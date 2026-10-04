Ветераны спецоперации стали призерами конкурса «Лучший по профессии» в Самаре

Более 60 ветеранов специальной военной операции стали участниками федерального этапа конкурса, который прошел в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Мероприятие вошло в федеральный проект «Человек труда» национального проекта «Кадры».
Победу одержал Юрий Кольбашенко из Краснодарского края, второе место занял Николай Зеркалов из Липецкой области, а бронзу получил Владимир Павленков из Татарстана. Все они продемонстрировали высокий уровень профессионализма в различных сферах.
«Эта номинация – особенная для всех нас. Она объединяет людей с самыми разными историями: кто-то вернулся к прежнему делу, кто-то решил кардинально изменить жизнь, кто-то за годы уже заработал себе имя в профессиональной среде, а кто-то начал свой карьерный путь совсем недавно», – отметил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В рамках федерального этапа было проведено более 30 мастер-классов по востребованным рабочим профессиям. Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева подчеркнула, что конкурс дает возможность ветеранам СВО раскрыть свои способности и найти путь для профессионального развития.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил победителей, отметив, что их пример мужества и целеустремленности является настоящим ориентиром для общества. Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» с 2025 года стал частью нацпроекта «Кадры» и проходит в два этапа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд ввел отдельную номинацию «Второй старт» для участников спецоперации.
Дипломы о профессиональной переподготовке получили выпускники кадровой программы «Герои Тамбовщины».
63 ветерана СВО стали призерами чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс».