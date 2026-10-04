Назван возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери в Москве

Ссора могла стать мотивом убийства предпринимательницы в Москве

Tекст: Вера Басилая

Источник в правоохранительных органах сообщил, что бытовой конфликт мог стать мотивом убийства в Москве предпринимательницы и ее дочери, передает ТАСС.

«С его слов, мотив убийства – ссора», – заявил собеседник агентства.

В субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты человеческого тела. Убитой оказалась предпринимательница Елена Церетели, бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. Позже в гараже подозреваемого было найдено тело дочери убитой.

Подозреваемый Теймураз Гогиашвили был задержан в Воронежской области и доставлен в Москву на допрос в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье следователи начали допрос подозреваемого в убийстве предпринимательницы в Москве.

В гараже подозреваемого нашли тело дочери убитой.

В Воронежской области задержали подозреваемого в этом преступлении.