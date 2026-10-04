Силы Йемена начали наступление на хуситов

Bloomberg: Войска Йемена начали масштабную операцию против хуситов

Tекст: Игорь Иножарский

Глава президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими приказал всем подразделениям армии начать наступление. Операция будет продолжаться до освобождения страны от группировки, пишет Bloomberg.

«Все государственные военные, структуры безопасности и гражданские институты мобилизованы и приведены в состояние повышенной готовности до завершения миссии и достижения победы», – заявил он в воскресенье.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией, включающая йеменские силы, ведет наземные и воздушные бои с хуситами с начала сентября. Обострение началось после того, как повстанцы захватили стратегические районы на западном побережье Йемена.

Это расширило контроль хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом, который Саудовская Аравия использовала для экспорта нефти в обход Ормузского пролива.

В пятницу агентство Reuters сообщило, что Саудовская Аравия планировала наступление при поддержке авиации королевства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье США отказались поддержать прямое наступление сил Йемена и Саудовской Аравии на хуситов. Хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала ложью эти заявления.