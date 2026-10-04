Жительница Брянской области попала в больницу после обстрела ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о случившемся в своем канале на платформе «Макс». По его словам, под огнем оказался поселок Белая Березка в Трубчевском районе.

«ВСУ вновь атакуют мирных жителей в брянском приграничье. В результате обстрела поселка Белая Березка Трубчевского района ранена находящаяся в квартире местная жительница. Она госпитализирована», – написал глава региона.

Кроме того, губернатор добавил, что в селе Суворово атака украинского беспилотника привела к повреждению крыши здания местной школы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в этот же день два мирных жителя пострадали при атаках украинских беспилотников по территории Брянской области.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели трех и ранении 12 человек за прошедшие сутки.

В Донецкой Народной Республике от ударов украинских дронов 3 октября погиб один мирный житель и ранены девять человек.