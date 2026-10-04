США отработали в Арктике переброску ракетных систем

Fox News: США провели операцию Tundra Merlin в Арктике у Аляски

Tекст: Игорь Иножарский

Американские войска развернули в западной части Аляски мобильную ракетную систему HIMARS и радар AN/TPQ-53, перебросив их на борту самолета C-17 Королевских ВВС Канады и связав эти силы с истребителями F-35, F-16 и самолетом-заправщиком KC-135 в рамках операции Tundra Merlin, пишет Fox News.

По данным командования Северной зоны США, F-35 и HIMARS синхронизировали удар по наземной цели на расстоянии около 135 миль, а F-16 одновременно перехватывали F-35, игравшие роль условных воздушных целей. Целью было показать скорость переброски сил в удаленный район Аляски и их интеграцию в единую систему огневого поражения и противовоздушной обороны.

С 18 по 22 сентября США и Канада отработали совместный морской ударный сценарий примерно в 100 морских милях к северу от Датч-Харбора, задействовав надводные и подводные корабли Береговой охраны США и ВМС Канады, канадскую патрульную авиацию, а также базирующиеся на Аляске истребители F-35 и самолеты ДРЛОиУ E-3. Военные проверяли, насколько быстро данные с кораблей и самолетов могут передаваться по единой сети для обнаружения и поражения морских целей.

Дэвис заявил, что уход льдов делает Арктику доступнее и усиливает там активность, а рост возможностей России и Китая меняет обстановку безопасности: «Китай, Россия и другие продолжают наращивать свои военные возможности и потенциал с интересом показать, что они могут использовать их и в Арктике». По его словам, операция Tundra Merlin должна продемонстрировать, что США способны «быстро перемещать силы по Аляске, связывать их на суше, на море и в воздухе и иметь боеспособную группировку до того, как потенциальный противник решит испытать северный рубеж нашей страны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце МИД России назвал учения НАТО в Арктике подготовкой к возможному столкновению. Тогда сообщалось, что Польша собралась направить своих военных на арктические учения альянса. В прошлом году США и Канада запланировали проведение совместных военных учений в Арктике с отработкой действий в условиях Крайнего Севера.