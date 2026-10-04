Сотни школ во Франции отменили занятия из-за массовых протестов

TF1: Во Франции более 400 школ отменили занятия из-за протестов учеников

Tекст: Вера Басилая

Около 40% закрытых учебных заведений находятся в столичном регионе Иль-де-Франс, сообщил французский телеканал TF1, передает ТАСС.

Акции протеста начались на прошлой неделе в Парижском регионе и охватили всю Францию. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.

В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. За участие в беспорядках были задержаны почти 2 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. помещены под стражу.

В пятницу МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.

Протесты учеников затронули более 730 французских школ.

Во вторник в ходе беспорядков пострадали более 10 человек.