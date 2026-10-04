Шведский автоконцерн Volvo зарегистрировал товарный знак в России

Tекст: Ольга Иванова

Соответствующее решение приняло ведомство по интеллектуальной собственности, передает РИА «Новости». Документы свидетельствуют, что холдинг подал заявку на регистрацию еще в декабре 2025 года.

Одобрение Роспатента позволяет европейской корпорации легально реализовывать на территории страны легковые автомобили, грузовые подъемники и различные двигатели. Кроме того, компания сможет официально предоставлять услуги по техническому обслуживанию фирменного машинного оборудования.

Шведский производитель грузовиков и строительной техники одним из первых приостановил коммерческую деятельность в Российской Федерации. Остановка продаж и производства произошла в конце февраля 2022 года после начала спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Роспатент одобрил регистрацию шести товарных знаков южнокорейского автопроизводителя Hyundai.

Весной ушедшие из России компании Toyota, Hyundai и Kia зарегистрировали названия своих автомобилей.

В марте немецкий концерн Mercedes-Benz получил право на легальные продажи и сервис под защищенным наименованием.