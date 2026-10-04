Repubblica: При пожаре в итальянском кемпинге на озере Гарда пострадали туристы

Tекст: Ольга Иванова

Возгорание произошло утром в воскресенье в городе Пескьера-дель-Гарда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянскую газету Repubblica. В момент инцидента база отдыха была открыта для туристов. Огонь стремительно распространился и охватил около 20 мобильных домиков, внутри которых находились постояльцы.

По предварительным данным, один человек получил тяжелые травмы. Еще семь пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, а 16 пациентов отделались легкими повреждениями. Всех раненых оперативно доставили в местную больницу, при этом соседние клиники привели в состояние полной готовности.

К тушению привлекли около 20 пожарных на пяти спецмашинах и шесть бригад скорой помощи. Спасателям пришлось действовать осторожно из-за припаркованных автомобилей и баллонов со сжиженным газом, во время пожара был слышен взрыв. Сейчас ситуация находится под контролем, точные причины ЧП устанавливаются.

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