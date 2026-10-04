Во Франции нашли фургон с убитым мужчиной и мигрантами

Во Франции обнаружили британский фургон с застреленным мужчиной и мигрантами

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет France Presse со ссылкой на прокуратуру, тело 47-летнего мужчины с пулевым ранением в голову находилось на пассажирском сиденье. Внутри машины также скрывались около 10 иностранцев, незаконно пребывающих на территории Франции, передает РИА «Новости».

Фургон стоял в зоне отдыха у автомагистрали недалеко от Труа на севере Франции. Прокуратура задержала подозреваемого по этому делу.

По данным следствия, в районе парковки были слышны выстрелы, после чего несколько человек скрылись. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, незаконном хранении оружия и нарушении миграционного законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета Telegraph сообщила о планах Британии и Франции расторгнуть сделку по обмену мигрантами.

В августе нелегального мигранта во Франции обвинили в изнасиловании россиянки.

В июне Францию застало врасплох письмо о миграционных центрах.