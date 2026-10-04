Грузия припомнила Евросоюзу поддержку беспорядков в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Призываем Брюссель осудить насильственное нападение на президентский дворец и отказаться от поддержки в будущем радикальных групп – как политической, так и финансовой», – написал он в социальных сетях.

По словам главы высшего законодательного органа Грузии, «наказание отбывают организаторы штурма и его участники, большая часть которых признала свои преступные действия».

Шалва Папуашвили напомнил, что незадолго до попытки новой революции в Грузии пресс-спикер ЕС «напрямую поддержала» сторонников насильственной смены власти в Грузии.

«Это было крайне безответственное заявление, это был стимулировавший радикалов политический сигнал», – напомнил он.

Председатель парламента также отметил, что регулярно перед событиями 4 октября 2025 года иностранные политики и дипломаты собирались у экс-президента Саломе Зурабишвили, таким образом происходила «легитимация альтернативного центра».

«До сих пор Брюссель не осудил штурм президентского дворца в Тбилиси и не отмежевался от насильников», – подчеркнул он.

По его словам, «главным уроком прошлогодних событий стало следующее – судьбу Грузии определяет ее народ, выборами и не штурмом».

Правоохранительные органы Грузии, вступив в противостояние с радикалами, предотвратили захват дворца, задержали десятки штурмовиков, в том числе организаторов попытки переворота.

Десять организаторов попытки свержения власти в Грузии в день местных выборов 4 октября 2025 года, в том числе известный оперный певец Паата Бурчуладзе, приговорены в мае этого года Тбилгорсудом к заключению на срок от двух до семи лет.

В частности, на семь лет лишения свободы осуждены Бурчуладзе, экс-генпрокурор Муртаз Зоделава, бывший замначальника Генштаба Лаша Беридзе, а также оппозиционные политики Паата Манджгаладзе и Ираклий Надирадзе.

Они на митинге в Тбилиси призвали устроить революцию и свергнуть конституционный строй, а затем направили сторонников захватить президентский дворец, где радикальные активисты были встречены спецназом. Осужденные не признают себя виновными.