  • Новость часаРоссийские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Шведы готовят западню для Балтийского флота
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    Эксперт раскритиковал заявление Шнайнмайера об угрозах для Германии
    Российские войска сжали кольцо окружения в Харьковской области
    Названа цель визита Мерца в Киев
    Северный мост в Киеве поврежден после взрыва
    Премьер Латвии запросил у Европы деньги на защиту от России
    Кремль: Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду
    4 октября 2026, 14:31 • Новости дня

    Назван возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери в Москве

    Ссора могла стать мотивом убийства предпринимательницы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Ссора могла стать мотивом убийства предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери на юго-востоке Москвы, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что бытовой конфликт мог стать мотивом убийства в Москве предпринимательницы и ее дочери, передает ТАСС.

    «С его слов, мотив убийства – ссора», – заявил собеседник агентства.

    В субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты человеческого тела. Убитой оказалась предпринимательница Елена Церетели, бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. Позже в гараже подозреваемого было найдено тело дочери убитой.

    Подозреваемый Теймураз Гогиашвили был задержан в Воронежской области и доставлен в Москву на допрос в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье следователи начали допрос подозреваемого в убийстве предпринимательницы в Москве.

    В гараже подозреваемого нашли тело дочери убитой.

    В Воронежской области задержали подозреваемого в этом преступлении.

    4 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    В гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы в Москве, был задержан в компании неизвестной женщины, которая также проверяется на причастность к преступлению, в гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери, сообщили в Следственном комитете.

    Подозреваемый задержан в Воронежской области и доставлен в Москву, где следователи приступят к его допросу. «Вместе с подозреваемым находилась женщина 1986 года рождения. Она также проверяется на причастность к совершению преступления», – заявили в Следственном комитете в Max.

    Следователи восстановили маршрут передвижения мужчины с помощью камер видеонаблюдения. При осмотре гаража подозреваемого в Новой Москве было найдено тело дочери убитой, а также схрон с оружием.

    Ранее в квартире на Жулебинском бульваре были обнаружены фрагменты человеческого тела, принадлежащие женщине, скрытые следы бурого вещества и еще один схрон с оружием и боеприпасами. По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Воронежской области задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве.

    Напомним, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела, после чего стало известно, что ведутся поиски сожителя убитой женщины.

    Комментарии (3)
    4 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили шесть дронов, летевших в направлении города, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Росавиация сообщила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на субботу сбили 218 украинских БПЛА над Россией. Ростех разработал неустаревающий комплекс борьбы с роями дронов.


    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве

    В Москве стартовала регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ-2027

    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ открылась в Москве и продлится до февраля и марта 2027 года соответственно.

    С 1 октября на официальном портале мэра и правительства Москвы открылась регистрация на государственную итоговую аттестацию в текущем учебном году. Подать заявление можно на mos.ru. Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2027 года, а на ОГЭ – до 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает РИА «Новости».

    В департаменте отметили, что регистрация на экзамены стала проще: теперь система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование после подачи заявления на экзамены. Кроме того, изменился порядок регистрации на ЕГЭ по иностранным языкам: письменную и устную части можно выбрать одновременно.

    Школьники будут сдавать предметы ОГЭ по выбору на компьютерах с отечественным программным обеспечением «МосТех.ОС». Обязательные предметы, такие как русский язык и математика, останутся в бумажном формате. ЕГЭ по информатике переведут на операционную систему «ОС МЭШ». Изменить заявление можно до окончания регистрации, а после – только через обращение в Государственную экзаменационную комиссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве завершился дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

    Летом три школьницы из Москвы получили по 400 баллов на ЕГЭ.

    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 03:40 • Новости дня
    В Воронежской области задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве

    Подозреваемого в расчленении женщины в Москве задержали

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранители и бойцы Росгвардии в ходе разыскных мероприятий обнаружили подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в московской квартире на Жулебинском бульваре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «В Воронежской области мои коллеги из уголовного розыска столичного Главка совместно с оперативниками Юго-Восточного округа задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого  в особо тяжком преступлении, совершенном в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве», – написала она в Telegram-канале.

    В ближайшее время мужчину доставят в Москву и передадут в следственные органы, уточнила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела, после чего стало известно, что ведутся поиски сожителя убитой женщины.


    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    В Москве возобновили движение на серой ветке метро после остановки

    Tекст: Вера Басилая

    Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена восстановлено, причиной задержки на «серой» ветке метро могло стать задымление под вагоном на «Тульской».

    Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы вошло в график, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

    Ранее на станции «Тульская» произошло задымление в вагоне поезда. Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов, а движение на участке от «Серпуховской» до «Нагорной» приостанавливалось.

    В департаменте отметили, что ситуация оперативно взята под контроль сотрудниками метрополитена, угрозы для пассажиров нет. Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА «Новости», что из-за задымления под третьим вагоном поезда проводилась эвакуация пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу из-за задымления со станции метро «Тульская» эвакуировались 250 человек. Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов, а движение на участке от «Серпуховской» до «Нагорной» приостанавливалось.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Завершено расследование убийства адвоката Кулаги в Москве в 2010 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве перед судом предстанет исполнитель заказного убийства адвоката Константина Кулаги, застреленного в 2010 году из-за длительного финансового спора.

    Столичные следователи завершили расследование дела об убийстве Константина Кулаги, передает ТАСС. «Следственными органами ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму)», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным следствия, заказчик преступления имел длительный финансовый спор с адвокатом. Для решения проблемы он нанял исполнителя за денежное вознаграждение.

    Несколько дней киллер изучал маршруты жертвы возле дома на улице Академика Анохина. Вечером 5 марта 2010 года он выманил Константина Кулагу на лестничную площадку и застрелил его из пистолета ТТ.

    Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако благодаря работе следователей и криминалистов по делам прошлых лет, а также полицейских, был установлен мужской генотип, указавший на исполнителя.

    Подозреваемого задержали и арестовали, при обыске у него нашли наркотики и боеприпасы. Уголовное дело передано в суд, материалы в отношении организатора выделены в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе следователи завершили расследование убийства 11-летней давности в Москве.

    В сентябре житель Омской области попытался заказать убийство своего двоюродного брата.

    В прошлом году столичные правоохранители задержали исполнителя заказного убийства 1999 года.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Москвича отправили на принудительное лечение после прыжков по машинам

    Прыгавшего по машинам у метро «Алексеевская» москвича отправили в психбольницу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве мужчина устроил дебош, прыгая по автомобилям у станции метро «Алексеевская», нарушителя отправили на принудительное лечение в психбольницу.

    На дороге возле станции метро «Алексеевская» в Москве мужчина стал прыгать по машинам, сообщает телеканал 360.ru.

    По словам очевидицы, москвич начал это делать после того, как водитель такси попытался объехать автомобиль BMW. Водитель иномарки выбежал из машины и начал прыгать по автомобилям, в том числе по крыше такси.

    Прыгая, мужчина кричал: «Я – звезда!». Также он рассказывал окружающим о съемках кино и реакции людей на его имя. В итоге правоохранители задержали дебошира и направили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд в Москве арестовал за хулиганство петербуржца. В феврале мужчине, сломавшему нос девушке в московском метро, вменили хулиганство.


    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Из-за задымления со станции метро «Тульская» эвакуировались 250 человек

    На серой ветке метро Москвы приостановили движение поездов из-за задымления

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве около 250 человек эвакуировались из-за задымления в вестибюле станции метро «Тульская», движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии приостановлено.

    Около 250 человек самостоятельно покинули станцию метро «Тульская» в Москве из-за задымления в вестибюле, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    На месте происшествия работают специалисты оперативных служб, которые устанавливают очаг возгорания. Обстановка на станции остается спокойной.

    В связи с инцидентом интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены для проверки состава, сообщил столичный Департамент транспорта. Движения нет от станции «Серпуховская» до «Нагорной», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

    «Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, пользуйтесь Кольцевой, Большой кольцевой, Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиями метро, МЦК и наземным транспортом.

    Предварительное время восстановления движения – 15-20 минут», – призвали в дептрансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе движение на Сокольнической линии московского метро восстановили после технического сбоя.

    В мае сбой на Замоскворецкой линии произошел из-за человека на пути.

    В апреле специалисты возобновили движение поездов на синей ветке столичной подземки.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    В квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела

    В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в одной из квартир на Жулебинском бульваре в Москве были найдены фрагменты человеческого тела.

    Фрагменты человеческого тела были найдены днем в субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве, сообщает столичное ГСУ СК.

    Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Восточному административному округу возбудил уголовное дело. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты.

    Специалисты осматривают место происшествия, изучают записи с камер наружного видеонаблюдения и допрашивают свидетелей. Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого, причастного к совершению преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу следователи сообщили о завершении расследования убийства адвоката в Москве, произошедшего в 2010 году.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 01:17 • Новости дня
    Спецпредставитель Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

    Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России Замир Кабулов сообщил, что участники московского формата обсудят урегулирование напряженных отношений между Афганистаном и Пакистаном.

    Участники предстоящего заседания московского формата консультаций по Афганистану планируют обсудить отношения между Кабулом и Исламабадом, передает ТАСС со ссылкой на Кабулова.

    По его словам, все темы встречи «условно все приоритетные». Дипломат подчеркнул, что главная цель московской площадки заключается в укреплении сотрудничества в регионе с опорой на Афганистан.

    По словам Кабулова, напряженные отношения между Пакистаном и Афганистаном привлекают внимание многих стран.

    «Все участники московского формата, они хотели бы, чтобы этот конфликт был потушен и установились нормальные отношения. Потому что все любят, это модное стало выражение, connectivity это называется – взаимосвязь региона» – отметил он.

    Кабулов подчеркнул, что отсутствие добрососедских отношений сделает разговоры о развитии региона бессмысленными.

    «Поэтому мы все заинтересованы, чтобы обе страны как-то нашли приемлемые развязки и между ними установились нормальные взаимоотношения. Это будет один из вопросов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан в феврале 2026 года объявил «открытую войну» Афганистану и обвинил талибов в поддержке терроризма и сотрудничестве с Индией.

    Миссия ООН по содействию Афганистану в июльском отчете зафиксировала почти 500 погибших и свыше 1,2 тыс. раненых мирных жителей страны в результате трансграничных ударов Пакистана с октября 2025 года.

    1 октября при авиаударах Пакистана по Афганистану погибли девять человек.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 13:44 • Новости дня
    Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины в Москве

    Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи приступили к допросу мужчины, который подозревается в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве.

    «В настоящее время подозреваемый находится на допросе», – заявил собеседник РИА «Новости». Он добавил, что правоохранители также допрашивают женщину, которая находилась в машине с задержанным.

    Из судебных материалов следует, что с подозреваемого Теймураза Гогиашвили таможня пыталась взыскать 1 млн рублей за ввоз в Россию автомобиля Mercedes-Benz без уплаты пошлины в 2014 году. Суд отказал в иске из-за несоблюдения порядка взыскания.

    Ранее в квартире на Жулебинском бульваре нашли фрагменты тела женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери.

    В тот же день в Воронежской области был задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 23:46 • Новости дня
    Экс-министр экономики России Нечаев подтвердил госпитализацию

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший министр экономики России Андрей Нечаев сообщил, что находится в больнице и надеется скоро ее покинуть, ранее сообщалось, что бывший чиновник упал в обморок в Москве и был госпитализирован.

    «Пока в больнице, но надеюсь скоро выйти на свободу», – приводит слова Нечаева РИА «Новости».

    Ранее в Telegram-канале Shot появилась информации о том, что Нечаев, который с 1992 по 1993 год был министром экономики России, упал в обморок в помещении в Крапивенском переулке. Скорую вызвали очевидцы.

    О причинах происшествия и состоянии здоровья экс-министра не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юмориста Романа Юнусова госпитализировали со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия, после чего выписали. Тренера Татьяну Тарасову также выписали в сентябре после госпитализации и улучшения состояния.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Пенсионер подорвал себя в квартире в Зеленограде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В квартире жилого дома в Зеленограде в столице 80-летний мужчина привел в действие взрывное устройство и погиб на месте, сообщил источник в оперативных службах.

    Инцидент произошел в районе Крюково. В результате взрыва мужчина скончался. В настоящее время квартира проверяется на наличие других взрывных устройств, сказал собеседник ТАСС.

    На месте работают специалисты экстренных служб, включая саперов. Людей из подъезда эвакуировали, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

    В августе в ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство.

    В феврале в Ростовской области мужчина активировал взрывное устройство при попытке ареста, он погиб сам и ранил правоохранителей.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Движение на внутренней стороне 97 км МКАД затруднено из-за ДТП

    Tекст: Катерина Туманова

    Автоавария с участием нескольких авто на 97-м км внутренней стороны МКАД в Москве вызвала затруднения в движении автотранспорта на указанном участке, сообщил Max-канал столичного департамента транспорта.

    «На внутренней стороне 97 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – сказано в сообщении ведомства.

    Дептранс предупредил, что движение транспорта в районе ДТП затруднено и призвал автомобилистов выбирать пути объезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, устроивший 21 сентября массовую аварию с двумя погибшими на МКАД водитель был пьян. В ДТП с такси на юге Москвы пострадали два человека. В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.


    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Следователи начали поиск сожителя расчлененной в Москве женщины

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве правоохранительные органы ищут сожителя женщины, расчлененное тело которой было найдено на юго-востоке столицы, он подозревается в причастности к убийству, сообщили в правоохранительных органах.

    В правоохранительных органах сообщили, что сожитель женщины, фрагменты тела которой были найдены в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, может быть причастен к ее убийству, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время его местонахождение устанавливается», – сообщил источник.

    В столичном главке СК России сообщили, что по факту обнаружения фрагментов человеческого тела возбуждено уголовное дело. Уточняется, что останки принадлежат женщине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела. Летом мужчину в Москве заподозрили в убийстве и расчленении сестры. В апреле подозреваемый в убийстве женщины в Москве лечился у психиатра.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками
    Гросси объяснил отказ МАГАТЭ называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС
    В Германии прошли митинги против наращивания вооружений
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    Грузия припомнила Евросоюзу поддержку беспорядков в Тбилиси
    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу
    Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве Елены Церетели и ее дочери