Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI из-за указа Трампа

Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»

Зеленский рассказал о просьбах к Трампу заблокировать систему «Рассвет»

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил, что несколько раз обращался к Трампу с просьбой ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Рассвет», передают «Вести».

Он считает, что система позволит России повысить точность авиаударов. По его словам, он просил об этом Трампа в том числе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. В марте компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников, в июле состоялся второй запуск. Коммерческая эксплуатация сервиса намечена на 2027 год. По оценкам экспертов, запуск группировки повысит эффективность беспилотников «Герань» в 10 раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания «Бюро 1440» начала разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета».

В июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов этой низкоорбитальной группировки.

В марте компания «Бюро 1440» сообщила об успешном старте первых 16 спутников связи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет», созданной как аналог Starlink.