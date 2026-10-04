Французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом

Tекст: Ольга Иванова

Пятнадцатилетний участник школьных протестов во Франции доставляется в прокуратуру Марселя для предъявления обвинений, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в четверг, когда женщина попыталась остановить подростков, разрушавших автобусную остановку.

В ответ юноша применил самодельный огнемет, собранный из аэрозольного баллончика и зажигалки, направив струю пламени прямо в лицо потерпевшей. По данным местных СМИ, серьезных травм ей удалось избежать. Пострадавшая обратилась в полицию, после чего подозреваемого задержали.

«В воскресенье, 4 октября, 15-летний подросток доставляется в прокуратуру Марселя для предъявления ему обвинения в совершении акта варварства. Его подозревают в том, что в четверг, на фоне протестов старшеклассников, он направил струю пламени в лицо. Прокуратура ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу», – сообщает французская пресса.

Следствие переквалифицировало дело с умышленного причинения вреда на «акт варварства», что считается особо тяжким преступлением. Отягчающими факторами стали применение оружия, сокрытие лица и совершение преступления в составе группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за массовых протестов старшеклассников более 400 французских школ отменили очные занятия.

С начала недели полиция задержала на акциях свыше пяти тысяч человек.

Во время беспорядков различные ранения получили более 10 сотрудников учебных заведений и несколько школьников.