Иран возобновил авиасообщение с Ираком

Медведев назвал ничего не стоящими извинения Киева перед Ираном

Tекст: Катерина Туманова

Медведев прокомментировал атаку Украины 25 июля на иранское судно в Каспийском море, отметив, что, по его мнению, Киев понимает только силу.

«То, что произошло, – это совершенно безобразный акт, террористический акт, направленный против иранского торгового судна. Мы решительно осудили это. Я знаю, что Украина принесла извинения Исламской Республике Иран. Но не верьте им. Их извинения ничего не стоят. Они понимают только силу», – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

Он добавил, что странам Каспийского региона необходимо принять дипломатические и правовые меры для обеспечения безопасности. И напомнил о специальной конвенции о статусе Каспийского моря, которая ожидает ратификации парламентом Ирана. Медведев подчеркнул важность укрепления собственной безопасности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана сообщал, что при атаке иранского торгового судна в Каспийском море один моряк погиб и один пострадал. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что Киев пообещал не повторять подобные удары, однако компенсация за инцидент до сих пор не выплачена.