Сотни школ во Франции отменили занятия из-за массовых протестов

На фоне протестов школьников во Франции задержаны почти 2 тыс. человек
Figaro: На фоне протестов школьников во Франции задержаны почти 2 тыс. человек
Полиция Франции задержала почти 1,8 тыс. человек в связи с массовыми протестами старшеклассников, передает РИА «Новости». По данным французской газеты Figaro, большинство оказавшихся в участках не достигли совершеннолетия.
«К вечеру четверга по всей стране насчитывалось 1793 задержанных, 90% из которых составляли несовершеннолетние», – говорится в публикации.
В материале уточняется, что ситуация с протестами заметно обострилась. Около трети задержаний связаны с нападениями на представителей власти, еще треть – с незаконными собраниями, а остальные случаи касаются повреждения имущества.
Только в столичном регионе правоохранители зафиксировали 130 случаев задержания, при этом 42 дела несовершеннолетних уже переданы в суд.
Прокуратура отмечает, что число протестующих и задержанных в последние дни продолжает расти, из-за чего судьи по делам несовершеннолетних будут работать все выходные.
Старшеклассники во Франции уже несколько дней выражают недовольство перегруженным расписанием, нехваткой учителей и другими проблемами в образовательной сфере. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. По оценке французского правительства, школьные протесты переросли в уличные столкновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские старшеклассники заблокировали входы в учебные заведения из-за нехватки преподавателей.
За неделю протесты учащихся охватили более 350 школ по всей стране. Массовые волнения школьников перекинулись на соседнюю Бельгию.