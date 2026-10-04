Додик поблагодарил Путина за поддержку на выборах в БиГ

Tекст: Антон Антонов

Додик заявил, что победе его соратников способствовали изменения в Вашингтоне и поддержка Москвы, передает РИА «Новости».

«Если бы не было величественной победы Дональда Трампа и он не убрал ненавистную структуру Байдена, мы бы, вероятно, были сегодня политическими мертвецами, но сейчас, благодаря новой атмосфере, мы – политические победители. Конечно, благодарю президента Путина, который нас принял и пожелал успеха на этих выборах, это для нас было важно», – сказал Додик.

Додик также выразил благодарность Вучичу и его команде. Он пожелал Вучичу успеха на выборах в Сербии, которые назначены на 25 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Додик выступил за ежегодные встречи правительств России и Республики Сербской. На встрече с Владимиром Путиным в Кремле он выразил поддержку целям спецоперации на Украине.

Путин пожелал лидерам Республики Сербской победы на выборах.

Додик провозгласил победу кандидатов СНСД на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине: Саво Минич лидирует в борьбе за пост президента Республики Сербской, Желька Цвиянович – на выборах члена президиума БиГ от сербов.