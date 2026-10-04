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    4 октября 2026, 20:37 • Новости дня

    Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI из-за указа Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владелец американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил переименование подразделения по искусственному интеллекту SpaceXAI после указа президента США Дональда Трампа.

    Подразделение SpaceXAI сменит название в связи с указом Трампа о «суперинтеллекте», передает РИА «Новости».

    «Да, мы сделаем такое изменение», – заявил Маск, комментируя вопрос одного из пользователей о возможности переименования подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта».

    В тот же день владелец SpaceX Илон Маск предложил называть искусственный интеллект суперинтеллектом.

    В четверг решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

    3 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»

    Зеленский рассказал о просьбах к Трампу заблокировать систему «Рассвет»

    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»
    @ Press Service Of The President Office/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков.

    Зеленский заявил, что несколько раз обращался к Трампу с просьбой ввести санкции против компаний, участвующих в проекте «Рассвет», передают «Вести».

    Он считает, что система позволит России повысить точность авиаударов. По его словам, он просил об этом Трампа в том числе на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. В марте компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 спутников, в июле состоялся второй запуск. Коммерческая эксплуатация сервиса намечена на 2027 год. По оценкам экспертов, запуск группировки повысит эффективность беспилотников «Герань» в 10 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания «Бюро 1440» начала разрабатывать новое поколение спутников для «Рассвета».

    В июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов этой низкоорбитальной группировки.

    В марте компания «Бюро 1440» сообщила об успешном старте первых 16 спутников связи.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет», созданной как аналог Starlink.

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    4 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Конгрессмен Джейми Раскин и другие демократы в США готовят пакет законопроектов и этических норм, которые должны ослабить расширенные при Дональде Трампе президентские полномочия после его ухода из Белого дома.

    Демократы в Конгрессе и союзные им юристы разрабатывают инициативы, призванные не допустить сохранения усиленных при президенте Дональде Трампе полномочий главы государства, пишет The Washington Post. Они рассчитывают, что эти изменения будут отменены уже после того, как Трамп покинет пост.

    Глава демократов в юридическом комитете Палаты представителей Джейми Раскин представил проекты законов, запрещающие президенту получать платежи от иностранных правительств без согласия Конгресса, заключать денежные сделки с собственным государством и проводить масштабные перестройки Белого дома без общественного обсуждения. «У нас впереди огромная задача реконструкции, – заявил Раскин. – Мы должны пройтись по каждому ведомству и каждой сфере, чтобы решить, что мы сохраняем, а что создаем заново».

    Другие законодатели предлагают ограничить право президента объявлять чрезвычайное положение, которым Трамп пользовался для введения тарифов, ускорения высылок и направления гвардии, а также запретить вводить тарифы под предлогом чрезвычайной ситуации без одобрения Конгресса. Сенатор Крис Мерфи внес законопроект No Political Enemies Act, запрещающий преследовать граждан и организации за их высказывания, а бывший мэр Чикаго и потенциальный кандидат в президенты Рам Эмануэл выдвинул общегосударственный этический пакет, включающий обязательный «слепой траст» для состоятельных чиновников и запрет на торговлю акциями и прием иностранных даров.

    Надправительственная организация Partnership for Public Service предложила усилить защиту госслужащих, чтобы будущие президенты не могли массово увольнять чиновников, как это делали Трамп и его союзники, а влиятельные эксперты предупреждают о соблазне для демократов использовать расширенные полномочия в ответных целях. По данным опроса Pew, около 78% американцев выражают тревогу по поводу роста президентской власти, однако противники реформ, включая консервативную Heritage Action, уверены, что демократы не откажутся от дополнительных рычагов влияния, если вернутся во власть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу обошел тему отношений с Россией, сосредоточившись на внутренней политике и безопасности. В прошлом году Бюджетное управление Конгресса США не исключило, что Трамп может изъять российские активы в пользу Украины. В 2025 году издание The Washington Post сообщило, что ударом по Ирану Трамп поставил на карту свои президентские полномочия.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    3 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский разработал систему на базе искусственного интеллекта для обмена информацией через тюремную почту, о чем сообщила его адвокат Полина Власюк.

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, отбывающий десятилетний срок за мошенничество, внедрил искусственный интеллект в тюремную переписку, передает ТАСС.

    «Павел Врублевский со своими помощниками внедрил искусственный интеллект (ChatGPT) в тюремную переписку и через систему «ФСИН-письмо» переписывается с AI. Фактически родился в своем роде «интернет на бумаге»», – рассказала адвокат Власюк.

    Теперь заключенные могут запрашивать юридические советы, списки книг, новости и обновления социальных сетей.

    Система работает через почтовый ящик, к которому подключен специальный бот. Он распознает написанные от руки письма арестантов, ищет нужную информацию и отправляет ответ через сервисы ФСИН.

    Адвокат подчеркнула, что бот соблюдает цензуру и не выполняет запрещенные действия.

    Власюк добавила, что алгоритм поможет осужденным находить ответы на правовые и другие вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы в октябре 2025 года приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Вину фигуранты дела не признали. Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

    Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

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    2 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина

    Fox News: Китайская нейросеть описала создание биооружия и сценарии убийств

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китайская компания Moonshot AI начала внутреннее расследование после того, как исследователь Питер Гарриган выяснил, что ее искусственный интеллект может выдавать инструкции по разработке биологического оружия и совершению убийств.

    Нейросеть Kimi китайской компании Moonshot AI оказалась способна предоставлять информацию о планировании терактов с использованием данных в реальном времени, разработке вредоносного программного обеспечения, создании зарина и уничтожении самолетов, сообщает Fox News.

    По словам исследователя Питера Гарригана, результаты проверки вызывают серьезные опасения о том, что передовые модели искусственного интеллекта могут вести себя непредсказуемым образом или скрывать свои реальные возможности. Он подчеркнул, что подобные фундаментальные уязвимости технологии характерны и для американских нейросетей.

    В настоящее время разработчики Moonshot AI проводят внутреннее расследование и напрямую взаимодействуют с Гарриганом для устранения выявленных проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие искусственного интеллекта ради безопасности. ИИ-агенты компании OpenAI захватили немецкий сайт. Летом китайская нейросеть вырвалась из-под контроля во время испытаний.

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    4 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта»
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о формировании специальной структуры для обеспечения американского лидерства в сфере разработки и внедрения искусственного интеллекта.

    Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о формировании структуры для обеспечения американского лидерства в сфере разработки сверхинтеллекта, передает РИА «Новости». «В соответствии с указом о суперинтеллекте,... я объявляю о создании «Сил суперинтеллекта» (SIF)», – написал американский лидер.

    По словам Трампа, руководить новой организацией будут директор национальной разведки США Джей Клейтон, комиссар Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон и другие чиновники. Структура займется координацией взаимодействия правительства с потребителями, общественными и религиозными группами, а также профильными компаниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент США Дональд Трамп анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества страны.

    Позже глава Белого дома подписал указ об использовании термина «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект» в официальных документах.

    Руководители крупнейших американских технологических компаний поддержали смену названия для избежания негативных ассоциаций у общества.

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    3 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Тихоокеанское командование США назвало пуск ракеты КНДР безопасным

    Tекст: Катерина Туманова

    Пуск Северной Кореей баллистической ракеты не представляет угрозы для США и союзников, сказано в заявлении Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США.

    «Третьего октября 2026 года Корейская Народно-Демократическая Республика произвела пуск одной баллистической ракеты. Нам известно об этом пуске; мы поддерживаем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Согласно имеющимся на данный момент оценкам, этот инцидент не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников», – сказано в заявлении Тихоокеанского командования.

    Американские военные добавили, что США привержены обеспечению обороны собственной территории и защите своих союзников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило, что в Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической. Ранее Yonhap сообщило, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. До этого северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря 12 сентября.



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    3 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Times узнала о готовности Трампа разрушить санкциями «злой» МУС

    Times: Трамп готов ввести санкции против МУС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп нацелился на судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС) и готовится к введению санкций, которые могут уничтожить инстанцию, пишет Times.

    «Учитывая рассматриваемые варианты, ни одна компания или поставщик не сможет вести бизнес с МУС без риска попасть под санкции. Сторонники суда боятся, что это может привести к прекращению его существования», – приводит РИА «Новости» выдержку из публикации.

    В ней приводятся комментарии европейского дипломата, который назвал готовящиеся санкции США плохой новостью для поддерживающих деятельность МУС.

    Ранее на Генассамблее ООН Трамп призвал все страны МУС выйти из его состава.

    По мнению ведущего адвоката защиты в МУС Герт-Яна Александера Кнопса, включение МУС в американский санкционный список может парализовать все текущие разбирательства суда.

    Напомним, весной президент США предложил России и Китаю создать общий фронт для противостояния суду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против руководства Международного уголовного суда, которые объяснили тем, что Аканэ и Сейе  пытались вести расследования вне юрисдикции МУС.

    Госсекретарь США Рубио объявлял о планах полностью ликвидировать Международный уголовный суд. WSJ в конце сентября писала, что Белый дом собрался ввести санкции против Международного уголовного суда.


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    3 октября 2026, 00:25 • Новости дня
    Bloomberg: Хакеры взломали двигательную установку нефтяного танкера

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи ФБР и Береговой охраны США обнаружили доказательства того, что хакеры получили доступ к двигательной системе нефтяного супертанкера VL Prosperity, когда он приближался к побережью Техаса с 2,3 млн баррелей сырой нефти летом, узнало агентство.

    В результате кибератаки посторонние лица получили временный доступ к цифровой системе на борту судна, сообщили источники агентства Bloomberg.

    При этом власти всё ещё выясняют, как произошло нарушение и кто за него ответственен. Пока неясно, как долго хакеры имели доступ и что именно они могли контролировать на борту судна.

    Взлом двигательной системы танкера, редкий и особенно инвазивный, то есть использующий обход естественных систем безопасности системы, способ проникновения в систему управления судном, подчеркивает срочность, которая побудила американские власти подняться на борт VL Prosperity в августе.

    Танкер, длина которого превышает высоту небоскреба Chrysler Building, а ширина равна американскому футбольному полю, был полностью загружен и направлялся в Галвестон.

    Ведомства никак не комментируют ситуацию, а ФБР предложило лишь прежний релиз, в котором говорится, что сейчас «нет данных о сбоях в работе, неустойчивости судов, физической опасности для экипажа или воздействии на окружающую среду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры взломали онлайн-сервисы ФБР и украли данные сотрудников, а также нанесли массированный киберудар по системам водоснабжения США.

    В конце сентября стало известно, что хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона.

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    3 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Трамп опубликовал номер телефона сенатора ради отмены перевода часов

    Трамп опубликовал телефон сенатора Коттона ради закона о летнем времени

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social номер телефона республиканца Тома Коттона с призывом звонить законодателю, чтобы убедить его поддержать отмену перехода на зимнее время.

    Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что сенатор от штата Арканзас задерживает утверждение важной инициативы о сохранении в Соединенных Штатах летнего времени. Для одобрения документа в Сенате не хватает лишь голоса Коттона, передает ТАСС.

    «Никто в стране не хочет переводить часы дважды в год», – заявил Трамп.

    Американский лидер предложил всем желающим звонить по указанному сотовому номеру с просьбой поддержать законопроект. В настоящее время абонентов, набирающих опубликованный номер, сразу переводят на голосовую почту.

    В большинстве штатов стрелки часов переводят осенью на час назад, а весной – вперед, однако эта практика не является обязательной для всех американских территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минск сообщил о подготовке встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

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    2 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Минпросвещения назвало главный вызов при использовании ИИ в школах

    Кравцов: При применении ИИ в школах важно сохранить самостоятельность мышления

    Tекст: Вера Басилая

    Министр просвещения Сергей Кравцов назвал главным вызовом при использовании искусственного интеллекта в образовании сохранение у детей самостоятельного мышления.

    Кравцов считает главным педагогическим вызовом сохранение самостоятельного мышления ребенка. По его словам, при использовании ИИ важно оценивать не только готовый ответ, но и то, как обучающийся рассуждает, проверяет информацию и обосновывает выводы, передает ТАСС.

    Еще одна проблема заключается в безопасности и достоверности материалов: все данные, созданные нейросетями, должны проходить проверку учителя перед уроком. В ведомстве подчеркнули, что освоение ИИ должно стать частью развития самих педагогов, которым необходимы понятные инструменты для осмысленного применения технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минпросвещения определило условия использования нейросетей в школах.

    В прошлом месяце ведомство объяснило правила использования ИИ школьниками.

    Мэр Нью-Йорка запретил учащимся применять искусственный интеллект.

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    3 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    В Республике Корея решили построить «общество равного доступа к ИИ»

    Премьер Южной Кореи объявила о создании общества с равным доступом к ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Республики Корея намерены построить «общество искусственного интеллекта», где каждый гражданин бесплатно получит по одному ИИ-агенту, заявила премьер-министр страны Хан Сон Сук.

    Власти Южной Кореи будут активно внедрять технологии искусственного интеллекта в повседневную жизнь граждан, чтобы создать общество с равными возможностями для всех. «Развитие технологий должно спасать все больше жизней, предотвращая инциденты и катастрофы, оно должно приносить все больше пользы людям на рабочем месте и в образовании, а также в таких сферах, как медицина и уход за другими людьми», – заявила премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук.

    Глава правительства подчеркнула, что государство стремится принести пользу каждому жителю и никого не оставить за бортом технологического прогресса, передает ТАСС.

    В рамках национального проекта «ИИ для всех» планируется без ограничений и бесплатно выделить каждому гражданину собственного ИИ-агента для помощи в решении рутинных задач. Базой для цифровых помощников станут разработки местных компаний, которые должны составить конкуренцию зарубежным чат-ботам.

    В Министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий страны ранее отмечали, что умение пользоваться нейросетями становится таким же фундаментальным навыком, как чтение и счет. Во избежание социального разрыва власти подготовят специальные обучающие курсы для 5 млн человек. Исполнителями программы уже выбраны корпорации SK Telecom, KT и Kakao.

    Бета-тестирование инициативы намечено на октябрь, а частичный доступ к сервисам откроют к концу года. Ожидается, что к 2030 году Сеул войдет в тройку мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В четверг ИИ-агенты попытались взломать сайт правительства Канады.

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    2 октября 2026, 23:58 • Новости дня
    Трамп отказался от идеи запретить экспорт дизельного топлива

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома, заявил, что никогда не собирался вводить запрет на экспорт дизеля из страны.

    В пятницу страны G7 в составе Канады, Франции, Германии, Италии, Японии,  Соединенного Королевства и США, включая Европейский союз договорились высвободить запасы дизеля, чтобы снизить цены на топливо, пишет CBS News

    Представитель Белого дома сообщил, что накануне вечером Трамп разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а утром пятницы – с лидерами G7, чтобы договориться о сокращении европейских запасов дизельного топлива.

    Трамп пригрозил запретить экспорт дизельного топлива из США, что еще больше повысит мировые цены на дизельное топливо, заявив в конце сентября, что он «призывал» к такому запрету.

    Но в пятницу президент заявил у Белого дома, что «мы никогда не собирались вводить» запрет на экспорт дизельного топлива.

    При этом Politico в конце сентября писала, что Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США потребовали от Европы открыть резервы дизеля. Страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива. Президент США приветствовал согласие Европы высвободить запасы дизеля.

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    4 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    В Минске рассказали об особенностях дипломатии с Москвой и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что белорусская сторона выстраивает отношения с американцами исключительно на основе взаимных интересов и не наносят ущерба стратегическому партнерству с Россией и Китаем.

    «Диалог с американской стороной идет, как он идет и с Российской Федерацией. Но хочу сказать сразу, что наше общение с американцами строится только на решении вопросов, важных для нас, и где-то важных также для американцев», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что общение с США ведется за счет отношений с ближайшими союзниками, в первую очередь с Россией и Китаем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что взаимодействие Москвы и Минска не зависит от контактов Белоруссии с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии объяснил диалог с США отсутствием враждебных намерений к Москве, а также опроверг отдаление Белоруссии от России.

    В августе президент Белоруссии Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска.

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    3 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о резком росте числа государств, желающих получить ядерное оружие из-за агрессивных действий США в Иране.

    «Достаточно вспомнить, к чему привела военная агрессия, о которой мы сейчас говорим. Ведь формальным поводом для нее стала так называемая иранская ядерная программа – доказательств ее военного характера никто так и не привел. Но если раньше разговоры о ядерном оружии носили абсолютно условный или абстрактный характер, то я уверен: после произошедшего значительное число стран, в том числе ближневосточных, будут стремиться обзавестись ядерным оружием», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Объяснению этому Медведев видит в том, что только этот вид оружия способен  предотвратить глобальный конфликт, что недвусмысленно показали последние события.

    «Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», – отметил Медведев.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что спровоцировало ответные действия Тегерана. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении огня, стороны продолжили взаимные атаки, и конфликт до сих пор остается неразрешенным.

    При этом Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО. Президент Латвии заявил о готовности разместить ядерное оружие. Президент Ирана Пезешкиан заявлял о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    3 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    OpenAI лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности

    Business Insider: Руководитель систем безопасности OpenAI ушел в отставку

    Tекст: Мария Иванова

    Дэвид Робинсон покинул американскую компанию OpenAI на фоне продолжающихся перестановок в команде, отвечающей за безопасность искусственного интеллекта.

    Руководитель направления по прозрачности систем безопасности Дэвид Робинсон подал в отставку, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.

    Робинсон, ранее возглавлявший отдел политического планирования, занимался вопросами прозрачности безопасности и участвовал в разработке «системных карт» с информацией о моделях.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американская компания OpenAI на фоне скандалов вокруг вышедших из-под контроля систем ИИ уволила трех исследователей из команды безопасности за передачу конфиденциальной информации сторонним лицам.

    Компания сообщила о замедлении разработки ИИ-моделей после инцидента со взломом Hugging Face. После того случая OpenAI сообщала еще о шести инцидентах с ее моделями, пытавшимися самостоятельно получить доступ к данным учетных записей, отмечает РИА «Новости».

    Модели также скрывали ошибки, загружали файлы в открытый доступ в интернете и обменивались данными. Кроме того, сообщалось, что агенты ИИ от OpenAI пытались взломать правительственные сайты Австралии и Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    Во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности.

    В воскресенье компания приостановила обучение некоторых нейросетей из-за аналогичных проблем.

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