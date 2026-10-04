Сирия обвинила Израиль в нарушении соглашения 1974 года на Голанских высотах

В заявлении сирийского внешнеполитического ведомства говорится, что Дамаск решительно осуждает совершаемые израильской стороной нарушения соглашения 1974 года. Последним таким случаем стало завершение работ на линии «Суфа-53», передает РИА «Новости».
Линия «Суфа-53» представляет собой израильский военно-инженерный проект в районе Кунейтры, включающий военную дорогу, земляные валы и траншеи вдоль линии разграничения. При этом соглашение между двумя странами предусматривало создание буферной зоны под контролем сил ООН и ограничение военного присутствия в прилегающих районах.
В МИД Сирии подчеркнули, что продолжающиеся израильские наземные вторжения представляют прямую угрозу региональной безопасности, и призвали международное сообщество принять действенные меры для прекращения подобных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу израильские военные обстреляли жилые кварталы на юге Сирии. В августе спецпосланник США отказался от слов об оккупации Израилем Голан. В прошлом году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о планах оставить войска в Сирии.