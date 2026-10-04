Reuters: Бразильцы встали в длинные очереди на избирательных участках

Tекст: Игорь Иножарский

Жители Бразилии в воскресенье встали в длинные очереди на избирательных участках в первом туре острой президентской кампании, где в списке из 13 кандидатов лидируют действующий левый президент Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавио Болсонару, сын бывшего главы государства Жаира Болсонару, сообщает Reuters.

Если ни один кандидат не наберет более 50% действительных голосов, два лидера выйдут во второй тур, намеченный на 25 октября, при этом опросы прогнозируют Луле и Флавио Болсонару примерно равную поддержку. Сам Болсонару заявил, что рассчитывает завершить гонку уже сейчас, сделав ставку на недовольных избирателей: «Я рассчитываю на протестное голосование людей, которые в ином случае выбрали бы другого кандидата, но выступают против Лулы. Я надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы обеспечить победу в первом туре».

Часть избирателей сообщила агентству, что готова поддержать Болсонару именно ради смены власти, даже не считая его лучшим кандидатом, в то время как сторонники Лулы подчеркивают, что, по их мнению, ставка делается на защиту национального суверенитета и противостояние влиянию правых сил, связанных с президентом США Дональдом Трампом.

Союзники Лулы предупреждают, что администрация Трампа может не признать итоги выборов в случае его победы, ссылаясь на несостоявшуюся поездку американских чиновников в Бразилию. Федеральная полиция страны начала предварительное расследование возможного иностранного вмешательства в голосование, о чем сообщил глава ведомства Андреи Родригес, при этом США отвергли обвинения во вмешательстве в дела Бразилии.

На фоне снижения безработицы и неравенства избирателей по-прежнему беспокоят высокая стоимость жизни, рост долгов домохозяйств и преступность, чем старается воспользоваться Флавио Болсонару, в то время как Лула добивается запрета онлайн-азартных игр, расширяет социальные выплаты и предлагает новое списание долгов семей. Кампанию также затмил коррупционный скандал вокруг обанкротившегося Banco Master: его бывший глава Даниэл Воркару обвиняется в многомиллиардном мошенничестве, а следствие изучает его связи как с Флавио Болсонару, так и с судьей Верховного суда Александри ди Мораисом, на фоне чего в тот же день избирается полный состав нижней палаты и две трети Сената, усиливающих влияние Конгресса в политике страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье опросы показали, что значительная часть латиноамериканских избирателей отвернулась от Дональда Трампа и его сторонников. В тот же день президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проголосовал на своем участке в штате Сан-Паулу. Бывший президент Жаир Болсонару в воскресенье также принял участие в голосовании на выборах главы государства.