Самолет-разведчик США заметили у российских границ над Прибалтикой

Tекст: Ольга Иванова

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II курсирует над Эстонией и Латвией вблизи российских границ, передает РИА «Новости». Воздушное судно вылетело из Румынии, проследовав через воздушное пространство Венгрии, Словакии и Польши.

Утром самолет находился неподалеку от польского города Сейна, в десятках километров от Калининградской области, после чего взял курс на северо-восток. Около 11:50 мск борт начал совершать петли над Прибалтикой, оставаясь на небольшом удалении от российской территории.

ARTEMIS II представляет собой бизнес-джет, переоборудованный компанией Leidos для радиолокационной разведки. Подобные самолеты регулярно задействуют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе самолет-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II провел маневры в небе над прибалтийскими странами.

В конце сентября этот борт почти три часа кружил у границ Калининградской области.

Спустя два дня американское воздушное судно вновь подлетело к данному российскому региону.