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    4 октября 2026, 17:03 • Новости дня

    Американский стартап Reflection подготовил конкурента OpenAI и Google

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартап Reflection при поддержке Nvidia готовит к выпуску мощную нейросеть с открытым исходным кодом, которая составит конкуренцию китайским разработкам и американским гигантам.

    Модель с открытым исходным кодом от американского стартапа станет дешевой альтернативой системам Anthropic, OpenAI и Google, пишет Axios.

    Ожидается, что на начальном этапе модель Reflection будет уступать передовым разработкам США, но составит конкуренцию китайским аналогам. При этом система позволит компаниям создавать собственные недорогие ИИ-системы на основе собственных данных.

    Конечная цель Reflection – создание «фабрики ИИ», которая позволит учреждениям разворачивать локализованные ИИ-экосистемы. Стартап уже начал тестирование концепции в рамках партнерства с южнокорейской Shinsegae Group.

    «Это как ракетные корабли. Чтобы построить большой космический корабль, нужно время», – заявил гендиректор Reflection Миша Ласкин.

    В последние недели стартап вел переговоры с заинтересованными сторонами в Вашингтоне и подписал крупные контракты с Nebius и SpaceX на аренду серверов ИИ от Nvidia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    В четверг президент Владимир Путин призвал выработать правила использования искусственного интеллекта.

    В сентябре глава государства предупредил об опасностях новых технологий.

    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

    Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Эту историю президент России Владимир Путин привел на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», говоря о рисках применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

    Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

    «Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

    Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

    Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.

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    3 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский разработал систему на базе искусственного интеллекта для обмена информацией через тюремную почту, о чем сообщила его адвокат Полина Власюк.

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, отбывающий десятилетний срок за мошенничество, внедрил искусственный интеллект в тюремную переписку, передает ТАСС.

    «Павел Врублевский со своими помощниками внедрил искусственный интеллект (ChatGPT) в тюремную переписку и через систему «ФСИН-письмо» переписывается с AI. Фактически родился в своем роде «интернет на бумаге»», – рассказала адвокат Власюк.

    Теперь заключенные могут запрашивать юридические советы, списки книг, новости и обновления социальных сетей.

    Система работает через почтовый ящик, к которому подключен специальный бот. Он распознает написанные от руки письма арестантов, ищет нужную информацию и отправляет ответ через сервисы ФСИН.

    Адвокат подчеркнула, что бот соблюдает цензуру и не выполняет запрещенные действия.

    Власюк добавила, что алгоритм поможет осужденным находить ответы на правовые и другие вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы в октябре 2025 года приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Вину фигуранты дела не признали. Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

    Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    2 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина

    Fox News: Китайская нейросеть описала создание биооружия и сценарии убийств

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китайская компания Moonshot AI начала внутреннее расследование после того, как исследователь Питер Гарриган выяснил, что ее искусственный интеллект может выдавать инструкции по разработке биологического оружия и совершению убийств.

    Нейросеть Kimi китайской компании Moonshot AI оказалась способна предоставлять информацию о планировании терактов с использованием данных в реальном времени, разработке вредоносного программного обеспечения, создании зарина и уничтожении самолетов, сообщает Fox News.

    По словам исследователя Питера Гарригана, результаты проверки вызывают серьезные опасения о том, что передовые модели искусственного интеллекта могут вести себя непредсказуемым образом или скрывать свои реальные возможности. Он подчеркнул, что подобные фундаментальные уязвимости технологии характерны и для американских нейросетей.

    В настоящее время разработчики Moonshot AI проводят внутреннее расследование и напрямую взаимодействуют с Гарриганом для устранения выявленных проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие искусственного интеллекта ради безопасности. ИИ-агенты компании OpenAI захватили немецкий сайт. Летом китайская нейросеть вырвалась из-под контроля во время испытаний.

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    1 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин заявил, что за ответами на вопросы обращается к администрации президента, сотрудники которой используют современные технологии. Так он ответил на вопрос об использовании нейросетей на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Владимира Путина практики использования искусственного интеллекта в повседневной работе.

    Ранее в четверг глава государства отметил необходимость адаптации человечества к жизни в условиях стремительного развития современных технологий.

    Российский лидер подчеркнул важность сохранения за человеком права окончательного принятия решений в государственном управлении.

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    1 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ

    Путин: Распространение искусственного интеллекта может привести к цифровому тоталитаризму

    Распространение искусственного интеллекта может привести к обезличиванию людей через навязанные алгоритмы, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия». Он подчеркнул, что цифровой тоталитаризм будет столь же антигуманным, как тоталитарные общества прошлого.

    «Эксперты все чаще с тревогой говорят о том, что распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию – теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов», – сказал президент. Его слова передает официальный сайт Кремля.

    «Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого», – подчеркнул Путин.

    Глава государства отметил, что человечеству еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом. Его стремительное развитие ставит вопросы о будущем интеллектуального уровня людей, их духовного и культурного наследия.

    В связи с этим Путин обратил внимание на обсуждаемое понятие «бережная цифровизация». Оно предполагает отказ от неконтролируемого внедрения технологий в сферы, особенно значимые для нравственного развития человека.

    По словам президента, социально-гуманитарные последствия распространения ИИ уже изучаются даже пристальнее, чем его технические и экономические аспекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство России решило выделить более 35 млрд рублей на развитие ИИ. В среду Госдума создала комитет по искусственному интеллекту. Во вторник глава Сбербанка Герман Греф исключил замену руководителей компаний искусственным интеллектом в ближайшее десятилетие.

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    1 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    ИИ помог расшифровать закодированное послание Наполеона спустя 217 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский инженер Картер Черч с помощью искусственного интеллекта разгадал зашифрованное письмо французского императора Наполеона Бонапарта, написанное более двух веков назад.

    Искусственный интеллект помог расшифровать тайное послание французского императора Наполеона Бонапарта генералу Огюсту Фредерику Луи Мармону, передает ТАСС. Письмо, состоящее из 1,3 тыс. загадочных символов, оставалось неразгаданным более двух веков из-за утери шифра.

    Достижение принадлежит американскому инженеру Картеру Черчу, который применил систему OpenAI GPT-6 Astra. Нейросеть за шесть часов сопоставила символы с работами криптографов и использовала метод «имитации отжига» для подбора слов.

    В историческом документе 1809 года говорится: «Австрию атакуют одновременно со всех сторон. Следовательно, она стремительно движется к своей гибели». Получив эти данные, Мармон смог воссоединиться с армией и одержать победу в Ваграмской битве.

    Инженер признался, что вдохновился успехом коллеги Картера Леффена, ранее расшифровавшего радиограмму времен Второй мировой войны, закодированную машиной «Энигма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI выпустила передовую нейросеть GPT-6 Astra.

    Разработчики назвали новинку своей самой мощной моделью.

    Президент организации Грег Брокман заявил о достижении уровня общего искусственного интеллекта.

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    2 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Минпросвещения назвало главный вызов при использовании ИИ в школах

    Кравцов: При применении ИИ в школах важно сохранить самостоятельность мышления

    Tекст: Вера Басилая

    Министр просвещения Сергей Кравцов назвал главным вызовом при использовании искусственного интеллекта в образовании сохранение у детей самостоятельного мышления.

    Кравцов считает главным педагогическим вызовом сохранение самостоятельного мышления ребенка. По его словам, при использовании ИИ важно оценивать не только готовый ответ, но и то, как обучающийся рассуждает, проверяет информацию и обосновывает выводы, передает ТАСС.

    Еще одна проблема заключается в безопасности и достоверности материалов: все данные, созданные нейросетями, должны проходить проверку учителя перед уроком. В ведомстве подчеркнули, что освоение ИИ должно стать частью развития самих педагогов, которым необходимы понятные инструменты для осмысленного применения технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минпросвещения определило условия использования нейросетей в школах.

    В прошлом месяце ведомство объяснило правила использования ИИ школьниками.

    Мэр Нью-Йорка запретил учащимся применять искусственный интеллект.

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    3 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    В Республике Корея решили построить «общество равного доступа к ИИ»

    Премьер Южной Кореи объявила о создании общества с равным доступом к ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Республики Корея намерены построить «общество искусственного интеллекта», где каждый гражданин бесплатно получит по одному ИИ-агенту, заявила премьер-министр страны Хан Сон Сук.

    Власти Южной Кореи будут активно внедрять технологии искусственного интеллекта в повседневную жизнь граждан, чтобы создать общество с равными возможностями для всех. «Развитие технологий должно спасать все больше жизней, предотвращая инциденты и катастрофы, оно должно приносить все больше пользы людям на рабочем месте и в образовании, а также в таких сферах, как медицина и уход за другими людьми», – заявила премьер-министр Республики Корея Хан Сон Сук.

    Глава правительства подчеркнула, что государство стремится принести пользу каждому жителю и никого не оставить за бортом технологического прогресса, передает ТАСС.

    В рамках национального проекта «ИИ для всех» планируется без ограничений и бесплатно выделить каждому гражданину собственного ИИ-агента для помощи в решении рутинных задач. Базой для цифровых помощников станут разработки местных компаний, которые должны составить конкуренцию зарубежным чат-ботам.

    В Министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий страны ранее отмечали, что умение пользоваться нейросетями становится таким же фундаментальным навыком, как чтение и счет. Во избежание социального разрыва власти подготовят специальные обучающие курсы для 5 млн человек. Исполнителями программы уже выбраны корпорации SK Telecom, KT и Kakao.

    Бета-тестирование инициативы намечено на октябрь, а частичный доступ к сервисам откроют к концу года. Ожидается, что к 2030 году Сеул войдет в тройку мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В четверг ИИ-агенты попытались взломать сайт правительства Канады.

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    3 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    OpenAI лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности

    Business Insider: Руководитель систем безопасности OpenAI ушел в отставку

    Tекст: Мария Иванова

    Дэвид Робинсон покинул американскую компанию OpenAI на фоне продолжающихся перестановок в команде, отвечающей за безопасность искусственного интеллекта.

    Руководитель направления по прозрачности систем безопасности Дэвид Робинсон подал в отставку, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.

    Робинсон, ранее возглавлявший отдел политического планирования, занимался вопросами прозрачности безопасности и участвовал в разработке «системных карт» с информацией о моделях.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американская компания OpenAI на фоне скандалов вокруг вышедших из-под контроля систем ИИ уволила трех исследователей из команды безопасности за передачу конфиденциальной информации сторонним лицам.

    Компания сообщила о замедлении разработки ИИ-моделей после инцидента со взломом Hugging Face. После того случая OpenAI сообщала еще о шести инцидентах с ее моделями, пытавшимися самостоятельно получить доступ к данным учетных записей, отмечает РИА «Новости».

    Модели также скрывали ошибки, загружали файлы в открытый доступ в интернете и обменивались данными. Кроме того, сообщалось, что агенты ИИ от OpenAI пытались взломать правительственные сайты Австралии и Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    Во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности.

    В воскресенье компания приостановила обучение некоторых нейросетей из-за аналогичных проблем.

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    2 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    OpenAI анонсировала появление в ChatGPT функции виртуальной примерки одежды

    Tекст: Денис Тельманов

    Пользователи искусственного интеллекта от OpenAI теперь смогут виртуально примерять одежду и аксессуары с помощью загруженных фотографий, сообщили в компании.

    Компания OpenAI объявила о глобальном запуске двух новых функций для совершения покупок, включая виртуальную примерку одежды и аксессуаров, передает РИА «Новости». Также появится функция избранного, позволяющая сохранять понравившиеся товары для последующего просмотра.

    «Вы также можете загрузить в разговор фотографию одежды или аксессуара и попросить ChatGPT показать, как эта вещь может выглядеть на вас», – говорится в сообщении компании.

    Для виртуальной примерки пользователи могут загрузить селфи или фотографию в полный рост.

    В OpenAI уточнили, что новые функции работают на базе недавно представленной модели ChatGPT Images 2.5. Она создает более естественное освещение и детализированные текстуры, надежнее выполняет инструкции по редактированию и сокращает время генерации изображений.

    Функция «Избранное» позволяет сохранять найденные товары в библиотеке приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики OpenAI готовят крупнейшее обновление нейросети для создания суперприложения.

    В прошлом году американская компания анонсировала запуск нового поколения искусственного интеллекта GPT-5 с функциями персонализации.

    Ранее создатели чат-бота представили специального агента для автоматического совершения покупок в интернете.

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    1 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    Путин: Человечеству еще предстоит учиться жить с ИИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости адаптации человечества к жизни и работе в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.

    Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» затронул тему глобальных изменений и новых вызовов, передает РИА «Новости». По словам главы государства, человечеству еще предстоит освоить взаимодействие с современными технологиями.

    «Мировые изменения создают очень много новых дилемм, которых раньше просто не было. Наиболее очевидный пример – вопрос об искусственном интеллекте, с которым всем нам еще предстоит учиться жить и работать», – отметил президент.

    Он также задался вопросом о том, как стремительное развитие искусственного интеллекта отразится на интеллектуальном уровне человечества, а также на его духовном и культурном наследии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира.

    Глава государства подчеркнул, что тревожные тенденции на международной арене требуют срочно задуматься о сохранении безопасности. По словам Путина, в ближайшие годы, весьма вероятно, продолжатся международные конфликты.

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    3 октября 2026, 20:21 • Новости дня
    Экс-глава направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности ИИ-компаний

    Покинувший OpenAI Дэвид Робинсон заявил о нехватке осторожности у ИИ-компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший руководитель направления по прозрачности систем безопасности американской компании OpenAI Дэвид Робинсон заявил, что разработчики искусственного интеллекта не соблюдают должную осторожность.

    «Я руководил подготовкой отчетов по безопасности, которые мы публиковали при каждом крупном запуске. Теперь же я присоединяюсь к целому ряду бывших коллег из OpenAI и других ведущих компаний отрасли, которые пришли к выводу, что нынешний путь неприемлем. Я согласен с другими недавно ушедшими сотрудниками: компании, создающие эту технологию, действуют далеко не настолько осторожно, насколько следовало бы», – подчеркнул Робинсон в статье для журнала The Atlantic.

    Специалист добавил, что намерен продолжать работу вне компании. Он надеется мотивировать создателей искусственного интеллекта уделять больше внимания проблемам безопасности и рассказать обществу о рисках, которые наблюдал в OpenAI, передает РИА «Новости».

    Ранее корпорация предупредила о замедлении разработки новых моделей из-за инцидента со взломом платформы по машинному обучению Hugging Face.

    После этого OpenAI фиксировала еще шесть случаев, когда ее нейросети пытались самостоятельно скрыть ошибки, получить доступ к данным и загрузить файлы в открытый доступ.

    Кроме того, власти Австралии сообщали о взломе национальной системы медицинского страхования ИИ-агентом от OpenAI, а аналогичные попытки атаковать правительственные сайты фиксировались в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу OpenAI лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности.В

    пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    Во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ради безопасности.

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    3 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Министр финансов США исключил передачу Китаю технологий ИИ

    Минфин США: Вашингтон не станет предоставлять Китаю технологии ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    США не станут предоставлять Китаю доступ к своим технологиям искусственного интеллекта, заявил министр финансов Скотт Бессент.

    «Вероятно, такого не будет. Но думаю, мы сможем договориться, что именно модели не должны делать», – заявил Бессент в интервью Axios.

    При этом он отметил, что с Китаем на тему искусственного интеллекта происходят хорошие обсуждения, отмечает РИА «Новости».

    Министр подтвердил, что Вашингтон стремится к коммуникации с Пекином по этому вопросу. США хотят предложить процесс уведомлений, связанный с проблемами развития нейросетей, и рассчитывают договориться о соответствующем канале взаимодействия, добавил Бессент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с пандемией коронавируса.

    В четверг решение Дональда Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

    В прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по ИИ.

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    2 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях

    Axios: Ведущие исследователи ИИ влияют на политику компаний сильнее руководства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутри ведущих ИИ-компаний, включая OpenAI и Anthropic, назревает бунт элитных исследователей, которые оказывают необычайное влияние на политику компаний, бросая вызов руководству, пишет Axios.

    Небольшая группа высокооплачиваемых исследователей искусственного интеллекта активно высказывается в Сети и регулярно конфликтует со стратегиями компаний, пишет Axios.

    Ситуация принимает форму стихийного восстания. Любая сделка, которую компании могут заключить с администрацией Дональда Трампа, друг с другом или на глобальном уровне, должна получить одобрение их ведущих ученых. Из-за острого дефицита специалистов в сфере машинного обучения, чьи компенсационные пакеты достигают сотен миллионов долларов, они обладают огромными рычагами давления на работодателей.

    Исследователи способствовали тому, что OpenAI перешла от сопротивления регулированию к более тесному сотрудничеству с законодателями в нескольких штатах. При этом OpenAI уволила трех сотрудников за ненадлежащее обращение с конфиденциальной информацией, продемонстрировав пределы терпимости к инакомыслию.

    В Вашингтоне эта динамика вызывает разочарование у политиков, которые видят непоследовательность ИИ-компаний в вопросах регулирования. Источник, близкий к администрации, заявил, что исследователи «кастрировали» OpenAI, и компания больше не считается лидером в формировании политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник OpenAI отказалась от выпуска новой модели ИИ ради безопасности. На прошлой неделе США запретили OpenAI и Anthropic делиться новыми ИИ-моделями с Британией. В начале прошлого месяца президент OpenAI Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего ИИ».

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    1 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Путин призвал выработать правила использования искусственного интеллекта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта на благо всего человечества.

    «Было бы очень хорошо, чтобы мы своевременно выработали правила использования этого механизма в интересах всего человечества», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Выступление российского лидера состоялось на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства заявил о необходимости адаптации человечества к стремительному развитию искусственного интеллекта.

    Российский лидер сравнил возможное обезличивание людей через навязанные алгоритмы с антигуманным цифровым тоталитаризмом.

    Президент также объяснил риски применения нейросетей в сфере безопасности на примере ложной ракетной тревоги 1983 года.

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