Сын Кашпировского отказался приезжать на похороны отца

Tекст: Ольга Иванова

Проживающий в США сын известного советского психотерапевта Анатолия Кашпировского не сможет присутствовать на прощании с отцом, передает РИА «Новости». Об этом агентству сообщил племянник покойного Юрий Мамаев, сославшись на разговор с вдовой.

«Говорили по телефону с Гулизар – супругой дяди. Сергея на похоронах не будет. Сергей отказался вылетать на похороны. Он сейчас находится в Америке», – рассказал Мамаев. Похороны знаменитого целителя, скончавшегося 3 октября на 88-м году жизни, пройдут 8 октября в закрытом режиме на Троекуровском кладбище Москвы.

Анатолий Кашпировский прославился в конце 1980-х годов благодаря своим телевизионным сеансам. По данным телевещателей, его программы посмотрели около 300 млн человек, многие из которых верили в целебные свойства «заряженной» через экран воды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне директор Анатолия Кашпировского сообщил о смерти психотерапевта в возрасте 87 лет.

Окружение покойного назначило закрытое прощание на 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища.

Племянник экстрасенса Юрий Мамаев назвал причиной кончины рак желудка четвертой степени.