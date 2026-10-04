Болсонару проголосовал на выборах президента Бразилии

Tекст: Вера Басилая

По данным CNN Brasil, в воскресенье в Бразилии стартовали всеобщие выборы, жители страны начали занимать места у дверей избирательных участков еще до их открытия, передает ТАСС.

Кандидат от правой Либеральной партии сенатор Флавиу Болсонару исполнил гражданский долг одним из первых в школе Рио-де-Жанейро. Ожидается, что действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва проголосует позднее в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу штата Сан-Паулу.

Согласно последним социологическим опросам, Лула да Силва опережает Болсонару на два-три процентных пункта, что с учетом статистической погрешности означает фактическое равенство сил. Граждане выбирают президента, губернаторов, сенаторов и депутатов, голосование завершится в 23:00 по московскому времени. Второй тур в случае необходимости состоится 25 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лула да Силва опередил конкурента по популярности перед голосованием.

В пятницу президент Бразилии рассказал о планах дожить до 120 лет.

В прошлом месяце Лула да Силва обвинил США в попытке колонизировать страну через выборы.