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    4 октября 2026, 18:07 • Новости дня

    Учредительное заседание ландтага Саксонии-Анхальт назначили на 6 октября

    SZ: Учредительное заседание парламента Саксонии-Анхальт пройдет 6 октября

    Tекст: Игорь Иножарский

    Учредительное заседание парламента немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт состоится во вторник, 6 октября.

    Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung. Как отмечает издание, заседание покажет, как победившая на выборах партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет распоряжаться своей властью.

    Также станет понятно, сможет ли правовое государство ограничить влияние АдГ или же партия будет навязывать свои правила государству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Саксонию-Анхальт отстранили от председательства в Бундесрате из-за победы АдГ на выборах. В Германии пригрозили применить против партии беспрецедентную статью конституции. В начале сентября кандидат от АдГ назвал условие своего выдвижения на пост премьер-министра этой земли.

    4 октября 2026, 09:04 • Новости дня
    Названа цель визита Мерца в Киев

    Мерц в Киеве намерен объявить о передаче ВСУ тысяч дронов-перехватчиков

    Названа цель визита Мерца в Киев
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен во время своего визита в Киев объявить о передаче украинской стороне тысяч дронов-перехватчиков и производстве дальнобойного оружия, сообщает dpa.

    Мерц во время визита в Киев намерен объявить о передаче Украине тысяч дронов-перехватчиков. На эти цели власти Германии планируют выделить 1 млрд евро из бюджетных средств, сообщает dpa со ссылкой на правительственные источники. Еще 350 млн евро пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, передает ТАСС.

     «Украине предстоят решающие недели», – отметил Мерц на своей странице в соцсети X.

    Канцлера ФРГ сопровождают в поездке представители деловых кругов.

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений украинским властям ведут лишь к затягиванию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. В субботу рейтинг партии Мерца упал до исторического минимума. В пятницу Мерца и Марка Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира.

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    4 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Военный эксперт Кнутов: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца

    Эксперт: ВС России не остановили удары по Киеву из-за визита Мерца
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Наиболее приемлемым ответом Москвы на расширение немецкой поддержки ВСУ является достижение полной логистической изоляции Украины. Задача России – лишить Киев возможности получать оружие и боеприпасы с украино-германских производств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев.

    «Кроме производства БПЛА для ВСУ в Германии, речь на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского будет идти о выпуске ракеты FP9. Разработка компании FirePoint, вероятно, обретет немецкую систему наведения. Кроме того, стороны планируют усовершенствовать двигатель для увеличения дальности действия в 1 тыс. км. Что касается топлива, то его, возможно, будут производить в Дании», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В целом это довольно серьезный пакет помощи, указывающий на еще большее втягивание Германии в украинский кризис. В этой ситуации у Москвы есть два сценария реагирования. Первый – атаковать немецкие объекты ВПК, работающие в интересах ВСУ. Это, скажем так, максимально прямое воздействие на ситуацию. Однако оно грозит широкомасштабным конфликтом России и НАТО», – предупредил собеседник.

    Вторым и наиболее приемлемым в данной ситуации вариантом собеседник назвал полную логистическую изоляцию Украины. «Вопрос отрезания противника от Черного моря пока можно считать условно решенным. Теперь необходимо лишить украинскую сторону транспортного сообщения с Польшей и Румынией. Собственно, для этого российские силы поражают мосты в Киеве и точечно бьют по магистралям, связывающим украинскую столицу со Львовом, Харьковом и Одессой», – продолжил Кнутов.

    Спикер также обратил внимание на изменение тактики Москвы в плане приостановки атак по Киеву во время визитов иностранных делегаций. «Россия прекратила воздерживаться от ударов по украинской столице на период пребывания в городе высоких «гостей». Думаю, это было сделано целенаправленно, чтобы более доходчиво показать им реальную опасность их планов по милитаризации Украины и вовлечения своих стран в конфликт», – полагает эксперт.

    «Вероятно, именно поэтому визит Мерца держался в тайне. Российские силы теоретически могли ударить по локомотиву, везущему состав с немецкой делегацией. Думаю, на этом визит Мерца закончился бы – канцлер как можно быстрее возвратился бы в Берлин. При этом не уверен, что в Германии общество безусловно осудило бы произошедшее, учитывая растущее недовольство поддержкой Украины в убыток тратам на внутренние нужды», – резюмировал Кнутов.

    В воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его сопровождают министр экономики Катарина Райхе и главы компаний Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, сообщает Reuters.

    По словам представителей немецкого правительства, Мерц объявит о пакете мер, который включает выделение 1 млрд евро военной помощи и 350 млн евро на ремонт объектов энергетического сектора. Ожидается также, что в ходе визита будет заключено соглашение о совместном производстве различных видов БПЛА.

    По словам Мерца, визит призван подтвердить, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Киев. Ожидается также, что канцлер будет настаивать на том, чтобы украинское правительство добилось прогресса в проведении реформ, запрошенных партнерами по ЕС, в том числе в борьбе с коррупцией.

    Несколько дней назад Владимир Зеленский после телефонного разговора с Мерцем заявил, что Украина в ближайшее время завершит сделку с Германией по производству БПЛА, ракет и соответствующего программного обеспечения. Ожидается, что ключевым направлением станет ускоренное производство противотанковых беспилотников, которые уже успешно протестировала немецкая оборонно-технологическая компания Quantum.

    Ранее стороны объявили о создании Quantum WIY Industries – совместного предприятия по производству беспилотника-перехватчика Strila и сопутствующих технологий ПВО. Соглашение также предусматривает совместную разработку и выпуск оружия с дальностью действия более 1 тыс. км, которое Украина сможет использовать для нанесения ударов вглубь территории России.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Эксперт раскритиковал заявление Штайнмайера об угрозах для Германии

    Политолог Ткаченко: Штайнмайер перекладывает на АдГ собственные ошибки

    Эксперт раскритиковал заявление Штайнмайера об угрозах для Германии
    @ Sina Schuldt/dpa-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер пытается переложить на другие партии собственные ошибки в экономике и миграционной политике. Его аналогии современной Германии с Веймарской республикой совершенно некорректны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Штайнмайер заявил об угрозе для ФРГ со стороны «экстремистских политических сил».

    «Основных причин падения Веймерской республики было две. Первая – Великая депрессия. Страна не смогла преодолеть мировой экономический кризис. Вторая причина политическая. В государстве было создано огромное количество малых политических партий, которые не могли между собой договориться, принимать законы, утверждать бюджеты. В итоге законодательная ветвь власти в Германии попросту не работала», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    В связи с этим, заметил спикер, немецкая политическая система дрейфовала сначала к авторитаризму, а затем – к тоталитаризму и нацизму. «Избиратели, видя неэффективность политической системы, стали выбирать, что называется, «сильную руку», – детализировал собеседник.

    По его словам, сейчас две крупнейшие исторические партии Германии – Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – находятся в острейшем кризисе. «Лидеры этих политических сил пытаются сваливать на других игроков ответственность за отсутствие авторитета у избирателей, за ошибочную экономическую и миграционную политику», – подчеркнул аналитик.

    «Заявления Шнайнмайера говорят, что у него нет никакого нового курса и идей, которые могли бы дать положительную перспективу. Ни одна из крупных политических сил в Германии не видит вариантов реформирования экономики или путей выхода страны из опосредованного участия в военном конфликте против России», – продолжил политолог.

    Эксперт также подверг сомнению намеки Штайнмайера на то, что ФРГ может повторить судьбу Веймарской республики из-за деятельности «экстремистских политических сил», имея в виду партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «Один из лидеров партии Алис Вайдель и консервативная часть АдГ, которая сейчас определяет политику и в Бундестаге, и на выборах в землях, не ищет врагов, в том числе в лице России, а также выступает за выгодное для Германии экономическое сотрудничество», – отметил спикер.

    «АдГ пытается предложить положительную повестку. А инициативы, касающиеся ограничения миграции и проектов, связанных с зеленой энергетикой, – это рутинный политический процесс, в котором точно нет никакого радикализма», – подчеркнул Ткаченко. Политолог добавил: на фоне всего происходящего часть немецкого общества подходит к определенной черте недоверия риторике, которой придерживается Штайнмайер.

    Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что Германия рискует вернуться к расколу, существовавшему в Веймарской республике до Второй мировой войны, из-за потока дезинформации, распространяемой «антидемократическими экстремистами». Об этом политик заявил в ходе мероприятий, посвященных годовщине воссоединения Германии, передает Reuters.

    В речи не было явных упоминаний какой-либо партии, но Штайнмайер осудил «невыносимую политическую демагогию экстремистских сил», которые, по его словам, угрожают свободе и демократии и ставят под сомнение единство страны.

    Штайнмайер признал, что многие в Восточной и Западной Германии не доверяют политической системе. По его словам, около трети избирателей «своими решениями на выборах демонстрируют, что они отворачиваются от ключевых фундаментальных прав республики».

    Выборы в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, где консервативные христианские демократы канцлера Фридриха Мерца потерпели самое сокрушительное поражение в своей истории, потрясли правящую коалицию.

    Стоит отметить, что рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%, тогда как поддержка АдГ достигла рекордных 30%. Об этом пишет Bild со ссылкой на опрос института INSA.

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    4 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Мерц в Киеве заявил о несогласии с мнением немцев о поддержке Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев заявил, что не разделяет мнение немецких граждан по вопросу оказания военной поддержки Украине.

    Глава германского правительства признался в несогласии с позицией населения своей страны относительно поставок оружия Киеву, передает ТАСС.

    «Я вижу эти опросы, я слышу эти мнения, я отношусь к ним серьезно, хотя и не разделяю их», – сказал Мерц.

    Ряд политиков называют Мерца «канцлером Украины», который ведет Германию к эскалации конфликта и ухудшению отношений с Россией.

    Согласно опросу исследовательской группы Wahlen, поддержка увеличения военной помощи Киеву среди немцев падает. Доля сторонников усиления поддержки снизилась с 43% в феврале до 32% в июне, в то время как число выступающих за ее сокращение выросло с 24% до 31%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Мерц привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро. Партия «Альтернатива для Германии» раскритиковала этот визит на фоне нехватки средств в стране.

    В июле главу правительства уже называли канцлером Украины, а не Германии.

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    4 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    В Германии прошли митинги против призыва и наращивания вооружений

    DW: В Германии прошли акции против наращивания вооружений и воинского призыва

    В Германии прошли митинги против призыва и наращивания вооружений
    @ IMAGO/jess flom/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    В городах Германии состоялись протестные акции против милитаризации страны и возвращения обязательного воинского призыва.

    В ряде городов Германии состоялись митинги против милитаризации страны и планов по возвращению обязательного призыва в армию, пишет Deutsche Welle.

    На акции в Берлине были замечены пророссийские лозунги. В Бремене демонстранты сожгли флаг ФРГ и совершили нападения на полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России. В прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию. В прошлом году тысячи школьников Германии также вышли на протесты против призыва в армию.

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    4 октября 2026, 08:15 • Новости дня
    Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом

    Reuters: Канцлер Германии Мерц неожиданно прибыл в Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр экономики ФРГ Катарина Райхе в воскресенье утром неожиданно прибыли в Киев, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, в поездке Мерца также сопровождает экономическая делегация, передает РИА «Новости».

    В мае в Киев приезжал министр обороны Германии Борис Писториус, чтобы обсудить вопросы производства вооружений. Впоследствии он сообщил о планах ФРГ и Украины совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тыс. километров.

    Ранее, во второй половине августа, с необъявленным визитом Украину посещал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о переговорах с лидерами стран об усилении ПВО Киева. В прошлом месяце Мерц отменил визит в США. Политолог Александр Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины.

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    4 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Мерц: Берлин зимой соберет «коалицию желающих» по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Предстоящей зимой Германия организует встречу союзников для координации помощи Киеву, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе визита на Украину.

    Власти ФРГ совместно с Францией и Британией планируют провести новые переговоры по поддержке Киева, передает ТАСС. Об этом стало известно во время необъявленного визита немецкого руководства в украинскую столицу.

    «Мы намерены зимой вместе с Францией и Британией провести встречу коалиции желающих в Берлине для координации дальнейшей помощи», – подчеркнул канцлер. Известно, что в поездке его сопровождала министр экономики Катерина Райхе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев.

    По итогам встречи Владимир Зеленский анонсировал выделение нового пакета немецкой помощи на сумму более 1,3 млрд евро.

    Правительство Франции уже назначало совещание подобной «коалиции желающих» по оказанию поддержки Украине.

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    4 октября 2026, 12:33 • Новости дня
    АдГ раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии

    Партия «Альтернатива для Германии» осудила визит Мерца в Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и зампредседателя фракции Маркус Фронмайер раскритиковали визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину из-за нехватки денег на нужды собственных граждан.

    «В национальный праздник Германии Мерц едет на Украину и обещает выделить еще миллиарды из средств немецких налогоплательщиков, причем этих средств не хватает системам пенсионного и медицинского страхования», – написала Вайдель в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Она добавила, что Германия переживает тяжелейший энергетический кризис, поэтому подобные действия властей «уже просто немыслимы». Маркус Фронмайер в свою очередь указал, что Киеву обещают миллиарды из казны, тогда как на самих немцев средств не хватает, передает РИА «Новости».

    Правительство ФРГ заложило в бюджет на 2026 год 11,5 млрд евро на помощь украинской армии. В 2027 году Берлин намерен потратить на эти цели 11,6 млрд евро, а в 2028–2029 годах планируется выделять минимум по 8,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом и привез новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот визит «возвращением убийц на место преступления».

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    4 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    Захарова назвала визит Мерца в Киев «возвращением убийц на место преступления»

    Захарова охарактеризовала визит канцлера ФРГ Мерца в Киев как пиар на крови

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев, назвав его возвращением убийц на место преступления.

    «Убийцы возвращаются на место преступления. Пиар на крови», – заявила Захарова, пишет «Комсомольская правда».

    Ранее сообщалось, что Мерц привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.

    Также сообщается, что Мерц в Киеве намерен объявить о передаче ВСУ тысяч дронов-перехватчиков.

    Напомним, немецкий канцлер в воскресенье прибыл в Киев с необъявленным визитом.


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    4 октября 2026, 10:27 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о «прячущемся на чердаке» Мерце

    Глава РФПИ Дмитриев высмеял участие канцлера ФРГ Мерца в саммите G7

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сыронизировал над участием канцлера Германии Фридриха Мерца в онлайн-встрече лидеров G7 из мансарды, связав это с его низким рейтингом.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X скриншот с онлайн-встречи лидеров стран G7, переговоры которых были посвящены ситуации на мировом энергетическом рынке и поставкам дизельного топлива.

    На снимке видно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц присоединился к беседе из белой мансарды с покатым окном. Остальные политики участвовали в совещании из рабочих кабинетов, передают «Вести».

    «Почему Мерц прячется на чердаке? Он только увидел свой рейтинг одобрения в 10%?» – написал Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу рейтинг партии канцлера ФРГ упал до исторического минимума.

    В прошлом месяце заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал немцев избавиться от Мерца.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил об историческом унижении канцлера на выборах.

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    4 октября 2026, 11:31 • Новости дня
    В Германии начали расследование против арендаторов закрытого Русского дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Неустановленных арендаторов закрытого Русского дома в Берлине подозревают в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности из-за работающих там магазина и визового центра.

    Генеральная прокуратура столицы Германии проверяет деятельность лиц, арендующих помещения в закрытом Русском доме, передает РИА «Новости». «В настоящее время ведется расследование в отношении неустановленных лиц, то есть арендаторов Русского дома», – заявили представители ведомства.

    Подозреваемым вменяют нарушение закона о внешнеэкономической деятельности. Как отмечает газета Suddeutsche Zeitung, в здании продолжают работать книжный магазин Mnogoknig, столовая и визовый центр, однако правоохранителям неизвестно, кто именно получает прибыль от их деятельности.

    Первого сентября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что 18 сентября страна закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор о работе Русского дома. В ответ российское внешнеполитическое ведомство прекратило работу культурных центров имени Гете в России, а 18 сентября закрылось генконсульство Германии в Петербурге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали от сотрудников Русского дома срочно покинуть страну.

    Поводом для закрытия учреждения стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

    В ответ Москва закрыла отделения немецкого института Гете.

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    4 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Дмитриев назвал Мерца канцлером Украины

    Глава РФПИ Дмитриев: Поездки канцлера Украины Мерца в Киев не решат проблемы ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца «канцлером Украины», отметив, что его поездки в Киев не решают внутренних проблем ФРГ.

    «Канцлер Украины... Фотосессии на Украине вряд ли помогут решить проблемы Германии, связанные с нарастающим миграционным кризисом, милитаризмом, энергетическим, социальным и экономическим кризисами, вызванными Мерцем и компанией», – написал Дмитриев в соцсети X, комментируя пост сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель, передает РИА «Новости».

    Глава РФПИ добавил, что рейтинг поддержки канцлера Германии составляет всего 10%. Он в шутку предположил, что некоторые из этих 10% проявляют мазохизм.

    В воскресенье партия «Альтернатива для Германии» раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств на нужды немцев.

    Мерц привез на Украину новый пакет помощи на 1,35 млрд евро.

    Почти половина граждан Германии признала бывшего канцлера Ангелу Меркель эффективнее Фридриха Мерца.

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    4 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Почти половина граждан Германии признала Меркель эффективнее Мерца

    Tекст: Ольга Иванова

    Значительная часть жителей Германии выразила уверенность, что бывший канцлер Ангела Меркель справилась бы с текущими проблемами страны лучше действующего главы правительства Фридриха Мерца.

    Согласно результатам недавнего опроса компании YouGov, 48% немецких граждан отдают предпочтение экс-канцлеру в решении актуальных государственных задач, передает РИА «Новости». Около 29% респондентов считают компетенции обоих политиков равными, и лишь 8% опрошенных оценивают способности действующего лидера выше.

    Исследование проводилось 2 октября среди более 2 тыс. совершеннолетних жителей страны. Параллельно газета Bild опубликовала данные института INSA, согласно которым рейтинг правящего блока упал до исторического минимума. На этом фоне оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» достигла рекордных 30% поддержки.

    Деятельностью текущего канцлера недовольны 79% граждан, а положительно ее оценивают всего 15%. Стремительное падение популярности главы правительства эксперты связывают с его экономической политикой и милитаризацией. Попытки создать сильнейшую в Европе армию, независимую от американского военно-промышленного комплекса, специалисты считают обреченными на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг правящего блока ХДС/ХСС опустился до исторического минимума в 18%.

    Подавляющее большинство жителей Германии выразило недовольство работой Фридриха Мерца на посту канцлера.

    На фоне политического кризиса глава правительства приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своей должности.

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    4 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Мерц привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро

    DW: Канцлер ФРГ Мерц привез в Киев пакет помощи на 1,35 млрд евро

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе необъявленного визита в Киев пообещал выделить Украине пакет военной и гражданской помощи на 1,35 млрд евро.

    Германия готовит для Украины новый пакет помощи на 1,35 млрд евро, пишет Deutsche Welle.

    Средства будут направлены на поставки вооружений, развитие технологий противовоздушной обороны с использованием беспилотников и защиту энергетической инфраструктуры от ударов.

    Отмечается, что глава правительства прибыл в Киев с необъявленным визитом для встречи с Владимиром Зеленским и заверил украинскую сторону в продолжении поддержки в преддверии зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье почти половина граждан Германии признала бывшего канцлера Ангелу Меркель эффективнее Мерца. Цель поездки политика на Украину была названа. Немецкий канцлер прибыл в Киев с необъявленным визитом.

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    4 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Министру обороны ФРГ пригрозили расследованием из-за отказа от фрегатов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкая партия «Зеленые» рассматривает возможность создания следственной комиссии в отношении министра обороны ФРГ Бориса Писториуса из-за отмены программы закупки военных кораблей.

    Партия «Зеленые» в Германии изучает вопрос о создании следственной комиссии для проверки решения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса об остановке программы закупки фрегатов F126, пишет Süddeutsche Zeitung.

    Фрегат проекта F126 должен был стать самым крупным военным кораблем в составе военно-морских сил Германии. Однако глава оборонного ведомства принял решение свернуть программу, в результате чего бюджет потерял миллиарды евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом французские программисты оставили Германию без новых фрегатов. Акции Rheinmetall упали после отмены строительства кораблей F126. В марте стало известно о планах ФРГ передать компании контракт на эти фрегаты.

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