на новейшем российском супертраулере.

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