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    4 октября 2026, 14:39 • Новости дня

    ОПЕК и союзники решили сохранить объемы добычи нефти

    WSJ: ОПЕК и союзники сохранят объемы добычи нефти из-за рисков на Ближнем Востоке

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ключевые члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на прежнем уровне в ноябре на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    Организация стран-экспортеров нефти и союзники договорились сохранить объемы добычи нефти на текущем уровне в ноябре, пишет WSJ.

    Решение связано с повышенными рисками в сфере безопасности на Ближнем Востоке. При этом отмечается, что региональный экспорт сырой нефти вернулся примерно к довоенному уровню.

    Соглашение было достигнуто на фоне сохраняющейся угрозы дальнейшей эскалации и возможных нападений на суда. Крупные производители ближневосточного региона смогли увеличить поставки нефти, но физические рынки по-прежнему указывают на серьезный дефицит сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СМИ узнали о планах ОПЕК+ сохранить квоты на добычу нефти. В прошлом месяце семь стран ОПЕК+ сохранили максимальный уровень добычи нефти на октябрь. Они стали увеличивать добычу нефти.

    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Военный летчик объяснил спасение лайнера FlyDubai «защитой от дурака»

    Военный летчик Синюгин объяснил спасение самолета FlyDubai автоматикой

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Boeing 737 рейса FlyDubai, едва не разбившийся из-за конфликта пилотов, был спасен автоматической системой управления, а не пассажиром-сантехником, заявил военный летчик Александр Синюгин.

    «Можно сказать точно, что «медийная» версия этой истории несколько преувеличивает в ней роль сантехника. Ни один непрофессионал, даже если он внимательнейшим образом смотрел сериал Air Crash Investigation, не обладает навыками для управления самолетом в экстремальных условиях», – заявил Синюгин «Комсомольской правде».

    По его словам, на современных лайнерах есть автоматика, которая защищает машину от катастрофы при неразумных действиях экипажа. Он отметил, что даже если злоумышленник дал самоубийственные команды, а первое действие овладевшего штурвалом пассажира было верным, автоматика начинает «поправлять» полет, если абсурдные команды не повторяются.

    Синюгин добавил, что автопилот, скорее всего, сам начал выправлять «угол атаки» в безопасное положение. Он назвал эту систему «защитой от дурака».

    Ранее сообщалось, что после нападения второго пилота на капитана самолет стал резко терять высоту. Капитан, индиец Смит Маччхар, сумел разблокировать дверь кабины, после чего туда вбежал пассажир-сантехник Янив Хаюн из израильского города Нес-Циона. Грамотно выровнять самолет и посадить его в Саудовской Аравии смог запасной экипаж, находившийся в салоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что напавший на капитана Flydubai пилот изучал авиаменеджмент в Британии.

    В четверг стало известно, что пострадавший пилот госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии.

    В среду эвакуационный рейс FlyDubai прибыл в Израиль после нападения пилота на капитана.

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    3 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Капитан рейса Flydubai рассказал подробности нападения второго пилота

    Капитан рейса Flydubai сообщил о просьбе напарника уйти на молитву

    Капитан рейса Flydubai рассказал подробности нападения второго пилота
    @ Hamdan bin Mohammed/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччар рассказал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подробности нападения напарника во время полета, после которого самолет начал падать.

    «Это был обычный полет. Второй пилот хотел помолиться, что многие местные делают, они молятся, в этом нет ничего необычного. Но пока он молился, я из уважения смотрел вперед, а не назад, и вдруг через четыре-пять минут я получил очень сильный удар по голове», – приводит ТАСС рассказ летчика, распространенный канцелярией Нетаньяху.

    За первым ударом последовали другие. Пострадавший признался, что из-за побоев почти перестал видеть и находился в состоянии дезориентации. Он попытался открыть дверь кабины, однако нападавший заблокировал выход, не позволяя коллегам снаружи ввести код доступа.

    Находясь в полусознательном состоянии на полу кабины, Маччар слышал крики пассажиров и осознавал, что самолет падает. Собрав последние силы, он смог дотянуться до ручки и открыть дверь изнутри.

    Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, вылетевшем из Дубая в Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ABC News назвал предполагаемого пилота-террориста на рейсе FlyDubai. Власти Омана ранее запретили этому пилоту летать из-за его радикальных взглядов. В его вещах следователи обнаружили пропалестинские листовки.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу

    Israel National News: Власти ОАЭ проверят экипаж Flydubai на причастность к попытке теракта

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов расширили расследование попытки теракта на рейсе Flydubai, проверяя возможную помощь подозреваемому со стороны членов экипажа.

    Власти ОАЭ выясняют, действовал ли второй пилот Хаммам аль-Хаммами, подозреваемый в попытке теракта на рейсе Flydubai, в одиночку или получал помощь от кого-либо из членов экипажа, сообщает Israel National News.

    На борту находились капитан Смит Маччар, второй пилот аль-Хаммами и шесть других членов экипажа, включая бортпроводников. Власти ОАЭ рассматривают вероятность того, что кто-то из них помогал террористу.

    Службы безопасности Израиля пока предпочитают сосредоточиться на самом втором пилоте, оставив проверку остальных членов экипажа коллегам из ОАЭ. В рамках расследования изучаются показания пассажира Янива Хаюна.

    «Там стоял член экипажа в белой рубашке. Он стоял у кабины, держась за ручку двери – и я не знаю, пытался ли он держать дверь закрытой или открыть ее», – рассказал Хаюн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai. В среду глава Минобороны Израиля охарактеризовал инцидент с самолетом как теракт. В тот же день власти Израиля официально признали резню на рейсе FlyDubai террористическим актом.

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    3 октября 2026, 22:13 • Новости дня
    Йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде

    Йеменские хуситы подтвердили атаки на Saudi Aramco в Эр-Рияде

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы нанесли комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сказано в заявлении вооруженных сил движения.

    «Вооруженные силы Йемена провели важную военную операцию с применением баллистических ракет и беспилотников, нанеся удар по объектам компании Aramco в Эр-Рияде – столице саудовского противника», – сказано в размещенном в Telegram-канале ВС движения заявлении.

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа добавил, что операция достигла своей цели, в результате чего на пораженных объектах возникли пожары.

    «Мы продолжим реализовывать принцип «осада за осаду» и «эскалация за эскалацию», а также наносить удары по местам сосредоточения войск саудовского противника до тех пор, пока агрессия не прекратится, а блокада нашей любимой страны не будет снята», – пообещали йеменские хуситы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные объекты в столице Йемена 3 октября подверглись серии авиаударов. В этот же день на нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар.

    При этом США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов.

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    3 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    NYP: Члены экипажа Flydubai требовали освободить напавшего на коллегу пилота

    Tекст: Катерина Туманова

    Очевидцы и участники инцидента на борту рейса Flydubai 30 сентября рассказали NYP детали происшествия, отметив странное поведение членов экипажа и требование освободить с трудом обезвреженного агрессивного пилота с топором.

    Пассажиры рейса авиакомпании Flydubai вступили в конфликт с экипажем после того, как обезвредили вооруженного топором второго пилота, пытавшегося угнать самолет, пишет New York Post (NYP).

    «Они просили нас развязать террориста – мы понятия не имели, зачем», – рассказал изданию руководитель банка Цвика Манес, который помогал обезоружить и связать.

    Второй пилот, которого идентифицировали как гражданина Омана Хамама аль-Хаммами, напал на индийского капитана Смита Маччара. Раненый командир смог открыть дверь кабины, после чего Манес с сантехником Янивом Хайуном и Асафом Раджуаном бросились навстречу нападавшему и одолели его. Затем Хайун сумел стабилизировать падающий самолет, используя навыки, полученные из телешоу.

    Пассажиры связали террориста пластиковыми стяжками и проводами от наушников. По словам Манеса, нападавший кричал и просил убить его из-за провала миссии. Однако некоторые члены экипажа потребовали освободить злоумышленника, заявив, что только они имеют право находиться у кабины.

    «Они просили нас развязать террориста, и мы не понимали, почему. Они сказали: «Вы не Бог, вам его не убить», – рассказал Манес, добавив, что никто и не хотел его убивать, все хотели, «чтобы он не убил нас».

    Участии в спасении лайнера сантехника прокомментировал пилот первого класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов.

    «Сантехник, конечно, самолет не сажал. Он его вывел из пике. Это было краткосрочное вмешательство, потому что самолет находился в резком снижении и превысил скорость на 100 узлов, то есть порядка 185 км/ч. И именно из-за этого он вышел за все конструктивные пределы. Поэтому когда в кабину ворвался этот сантехник, то он, видимо, потянул штурвал на себя и вывел самолет в горизонт. Тем самым он прервал пикирование», объяснил он ситуацию в комментарии «Вестям».

    Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, вылетевшем из Дубая в Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Омана ранее запретили пилоту-террористу летать из-за его радикальных взглядов. В его вещах следователи обнаружили пропалестинские листовки. Капитан рейса Flydubai сообщил Нетаньяху о просьбе напарника выйти на молитву.


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    3 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    На нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар

    На нефтяном объекте в столице Саудовской Аравии начался пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Саудовской Аравии на объекте нефтяной промышленности произошел пожар.

    Над местом возгорания в Эр-Рияде поднимается столб черного дыма. Причины пожара в настоящий момент не уточняются, передает «Интерфакс».

    По неподтвержденной информации, горит объект нефтяной компании Saudi Aramco. Официальных заявлений от властей Саудовской Аравии об инциденте пока не поступало.

    Отмечается, что летом возобновились взаимные удары между Саудовской Аравией и хуситами. В прошлом хуситы неоднократно наносили удары по нефтяной инфраструктуре королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов.

    В пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

    Также саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

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    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием

    Tекст: Мария Иванова

    Иран сумел эффективно ответить на угрозы США, использовав Ормузский пролив в качестве «термоядерного» оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Вне контекста ядерного оружия Иран неплохо позиционировал себя и ответил на угрозы американцев, используя другое оружие, которое я бы назвал термоядерным. Я имею в виду Ормузский пролив», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран, пишет ТАСС.

    Отвечая на вопрос о мерах, которые Ирану стоило бы предпринять для повышения сдерживающих возможностей в ответ на угрозу применения ядерного оружия, Медведев отметил, что советы давать проще, чем их исполнять.

    Он подчеркнул, что любые конфликты завершаются переговорами и дипломатическим урегулированием. Президент Ирана Масуд Пезешкиан продемонстрировал готовность к такому процессу, добавил Медведев. Россия готова способствовать дипломатическому урегулированию, где это возможно, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.

    В среду глава иранского МИД получил ответ США по Ормузскому проливу.

    Переговоры США и Ирана зашли в тупик.

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    3 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Израильские военные обстреляли жилые кварталы на юге Сирии

    Израильские военные открыли стрельбу по поселениям в сирийской Кунейтре

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военнослужащие при поддержке танков открыли беспорядочный огонь в направлении жилых кварталов поселения Сайда-эль-Ханут в сирийской провинции Кунейтра, сообщил канал Al-Ekhbariya.

    Израильские силы продвинулись к западу от Сайда-эль-Ханут на юге провинции Кунейтра и открыли стрельбу по жилым кварталам, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский телеканал Al-Ekhbariya.

    Отмечается, что во время рейда израильтяне временно задержали пастухов, запретив им выпас скота в долине. Кроме того, военные вошли в поселение Аль-Хамидия, где был задержан и увезен один молодой человек.

    В то же время израильская артиллерия нанесла удар по окраинам поселения Маария на западе провинции Дераа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Сирии потребовал вывода израильских войск из буферной зоны.

    В прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах оставить войска в Сирии.

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    3 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе

    Tasnim: В Ормузском проливе на втором за день нефтяном танкере произошел взрыв

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел взрыв на еще одном нефтяном танкере после отключения им систем слежения, сообщает иранское агентство Tasnim.

    «Нефтяной танкер во время входа в Ормузский пролив отключил системы слежения… После чего на танкере произошел взрыв», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, судно нарушило правила прохождения через пролив.

    Отмечается, что это уже второй инцидент в субботу в данном районе. Ранее со ссылкой на британскую Организацию морской торговли сообщалось об ударе «неизвестным снарядом» по другому танкеру у берегов Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер получил повреждения при обстреле в Ормузском проливе.

    В четверг судно загорелось после попадания снаряда в этом же районе.

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    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Медведев назвал американские базы источником проблем для Ближнего Востока

    Медведев: Базы США на Ближнем Востоке стали источником проблем

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные базы на Ближнем Востоке стали источником проблем, а не гарантом безопасности стран региона, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Если же говорить, например, о тех же самых американских базах, которые долгое время рассматривались как элемент стабильности в регионе и краеугольный камень обеспечения безопасности – ну, и какую безопасность они в итоге обеспечили?» – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Он добавил, что надежды на США не оправдались, и базы стали источником проблем для стран, где они расположены, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что государства Ближнего Востока должны сами формировать механизмы безопасности, опираясь на добрососедство и международное право.

    Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби заявлял, что большинство баз США на Ближнем Востоке разрушено в ходе конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В апреле он назвал Европу нулевым союзником на фоне ближневосточного конфликта.

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    4 октября 2026, 00:28 • Новости дня
    Нетаньяху пригласил пилота Flydubai и премьера Индии на День независимости

    Нетаньяху пригласил пилота Flydubai и премьера Моди на День независимости

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил главу правительства Индии Нарендру Моди и капитана авиакомпании Flydubai Смита Маччара зажечь факел в День независимости еврейского государства после инцидента в небе 30 сентября.

    «Вы – настоящий герой храбрых народов Индии и Израиля. И вы – герой всего мира», – сказал Нетаньяху Маччару в ходе телефонного разговора.

    При этом премьер Израиля не имеет права в одностороннем порядке определять, кто зажжет факел на традиционной церемонии в следующем году, пишет The Times of Israel.

    Согласно установленной процедуре, кандидатов выбирает общественный консультативный комитет. Затем претендентов утверждают в рамках министерской процедуры. При последних правительствах Нетаньяху ее возглавляет сторонница партии «Ликуд» Мири Регев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан рейса Flydubai сообщил Нетаньяху о просьбе напарника выйти на молитву. NYP сообщила, что члены экипажа Flydubai требовали освободить напавшего на коллегу пилота. Власти Омана ранее запретили пилоту-террористу летать из-за его радикальных взглядов.

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    4 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Axios: Власти США выдворили двух иранских дипломатов из страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Два члена иранской делегации покинули территорию США после отказа своевременно выполнить требование Госдепа об отъезде по завершении мероприятий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

    Американские власти выдворили на родину двух иранских дипломатов, которые проигнорировали требование Госдепа немедленно покинуть страну, выдвинутое в понедельник в адрес миссии Ирана при ООН, узнал портал Axios.

    «Госсекретарь Рубио настроен серьезно. Еще двух членов иранской делегации заметили в Нью-Йорке спустя время после окончания Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь их выдворили из страны», – сообщил представитель американского ведомства.

    В пятницу иранскому представительству сообщили об осведомленности Вашингтона о нахождении делегатов в Нью-Йорке. После повторного предупреждения один дипломат уехал в пятницу вечером, а второй отправился домой утром в субботу.

    Данная ситуация стала очередным признаком напряженности в отношениях между государствами. Инцидент произошел на фоне провала дипломатических усилий и растущей вероятности возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона передала Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива. До этого президент США отверг семидневный план Тегерана.

    Военные Ирана получили разведданные США о намерении начать новую войну.


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    4 октября 2026, 07:30 • Новости дня
    Богатейший африканец захотел превратить нетронутое побережье Ламу в нефтецентр

    Богатый африканец захотел превратить побережье Ламу в нефтецентр

    Tекст: Катерина Туманова

    Богатейший африканец Алико Данготе захотел обустроить нефтяной центр на Ламу – древнем острове и старейшем городе народа суахили в Индийском океане у побережья Кении, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет WSJ.

    Предлагаемый нефтеперерабатывающий завод обещает рабочие места и энергетическую безопасность, но владельцы отелей и защитники окружающей среды опасаются, что затея угрожает тому, что делает Ламу уникальным местом, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    На протяжении семи веков невысокая береговая линия Старого города Ламу, омываемая бирюзовыми водами кенийского побережья, привлекала как торговцев, так и спекулянтов.

    Но мало кто хотел оставить столь заметный след на его покрытом мангровыми лесами побережье, как самый богатый человек Африки, нигерийский нефтяной магнат Алико Данготе.

    Власти Кении поддержали строительство нефтеперерабатывающего центра, который создаст 60 тыс. рабочих мест и укрепит энергетическую безопасность государства. Завод позволит снизить зависимость Восточной Африки от поставок нефтепродуктов из стран Персидского залива, добавляет РБК.

    WSJ отмечает, что политическая поддержка строительства НПЗ усилилась на фоне последствий конфликта США и Ирана для мирового энергетического рынка.

    Однако экологи обеспокоены тем, что на Ламу приходится почти 70% мангровых лесов Кении. Исследования правительства допускали, что при развитии экономического коридора более трети этих лесов, жизненно важных для флоры, фауны и людей, будут утрачены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ближневосточный кризис вызвал бум строительства нефтепроводов. Ливия предложила российским компаниям инвестировать в местные НПЗ. Саудовская Аравия и Индия договорились построить два НПЗ.

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    4 октября 2026, 08:42 • Новости дня
    Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном

    Глава Пентагона отверг планы затягивать конфликт с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об отсутствии у американской администрации планов неоправданно затягивать военную операцию против Ирана.

    По словам Хегсета, Соединенные Штаты не намерены продолжать кампанию дольше необходимого срока. «Он не будет без необходимости продолжать эту операцию. Он понимает, в чем заключается задача. И мы завершим ее выполнение, когда нам скажут», – заявил министр, говоря о решениях президента Дональда Трампа, передает «Интерфакс».

    Хегсет отметил, что Вашингтон предоставил Тегерану возможности для урегулирования за столом переговоров. Главной целью операции он назвал недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Министр признал попытки иранской стороны восстановить военную инфраструктуру, добавив, что нанесенный экономике и оборонному комплексу ущерб продолжит ограничивать потенциал страны.

    Блокаду Ормузского пролива глава Пентагона назвал ключевым элементом кампании давления. По его словам, американские силы полностью контролируют пролив, а флот и авиация Ирана серьезно подорваны. США планируют поддерживать ограничения столько, сколько потребуется для сужения возможностей Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В четверг Трамп отверг предложение Ирана об открытии пролива.

    В среду глава МИД Ирана получил ответ США по этой проблеме.

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    4 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заявления йеменских хуситов об атаке на объекты нефтяной компании Aramco в столице Саудовской Аравии являются вводящими в заблуждение, заявил представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.

    Утверждения йеменских хуситов о нанесении удара по объектам саудовской нефтяной компании Aramco в Эр-Рияде не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции генерал-майор Турки аль-Малики, передает Al Jazeera.

    По его словам, хуситы «пытаются отвлечь внимание от масштабов потерь и растущего недовольства населения». Он подчеркнул, что потери, которые несет группировка в противостоянии с йеменскими вооруженными силами, заставляют ее искать «иллюзорные победы».

    Ранее военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка провела «военную операцию с использованием баллистических ракет и беспилотников» против объектов Aramco в Эр-Рияде. По его утверждению, удары были «точными и прямыми», в результате чего на объекте вспыхнули пожары.

    Коалиция также сообщила, что ранним утром в воскресенье провела 97 «операций по точечному поражению» позиций хуситов, используя боевую авиацию, беспилотники и артиллерию. Представитель йеменских правительственных сил полковник Маджед Абдулла аль-Назили заявил, что в результате атак были ликвидированы по меньшей мере 260 бойцов хуситов и уничтожены 44 единицы военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде. В пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов. В тот же день саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

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