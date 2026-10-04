Пропавшие в Красноярском крае девочки вернулись домой

Две девочки девяти и 13 лет, которые ранее пропали в селе Чулым Красноярского края, благополучно вернулись домой, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
«Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой», – сообщили в ведомстве.
Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают причины самовольного ухода детей. Ранее для поиска школьниц были созданы специальные группы из полицейских, спасателей и волонтеров, ориентировки передали наружным нарядам, а территорию вокруг их дома тщательно обследовали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Красноярском крае пропали две девочки.
В марте водолазы нашли тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка.