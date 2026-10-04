У сотрудницы противочумного института в Иркутске выявили неизвестную пневмонию

Роспотребнадзор: Сотрудница Иркутского НИИ заболела неизвестной пневмонией

Tекст: Вера Басилая

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остается стабильной, сообщает Роспотребнадзор.

В Иркутском противочумном институте не зафиксировано аварий при работе с патогенными микроорганизмами. При этом у одной из сотрудниц учреждения выявили пневмонию неустановленной этиологии. Других обращений по поводу инфекционных заболеваний среди работников нет.

В правительстве Иркутской области состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, которую собрали из-за появившейся информации о подозрении на случай заболевания местного жителя особо опасной инфекцией.

Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Контактные лица взяты под медицинское наблюдение, признаков заболевания у них нет, а результаты анализов оказались отрицательными. Ситуация находится на строгом контроле ведомства и властей региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ученые сообщили о планах создать в России еще 50 быстрых тест-систем на вирусы. В пятницу в Иркутской области заподозрили заражение жителя особо опасной инфекцией.