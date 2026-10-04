  • Новость часаРоссийские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Шведы готовят западню для Балтийского флота
    Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского
    Медведев заявил об угрозе космической войны из-за «киевского придурка»
    Эксперт раскритиковал заявление Шнайнмайера об угрозах для Германии
    Российские войска сжали кольцо окружения в Харьковской области
    Названа цель визита Мерца в Киев
    Северный мост в Киеве поврежден после взрыва
    Премьер Латвии запросил у Европы деньги на защиту от России
    Кремль: Россия применит весь арсенал при угрозе Калининграду
    4 октября 2026, 12:36 • Новости дня

    Песков: Россия не угрожает Европе учениями в Челябинской области

    Песков заявил об отсутствии угрозы Европе из-за учений в Челябинской области

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не угрожает Европе военными учениями на полигоне Чебаркульский в Челябинской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет, военным строительством занимаются абсолютно все. Здесь также элемент ОДКБ – международное военное сотрудничество», – заявил Песков в ответ на вопрос, не угрожает ли Россия учениями Европе, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» и сопряженными с ними командно-штабными учениями «Взаимодействие-2026». После учений президент пообщался с военными атташе разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военные заманили условного противника в «огневой мешок» на учениях «Центр-2026». В пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026».

    4 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    В России создали глобальную систему контроля космоса
    @ Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Космические войска России развернули новую систему орбитального и радиолокационного контроля, обеспечивающую постоянный глобальный мониторинг ракетоопасных направлений.

    В Воздушно-космических силах страны заработала система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки», – сообщили в Минобороны.

    Главными задачами войск названы поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и управление российской орбитальной группировкой.

    Военные также осваивают новые образцы техники и реализуют график пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают профессиональный праздник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космические войска в сентябре успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк и вывели на орбиту новый космический аппарат. В августе ракета-носитель «Союз – 2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

    Комментарии (5)
    4 октября 2026, 05:38 • Новости дня
    Эксперт: Потеря порта Измаил вызвала топливный кризис у ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал возникновение серьезного дефицита горючего для нужд украинской армии из-за невозможности использовать инфраструктуру Измаильского порта.

    Он напомнил, что Измаильский порт – это советское наследие, там много портовой инфраструктуры, которая предназначена для разгрузки-погрузки всех видов грузов, в том числе и топлива.

    «Естественно, с лишением такой возможности на Украине образуется топливный кризис, который сейчас уже наблюдается в ряде регионов, а также усугубляет положение для украинских боевиков», – пояснил он ТАСС.

    Марочко добавил, что регулярные удары российских войск по нефтеперерабатывающим заводам, складам и заправкам делают дизель крайне дефицитным товаром на Украине.

    По его словам, полное обескровливание ВСУ лишит того способности оказывать сопротивление.

    «Удары по Измаильскому порту – это очень существенный урон для украинских боевиков, поскольку это ключевой хаб портовой инфраструктуры в Одесской области, где принимались в больших объемах всевозможные грузы, в том числе и военные», – добавил он.

    Марочко подчеркнул, что Украина лишилась всего своего экспорта, потому что более 80% всего того, что продавала Украина, шло именно через Одессу, и львиная доля – через Измаил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области на юге Украины получили повреждения объекты портовой инфраструктуры. В конце сентября ВС России нанесли групповой удар по портам в Одессе и Измаиле, а в начале октября поразили железнодорожный мост в Киеве.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм»

    На учениях «Центр-2026» раскрыли возможности безэкипажного танка

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе командно-штабных учений «Центр-2026» были продемонстрированы особенности безэкипажных танков и боевых машин поддержки (БМПТ) тяжелого роботизированного комплекса «Штурм».

    Штурмовой безэкипажный танк оснащен совершенной системой наблюдения, включающей установленный на крыше «грибок» с камерами. Эта система позволяет экипажу в машине управления получать панорамную картину местности, пишет «Российская газета».

    Также в кадрах из боевого отделения танка показана специальная «капсула» с автоматом заряжания, которая обеспечивает более высокий уровень защиты боекомплекта.

    Впервые был представлен необитаемый вариант боевой машины поддержки «Спиридон». Машина оснащена спаренными 30-мм пушками и мощным бульдозерным отвалом для преодоления инженерных заграждений. В будущем управление комплексом «Штурм» может осуществляться с помощью систем искусственного интеллекта и спутниковой группировки «Рассвет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенту Владимиру Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72.

    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Военные задействовали их на учениях ОДКБ «Эшелон-2026».

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Премьер Латвии после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России

    Премьер Латвии после выборов пригрозил России

    Премьер Латвии после выборов запросил у Европы деньги на защиту от России
    @ Edijs Palens/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс запросил у Европы дополнительное финансирование на фоне выборов в сейм, объяснив это необходимостью укрепления границ из-за России.

    «Я еще не видел окончательных результатов, поэтому не могу ответить, основываясь на них. Но наша позиция ясна – мы не сотрудничаем с пророссийскими партиями, которые хотят открыть границу, возобновить торговлю и так далее. Наша позиция проста: экономические связи с Россией ослабляют нас», – приводит заявление Кульбергса портал LRT.

    Он добавил, что Россия может «принести немного дополнительных денег», но взамен создаст уязвимость, чтобы впоследствии ею воспользоваться.

    «Я думаю, что мы сильнее, чем когда-либо. Но, конечно, угроза со стороны нашего восточного соседа сохраняется, поэтому вся Европа должна нас поддержать. В настоящее время мы финансируем свою оборону за счет заемных средств. Нам необходима сильная экономика, если мы хотим сохранить прочную границу для Европейского союза», – сказал Кулбергас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Латвии стартовали выборы в национальный парламент 15-го созыва. Явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%. Партия премьер-министра Кулбергса победила на парламентских выборах в Латвии.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытках дестабилизировать выборы.

    Комментарии (4)
    3 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве

    Британский эксперт Александр Меркурис заявил о разрушении ПВО Киева

    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве практически не существует противовоздушной обороны, заявил британский политолог Александр Меркурис.

    В Киеве больше не могут отражать российские удары, поскольку у столицы Украины отсутствует противовоздушная оборона, заявил британский политолог Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, передает РИА «Новости».

    «На Киев оказывают неослабевающее давление, это продолжается днем и ночью. Становится понятно, что противовоздушная оборона в украинской столице практически не существует», – сказал Меркурис.

    Он добавил, что украинские войска испытывают нехватку боеприпасов для отражения атак с воздуха. Переданные Западом истребители F-16 не могут изменить ситуацию, так как значительная часть этой техники выходит из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве действуют российские ретрансляторы, которые обеспечивают канал управления дронами «Герань» для корректировки ударов.

    Ранее в субботу Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве. Накануне сообщалось, что новые беспилотники «Герань» начали уничтожать этот стратегический объект.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил о катастрофических проблемах в экономике ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН констатировал ежедневное ухудшение экономического положения в странах Европейского союза.

    Экономика стран Европы сталкивается со все большими трудностями без видимых перспектив улучшения ситуации. Об этом рассказал РИА «Новости» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

    «Сегодня экономическая ситуация в Европейском союзе ухудшается день ото дня, и просвета этому не видно. Первые ласточки – это те, которые самыми последними заскочили в этот эшелон Европейского союза: страны Балтии, восточные государства», – отметил министр.

    По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, проблемы в этих странах нарастают с катастрофической скоростью. Трудности затрагивают демографические, социальные вопросы и экономическое развитие в целом.

    Сейчас кризис постепенно добирается и до ведущих стран объединения, таких как Франция и Германия, добавил глава МИД Белоруссии. Среди основных вызовов Рыженков перечислил миграционный кризис, безработицу, серьезный рост преступности в городах и замедление экономических программ.

    Ранее в пятницу Великобритания и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Военный эксперт Марочко назвал цифры потерь ВСУ за сентябрь

    Марочко: Потери ВСУ за сентябрь составили почти 48 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сентябре Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    ВСУ в сентябре в боях потеряли почти 48 тыс. солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что наибольший ущерб в живой силе вооруженные формирования Украины понесли на территории ДНР.

    «Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за отчетный промежуток составили около 47 885 украинских боевиков и наемников, что на 9 240 больше по сравнению с августом», – заявил Марочко со ссылкой на данные Минобороны России, передает ТАСС.

    Помимо этого, по словам эксперта, в сентябре были уничтожены 24 тыс. беспилотников, 30 безэкипажных катеров, 70 морских судов, семь боевых машин РСЗО, 257 орудий полевой артиллерии, 310 танков и других бронемашин, 154 станции радиоэлектронной борьбы и более 2,5 тыс. различных боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марочко заявил о переброске украинским командованием «неликвидных» отрядов под Сумы. В тот же день он сообщил, что военные ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области.

    В августе эксперт отметил ввод резервов украинских войск для контратак.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    МИД Китая назвал условие стабильного развития отношений с Россией

    МИД КНР: Контакты Путина и Си Цзиньпина обеспечивают стабильность отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина обеспечивают стабильное развитие двусторонних отношений, заявил официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь.

    «Стратегическое руководство на уровне глав государств является важнейшей политической гарантией стабильного и долгосрочного развития китайско-российских отношений», – заявил Го Цзякунь, комментируя возможность двусторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, передает ТАСС.

    Китай приветствует участие президента Путина в неформальной встрече лидеров АТЭС, которая пройдет в Шэньчжэне, и готов работать с Россией для достижения плодотворных результатов «Года Китая» в рамках организации, отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин допустил возможность встречи с американским и китайским лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова также допустила встречу лидеров России и Китая на саммите АТЭС.

    Комментарии (67)
    4 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    Главред итальянской Il Fatto Quotidiano разобрался в угрозах Запада Калининграду

    Главред Il Fatto Quotidiano разобрался в угрозах Запада Калининграду

    Tекст: Катерина Туманова

    Итальянский журналист и главред газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо проанализировал высказывания западных политиков о российской Калининградской области и сделал вывод, что угрозы исходят не от России, которая грозной риторикой предупреждает о намерении защищать свою землю.

    «Газета Il Giornale Unico опубликовала заголовок о том, что Россия угрожает НАТО ядерным оружием. В действительности же Кремль написал, что готов использовать «весь имеющийся в его распоряжении арсенал оружия», но для «защиты» того, что принадлежит ему», – начинает статью в Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.

    Журналист обратил внимание на агрессивную риторику политиков Эстонии и Литвы в адрес Калининградской области. Он отметил проведение учений НАТО вблизи Калининграда, которые имитировали осаду региона.

    Он упомянул сфабрикованные отчеты американских спецслужб о якобы существующих планах Москвы по нападению на европейские страны, включая Италию, Испанию и Францию.

    Травальо прокомментировал и решение властей Литвы одобрить поправки в конституцию, снимающие запрет на размещение иностранных войск и ядерного оружия на территории государства.

    «А именно американских ядерных боеголовок, нацеленных на Калининград, то есть на Россию. И кто кому в итоге угрожает?» – цитирует журналиста «ИноСМИ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО.

    Президент Владимир Путин заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Большинство поляков не поверило в нападение России

    Wirtualna Polska: Более 58% поляков не поверили в нападение России

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство жителей Польши не верят в возможное нападение со стороны России в ближайшие годы, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

    По данным исследования, проведенного компанией United Surveys по заказу Wirtualna Polska, 58,2% респондентов выразили мнение, что боевых действий не случится. При этом 39,1% выбрали вариант «скорее нет», а 19,1% – «определенно нет». В материале издания подчеркивается, что результаты опроса демонстрируют относительное спокойствие в польском обществе, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы планов по ведению боевых действий с Европой. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший премьер-министр Польши отчитал главу правительства за запугивание народа российской угрозой.

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени с учетом украинского опыта для оптимизации управления и ускорения развертывания войск.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    На парламентских выборах Латвии победила партия премьер-министра Кулбергса

    На парламентских выборах Латвии победила партия премьера Кулбергса

    Tекст: Катерина Туманова

    Партия премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса «Объединенный список» после обработки голосов лидирует на выборах в сейм, согласно данным экзитполов, которые публикует сайт Общественного вещания Латвии (LSM).

    По состоянию на 6:50 (мск) воскресенья, подсчитаны голоса на 990 избирательных участках из 1059, учтено голосов 92,4%, указано в итоговых данных LSM.

    Согласно представленному графику партия премьера Кулбергса «Объединенный список» набрала 35,4% голосов и получает 41 место в парламенте Латвии.

    Партия «Латвия на первом месте» с 13,1% получает 17 мест. Замыкают тройку лидеров «Прогрессивные» с 11,7%, которые займут 15 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Латвии стартовали выборы в национальный парламент. Явка на выборах в сейм Латвии составила 50,59%.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения Латвии в попытках дестабилизировать выборы.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Военные заманили условного противника в «огневой мешок» на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе учений «Центр-2026» в Кемеровской области российские подразделения устроили тактическую ловушку условному противнику, заманив его в «огневой мешок» и накрыв мощным огнем.

    На Юргинском полигоне прошел этап практических действий на учениях «Центр-2026», сообщает Минобороны.

    Военное ведомство уточняет, что дроны координировали огонь артиллерии, в то время как штурмовики на мотоциклах влетали на позиции через проходы, которые расчистил расчет наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Богомол».

    Кроме того, с помощью НРТК «Лягушка» бойцы оперативно заминировали пути отхода для врага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на учениях российские военные применили единую ударную систему.

    В пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026». Также в этот день военные маневры в Челябинской области посетил президент Владимир Путин.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Военный эксперт заявил о парализующих ВПК Украины ударах ВС России

    Марочко заявил о парализующих ВПК Украины ударах ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко оценил последствия поражения энергетической инфраструктуры в Киевской области, отметив критический ущерб для всего местного военно-промышленного комплекса.

    Разрушение электроподстанций и вышек линий электропередачи нанесло серьезный урон оборонным предприятиям противника. Восстановление подобных объектов требует значительных ресурсов и дефицитных материалов, отметил эксперт.

    «Если мы говорим о нанесении ударов по энергетическому комплексу Украины, то сейчас в Киевской области мы все видели, как были поражены и электроподстанция, и ключевые вышки ЛЭП», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что влияние на оборонку оказалось существенным.

    Специалист подчеркнул наличие множества оружейных заводов вокруг украинской столицы еще со времен СССР. Повреждение энергосистемы оставляет в прошлом прежние производственные мощности этих предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко назвал цифры потерь ВСУ за сентябрь и сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам. Эксперт Кнутов объяснил массированные удары по энергообъектам Киевской области.


    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Пентагон занялся подготовкой бюджета США к окололунным сражениям

    Глава Пентагона заявил об оценке стоимости окололунных военных систем

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что американские вооруженные силы приступили к оценке вероятной стоимости создания окололунных и орбитальных военных средств.

    Вооруженные силы США изучают будущие потребности в окололунных, космических, подземных и подводных системах для подготовки бюджета к предстоящим конфликтам, пишет РИА «Новости».

    «Мы заглядываем в будущее на пять, 10, 15, 20 лет, чтобы узнать, что вам понадобится», – заявил Хегсет во время выступления в академии ВВС в штате Колорадо.

    Министр обороны добавил, что в рамках инициативы «Будущее ведения войны» Соединенные Штаты привлекли лучших специалистов индустрии. Это позволит эффективно решить вопросы разработки новых видов вооружений с учетом их влияния на бюджет.

    Ранее эксперты предупреждали, что подобные высказывания американских военных чиновников повышают риск начала конфликтов в космическом пространстве и на Земле. При этом Россия последовательно выступает за полный запрет на размещение оружия в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Хегсет собрался поддержать боеспособность американской армии с помощью скрининга тестостерона.

    Ранее Соединенные Штаты признали наличие планов по размещению оружия в космическом пространстве.

    Комментарии (0)
    4 октября 2026, 03:27 • Новости дня
    Слуцкий назвал обвинения России в якобы блокаде Алешек «пробиванием дна»

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал лживыми и циничными обвинения Европейской комиссии в адрес России по поводу ситуации в Алешках, в стараниях напрямую скрыть преступления киевского режима.

    «Еврокомиссия пробила дно своим цинизмом и откровенно лживыми обвинениями России в блокаде города Алешки в Херсонской области. Бандеровский режим неделями перекрывает доступ гуманитарным конвоям, но призывы европейских спонсоров Киева «уважать международное право» обращены к Москве», – возмутился Слуцкий в Max-канале.

    Он подчеркнул, что Европа призывает Москву уважать международное право, действуя методами информационных провокаций и игнорируя реальное положение дел. Украинская власть создает искусственную гуманитарную катастрофу для медийного сопровождения своего режима.

    «Даже беглого взгляда на карту достаточно для понимания того, что город остается под мощнейшим обстрелом украинских боевиков на территории, занятой российскими войсками», – добавил лидер ЛДПР.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные делают все возможное для решения проблемы поставок продуктов и медикаментов в Алешки. Он отметил, что в городе ситуация критическая из-за препятствий со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. Глава Алешек опроверг заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи с БПЛА. Мирошник высмеял показную озабоченность Запада ситуацией в Алешках.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками
    Гросси объяснил отказ МАГАТЭ называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС
    В Германии прошли митинги против наращивания вооружений
    Демократы США разработали план отката реформ Трампа
    Грузия припомнила Евросоюзу поддержку беспорядков в Тбилиси
    Власти ОАЭ заподозрили бортпроводников Flydubai в помощи пилоту-террористу
    Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве Елены Церетели и ее дочери