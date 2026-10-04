Британский миллиардер Рубен переехал в Монако из Британии из-за налогов

The Times: Разбогатевший в России миллиардер Рубен уехал из Британии

Tекст: Вера Басилая

По данным The Times, один из богатейших людей Великобритании Дэвид Рубен переехал этим летом в княжество Монако. Отъезд бизнесмена последовал за приходом к власти лейбористов, которые планируют ужесточить налоговое законодательство, пишет РБК.

В конце октября британское правительство может повысить налог на прирост капитала для финансирования оборонных расходов. Кроме того, 88-летний миллиардер лишился специального статуса, который позволял ему платить налоги в Великобритании только с полученных внутри страны доходов. Вместе с Рубеном государство покинули и другие состоятельные граждане, включая стального магната Лакшми Миттала и гонщика Льюиса Хэмилтона.

Братья Дэвид и Саймон Рубены сколотили первоначальный капитал в 1990-х годах на торговле металлами в России после распада СССР. Позднее они инвестировали средства в коммерческую недвижимость, инфраструктуру и дата-центры. Совокупное состояние семьи оценивается в 28 млрд фунтов стерлингов, что делает их вторыми по богатству в Великобритании. Младший брат Саймон перебрался в Монако около 40 лет назад из-за проблем со здоровьем и отсутствия в княжестве подоходного налога.

Совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф раскритиковал руководство Британии за неготовность справляться с миграционным кризисом и экономическими трудностями.

В 2024 году королевство покинули почти 11 тыс. обладателей многомиллионных состояний.

Более половины британских миллионеров заявили о готовности уехать из страны из-за возможного введения налога на богатство.