В ДТП с «Газелью» в центре Москвы пострадали два человека

Tекст: Дарья Григоренко

«По предварительным данным, около 19:20 в районе дома 18, строения 1 по Садовой-Спасской улице произошло столкновение двух транспортных средств (Toyota и «Газель»). В результате ДТП пострадали два человека», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

В столичном главке МВД также отметили, что сотрудники ГАИ в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре число пострадавших в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве увеличилось.

В июле в аварии с автобусом и «Газелью» в столице пострадали 14 человек.