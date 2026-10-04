Выжившая после казни американка получила постоянные повреждения мозга

Анестезиолог Зивот: Выжившая после казни американка получила травму мозга

Tекст: Вера Басилая

«С учетом, что Пайк госпитализировали более чем через час после введения смертельного препарата, очень возможно, что она получила постоянную травму мозга», – написал врач в колонке для The New York Times, передает РИА «Новости».

Зивот, который консультировал адвокатов женщины перед казнью, отметил, что ее восстановление займет долгое время. Эксперт не исключил, что проблемы, возникшие при казни, могли быть связаны как с узкими венами заключенной, так и с качеством самого препарата.

Приговоренная к казни в Теннесси Пайк находится на аппарате искусственной вентиляции легких и остается без сознания после того, как выжила в результате введения двух смертельных инъекций. Казнь была назначена на утро среды, однако федеральный апелляционный суд заблокировал процедуру за час до начала. Спустя несколько часов Верховный суд США по обращению прокуратуры отменил эту отсрочку, разрешив исполнение приговора.

Пайк была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу выжившая после провала казни Пайк находилась в критическом состоянии.

В четверг власти штата Теннесси отменили казни на этот год после провала процедуры со смертельной инъекцией.