Латиноамериканские избиратели отвернулись от Трампа

Опрос показал преимущество демократов среди латиноамериканских избирателей

Tекст: Игорь Иножарский

Опрос NBC News и Telemundo среди 800 зарегистрированных латиноамериканских избирателей на территории США показал, что 69% респондентов не одобрили работу президента Дональда Трампа, тогда как 27% высказались в его поддержку, передает Fox News.

Около 66% участников опроса заявили, что политика Трампа по депортации мигрантов зашла слишком далеко, а 75% сочли, что он неправильно справляется с экономикой и ростом стоимости жизни. Исследование проводилось с 21 по 28 сентября по телефону и через онлайн-анкетирование по смс, заявленная погрешность составила 3,5%.

Согласно этим данным, демократы сохраняют значительное преимущество среди латиноамериканских избирателей: 59% хотели бы видеть демократическую партию контролирующей конгресс, тогда как за республиканцев высказались 35%. При входе в выборы 2024 года отрыв демократов в этой группе составлял лишь 12 пунктов.

При этом республиканцы по сравнению с прошлым десятилетием все же улучшили позиции: в 2016 и 2018 годах за конгресс, контролируемый Республиканской партией, выступали соответственно 21% и 26% латиноамериканских избирателей.

На митинге в Дейтоне, штат Огайо, Дональд Трамп заявил, что неблагоприятные опросы не учитывают его влияние на ход кампании. «Эти фейковые опросы не учитывают одну вещь. Они не учитывают тот факт, что Трамп ведет кампанию», – заявил он, пообещав «победить коммунистов, социалистов, радикализованных безумцев и злодеев раз и навсегда». По оценкам, демократы сейчас претендуют на 215 мест в палате представителей против 201 места у республиканцев, и для большинства им нужно выиграть три из 19 сомнительных округов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дональд Трамп на митинге в штате Огайо пообещал штату «золотой век» в случае победы республиканцев на выборах. В пятницу лидеры Демократической партии США подверглись давлению из-за малого числа чернокожих кандидатов на промежуточных выборах. В сентябре большинство избирателей в США признали Дональда Трампа опасным и коррумпированным.