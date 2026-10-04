Археологи нашли в Ленинградской области средневековый серебряный клад

В Ленинградской области нашли двухкилограммовый серебряный клад

Tекст: Вера Басилая

Специалисты нашли серебряные украшения X–XIV веков во время работ на памятнике Тиверский городок. Этот тайник стал самым крупным в истории отечественной археологии среди аналогичных находок на Северо-Западе страны, передает РИА «Новости».

В Минобрнауки сообщили, что в тайнике находились медальоны с зернью, крупная гривна, серебряные цепи, перстень, фибула и кожаное очелье. Также ученые нашли три монеты, среди которых арабский дирхем начала X века и два редких шведских брактеата рубежа XI–XII веков.

Руководитель экспедиции, старший научный сотрудник отдела археологии Кунсткамеры Станислав Бельский добавил, что в мире теперь известно лишь четыре подобных шведских монеты. Кроме того, внимание специалистов привлек медальон с изображением птиц, вероятно, символизирующих воронов скандинавского бога Одина. Ученых озадачило сочетание языческих мотивов с христианской символикой на других предметах высочайшего качества, изготовленных в Древней Руси и Скандинавии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе археологи нашли в Коломне клад времен внука Дмитрия Донского.

Российские археологи выявили самые ранние поддельные монеты времен правления Василия Дмитриевича.

Весной ученые нашли в Торжке крупный клад из 409 царских золотых монет.